Crise no Parazão: Remo e Bragantino são punidos e campeonato segue suspenso

O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) condenou, na tarde desta terça-feira (11), Remo e Bragantino com a perda de seis pontos cada um, por irregularidades na inscrição de jogadores com menos de 20 anos sem contrato profissional. A decisão amplia a crise que paralisa o Campeonato Paraense 2025, que segue sem previsão de retomada.

VEJA MAIS

A punição aos dois clubes ocorre pelos mesmos motivos que levaram Capitão Poço e Tuna Luso a perderem pontos e serem multados na última semana. Com isso, a tabela do campeonato, que já havia sido afetada, sofrerá novas mudanças e precisará ser refeita antes da retomada dos jogos.

Remo e Bragantino terminaram a primeira fase empatados com 17 pontos e vinham de campanhas sólidas na competição, estando classificados para as quartas de final. No entanto, com a condenação, ambas as equipes perderam pontos e receberam multas de R$ 5 mil.

Sem previsão de retomada, o Parazão segue suspenso até que a Federação Paraense de Futebol (FPF) consiga reorganizar o torneio. Os jogos das quartas de final, que já tinham datas definidas e ingressos vendidos, precisarão ser remarcados.

Caso a decisão seja mantida, o Leão fica com 11 pontos, perdendo a liderança da 1ª fase e indo para o 3º lugar, atrás de Castanhal (2º), que terminou com 13 pontos. Bragantino, que era o 3º antes da punição, fica em 4º lugar.