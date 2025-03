'Coringa' do Paysandu revela mudança no time após chegada de Luizinho Lopes

O Paysandu terá pela frente o São Raimundo-RR, nesta quarta-feira (12), às 20h30, em Boa Vista (RR), pela semifinal da Copa Verde 2025. O clube paraense tenta chegar em mais uma decisão da competição regional e conta com o “coringa paraguaio” Ramón Martínez, que vem conferindo solidez ao sistema defensivo do Papão.

Com cinco partidas disputadas com a camisa alviceleste, Ramón Martínez vem se consolidando entre os titulares do Paysandu e afirmou que a sequência de partidas vem dando confiança.

“Estou tendo uma sequência de jogos muito boa, mesmo não sendo na minha posição natural, mas estou ajudando o time que é o mais importante. Sei que ainda tenho muito a evoluir, o técnico vai me colocando de zagueiro e volante e irei evoluir”, disse.

Ramón Martínez atua tanto de zagueiro quanto de volante, sendo que sua posição de origem é no meio, desempenhando a função de volante. Mas ele afirmou que quer jogar, independente do posicionamento escolhido pelo técnico.

“Eu estando entre os 11 em campo, estarei feliz, seja de volante ou de zagueiro, lateral, estarei feliz”, falou.

Para o “coringa” bicolor, a chegada do técnico Luizinho Lopes deu outra cara para o elenco alviceleste. Ramón Martínez afirmou que o elenco conseguiu receber e assimilar a ideia de jogo do novo técnico e que isso reflete em campo.

“O grupo aceitou [o que o técnico vem propondo], está recebendo bem, estamos mostrando nos jogos o que o Luizinho vem trabalhando com a gente diariamente. O que ele vem passando estamos conseguindo exercer bem. [Desde que o Luizinho chegou] caprichamos com a posse de bola, estamos acertando nas construções das jogadas e também chegando aos gols, além de ter sofrido poucos gols e isso é importante”, finalizou.