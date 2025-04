Em menos de 3 dias, Paysandu arrecada 30% da meta com 'vaquinha' para reformar CT

O Paysandu informou nesta terça-feira (1º) que atingiu 30% da meta de arrecadação estipulada na campanha "Payxão que Constrói" em menos de três dias desde seu lançamento. O clube busca alcançar R$ 216,2 mil para dar início à construção de uma edificação e à colocação de seixo no terceiro campo do Centro de Treinamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A campanha, que começou na última sexta (28), pretende financiar melhorias estruturais no CT Raul Aguilera. Segundo o clube, o valor arrecadado servirá para construção de uma estrutura integrada com recepção, reunião, academia, fisioterapia, vestiários, copa, salas e piscina, além da inclusão de seixo no 3º campo do centro.

VEJA MAIS

O Paysandu não divulgou um prazo final para as doações, mas reforçou que a arrecadação segue em andamento por meio de Pix ou cartão de crédito em link disponibilizado no site oficial do Papão. O clube alerta para que os torcedores utilizem apenas os meios indicados pela instituição e evitem transferências para contas não autorizadas.

Ainda não há uma previsão oficial para o início das obras, que dependerão do ritmo de arrecadação e da conclusão da meta financeira estabelecida, segundo o clube. O time do Papão treina no centro, mas o espaço ainda precisa de reformas para ser considerado concluído.

O Paysandu ainda informou que segue mobilizando sua torcida em busca de novos recursos para dar continuidade ao projeto no CT.