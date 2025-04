Paysandu x Águia, 4° ano com a mesma semifinal e baixa confiança pesa no Remo

Papão x Águia, 4° ano com a mesma semifinal

Até parece que campeonato com novela jurídica tem que ter Paysandu x Águia na semifinal. Pelo menos, tem sido assim desde 2022, com duas classificações do Papão e uma do Azulão. Hoje, novamente, pelo quarto ano seguido.

Em 2022 o Paysandu venceu por 3 x 1 e 2 x 0. Em 2023, o Papão venceu em Marabá por 1 x 0, perdeu em Belém por 1 x 2 e foi eliminado nos "pênaltis". Ano passado, 1 x 1 em Marabá e goleador do bicolor em Belém por 4 x 0. Desta vez, é jogo único, para definir finalista com bola rolando ou nos "pênaltis".

Apesar de favorito, o Papão tem motivos de sobra para respeitar o time de Marabá, que joga menos pressionado por já ter conquistado o primeiro objetivo: vaga na Série D 2026.

Baixa de confiança pesa no Leão

No que mostrou diante do Santa Rosa, o Remo paga o preço da transição de comando e de configuração tática. Vimos atletas inseguros na tomada de decisão e na execução de jogadas, inclusive no passe. Isso não deixa de ser normal pela baixa de confiança.

A evolução deve ocorrer lentamente, jogo a jogo, até estabilizar. Amanhã, contra a Tuna, o time ainda deverá depender de individualidades, de imposição física e da energia da torcida, principalmente por se tratar de jogo eliminatório. A Tuna tem claras limitações, mas é um time muito valente, que não tem nada a perder e muito a ganhar.

BAIXINHAS

* Remo x Tuna pela terceira vez nos últimos quatro anos na semifinal do Parazão. A exceção foi em 2023, quando o Leão Azul passou pelo Cametá. Em 2021 a Tuna eliminou o Remo nos "pênaltis" em pleno Baenão, depois de 1 x 1 no tempo normal.

* A classificação para as finais do Parazão vale R$ 1.378.000,00 tanto para o Paysandu como para o Remo, por serem clubes da Série B, ou R$ 830 mil para Águia ou Tuna. Pelo menos, foram essas as cotas da primeira fase da atual Copa do Brasil. Os jogos de hoje e amanhã decidem acesso à competição da CBF.

* RE-PAs na temporada. Teremos dois em maio se Leão e Papão forem os finalistas do campeonato estadual. Teremos um em junho, na 13a rodada da Série B, dia 20, 21 ou 22. Outro na 32ª rodada, dia 24, 25 ou 26 de outubro, entre o Círio e a COP.

* Nicolas (Paysandu) e Paulo Rangel (Castanhal) com cinco gols, Adailton (Remo) e Pepeu (São Francisco) com quatro gols. Pobre tabela de artilharia do Parazão. Considerando que o Campeonato Brasileiro é bem mais difícil, o que esperar dos "artilheiros" do Pará?

* Ramon Martinez, paraguaio de 29 anos, chegou como volante, mas está numa sequência de sete jogos como zagueiro. Ainda enfrenta fortes contestações. Martinez veio do Olímpia, mas já jogou em outros times brasileiros: Atlético Mineiro, Coritiba e Novorizontino.

* Bragantino e Castanhal saíram do Parazão com apenas uma derrota. Na Copa Grão Pará o Japiim vai receber o Capitão Poço na quarta, 10 horas, e o Tubarão vai receber o Santa Rosa na quinta-feira, 15 horas. Os vencedores vão enfrentar os eliminados da semifinal estadual. A competição classifica o campeão para a Copa do Brasil.

* Marketing do Paysandu está maravilhado com a resposta da torcida à campanha recém-lançada por doações às obras do CT. Em três dias já foram arrecadados 20% dos materiais de construção programado.