Paysandu vence Águia de Marabá e avança para a final do Parazão para buscar o 51º título

O Paysandu é finalista do Parazão mais uma vez! Na noite desta terça-feira (1), o Papão derrotou o Águia de Marabá por 3 a 1, no Mangueirão, com gols de Nicolas, Rossi e Benítez. Kukri marcou o gol do Azulão. Na final, o time bicolor irá enfrentar o vencedor de Remo e Tuna Luso, que se enfrentam nesta quarta-feira (2).

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo foi dominante para os bicolores, com o Paysandu levando a melhor por 2 a 1. O Papão começou ofensivo, pressionando e logo marcou o primeiro com Nicolas, lembrando o atacante oportunista que sempre foi. Em seguida, o Azulão empatou com Kukri, jogador que é promessa do time marabaense, mas voltou a cair de rendimento e o Lobo fez o segundo com Rossi.

Aos 10 minutos, após sobra na pequena área depois de um chute forte de Leandro Vilela, em que Axel Lopes ofereceu rebote, Nicolas aproveitou a oportunidade para abrir o placar. Paysandu 1x0 Águia de Marabá.

Aos 23 minutos, o Águia chegou com perigo e não desperdiçou a oportunidade de empatar a partida. Após cabeçada de Érico Junior e grande defesa de Matheus Nogueira, depois da zaga afastar mal, Kukri balançou as redes em chute de fora da área. Paysandu 1x1 Águia de Marabá.

Aos 32 minutos, Rossi, que vive grande fase com a camisa bicolor, recebeu passe de Marlon e mandou um chute forte cruzado para o gol, sem chance para Axel Lopes. Paysandu 2x1 Águia de Marabá.

Depois de marcar o segundo tento, o time bicolor continuou em cima do Águia e procurou ampliar o placar, mas parou em Axel Lopes.

SEGUNDO TEMPO

Na segunda etapa, um Paysandu completamente diferente do primeiro tempo. Com a vantagem no placar, o Papão diminuiu o ritmo de jogo e foi pouco incisivo, sem criar grandes chances, dando espaço ao Águia, que foi para cima do time bicolor.

Apesar de ter um volume maior de jogo, o time marabaense não criou poucas oportunidades e tudo piorou ao final da partida, quando Benítez aproveitou rebote após cobrança de falta feita por Giovanni e confirmou a vaga na final para o Papão. Foi o primeiro gol do paraguaio com a camisa bicolor. Paysandu 3x1 Águia de Marabá.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 3x1 Águia de Marabá - Semifinal do Parazão 2025

Data: 01/04/2025

Hora: 20h

Local: Estádio Mangueirão

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (MAS)

Assistentes: Luis Diego Nascimento Lopes e Emanoel Ferreira do Amaral Junior

Quarto árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro

VAR: Fernando Antônio Mendes

Gols: Nicolas, Rossi e Benítez (Paysandu); Kukry (Águia)

Cartão amarelo: Rossi e PK (Paysandu); Bruno Limão (Águia)

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges (Edílson), Quintana, R. Martínez e PK; Leandro Vilela, Marlon e Matheus Vargas (André Lima); Rossi (Giovanni), Borasi (Delvalle) e Nicolas (Jorge Benítez).

Técnico: Luizinho Lopes.

Águia de Marabá: Axel, Bruno Limão, Lucão, Matheus Baraka, Luciano e Alan Pires (Doda); Janderson (Welves) e Kukry (Samuel); Lucas Silva (Romarinho), Erico Junior e Jonata Bastos (Daniel GTA).

Técnico: Silvio Criciúma