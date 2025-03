Advogados da Tuna chamam punição do TJD de 'absurda' e dizem que vão recorrer da sentença

A Tuna Luso se pronunciou, nesta sexta-feira (7) acerca da paralisação do Campeonato Paraense e da decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), que determinou a perda de pontos para a equipe na tabela do torneio. Com a decisão judicial, a Lusa, que figurava entre as classificadas para as quartas de final do Parazão, foi eliminada do estadual.

Segundo a defesa da Águia do Souza, a decisão judicial foi "absurda", pois, em seu entendimento, a equipe não cometeu qualquer irregularidade. Os advogados anunciaram que recorrerão da decisão em instâncias superiores.

"Nós obedecemos à Lei Geral do Esporte, ao Regulamento da CBF e ao Regulamento Geral de Competições. Essa decisão nós acatamos com inconformismo, mas vamos fazer de tudo para mudar essa situação. Torcedor tunante, fique tranquilo, vamos até a última instância, o STJD, para reverter essa punição absurda", declarou Mário Célio, advogado da Lusa.

Entenda o caso

Na tarde da última quinta-feira, o TJD-PA condenou as equipes do Capitão Poço e da Tuna Luso à perda de 18 e 7 pontos, respectivamente. Com a penalização, a Laranja Mecânica ficou com um saldo negativo de 7 pontos na tabela, sendo rebaixada juntamente com o Caeté, lanterna da competição, que registrou apenas 3 pontos. Já a Águia do Souza, com 4 pontos, conseguiu se manter na elite.

Além da dedução de pontos, as equipes receberam multas de R$ 30 mil (Capitão Poço) e R$ 10 mil (Tuna Luso), relativas ao número de partidas disputadas de maneira irregular. A decisão foi proferida em 1ª instância, cabendo recurso.

Ambas as equipes punidas estavam entre as classificadas para as quartas de final. A perda de pontos alterou a tabela do Parazão e obrigou à redefinição dos confrontos do mata-mata, inviabilizando a realização de novas partidas neste final de semana por questões logísticas.

Em paralelo, Remo e Bragantino também foram denunciados. A Procuradoria da 1ª Comissão Disciplinar do TJD-PA ofereceu denúncia contra as duas equipes por suposta inscrição irregular de atletas. Caso condenadas, os times poderão ter novos pontos deduzidos, o que forçará a FPF a refazer a tabela dos jogos em que ocorreram as irregularidades.