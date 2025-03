'Muitas coisas que tornaram o jogo difícil', diz técnico do Paysandu após empate com o São Raimundo

O Paysandu volta para casa com um empate na mala. O Papão empatou por 2 a 2 com o São Raimundo-RR, na última quarta-feira (12), em Boa Vista, no jogo de ida da semifinal da Copa Verde. Apesar do resultado não ser tão negativo, a equipe bicolor ficou com um gosto amargo, já que o time começou a partida bem e abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo. Com isso, ao final do duelo, o treinador Luizinho Lopes falou sobre a mudança de postura do time na fase final e comentou sobre a falta do VAR na decisão.

"Nós fizemos um primeiro tempo de domínio absoluto, foi uma amostra da evolução que a gente vem tendo. Sem VAR para revisar o lance do Quintana. Eu estava distante, vou ver com calma, mas, segundo os jogadores dentro de campo, foi gol", comentou o técnico. "Primeiro tempo excelente, o segundo tempo, aconteceram muitas coisas que tornaram o jogo difícil no final, a expulsão do Quintana, a infelicidade da lesão do Kevin, o goleiro precisou sair, muitos acontecimentos que a gente não controla", completou Luizinho Lopes.

O Papão começou o jogo muito bem, sendo superior ao Mundão no estádio Canarinho. Logo na etapa inicial, Marlon e Nicolas fizeram os gols do Paysandu e o time foi para o intervalo vencendo por 2 a 0. No entanto, no segundo tempo, o clube sofreu com desfalques e teve um apagão, que foi aproveitado pelo São Raimundo. A equipe roraimense chegou ao empate com Railson e Raí.

Ainda no pós-jogo, Luizinho Lopes falou sobre os problemas que o clube bicolor teve além da partida em si e disse que, sem esses problemas, a equipe poderia ter vencido. Além disso, o comandante do Papão ressaltou a força do São Raimundo e a campanha que o time vem fazendo na temporada.

"Serve de aprendizado", disse o técnico. "Futebol é uma coisa séria, nunca o jogo está ganho. Tem pênalti, uma bola na mão, erros que são involuntários. Infelizmente, a gente terminou, acho que com os acréscimos, mais de 10, 20 minutos com dois a menos e a equipe deles é muito briosa, que não desiste da partida. Esse time tirou o Remo da competição, o Amazonas, dois clubes de Série B, fez um jogo muito forte com o Grêmio. Acho que, se não tivessem acontecido tantas situações que fogem do controle, nós poderíamos ter saído com a vitória", declarou o treinador.

Agora, com a indefinição do Parazão, que segue paralisado devido ao processo no TJD sobre a inscrição irregular de jogadores, o Paysandu retorna a Belém e volta a se preparar para a partida de volta contra o Mundão, que ocorre na próxima quarta-feira (19), às 20h, no Mangueirão.