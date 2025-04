Matheus Nogueira prega cautela contra o Águia: 'Um detalhe pode mudar o jogo'

O goleiro Matheus Nogueira falou sobre o confronto entre Paysandu e Águia, na noite desta terça-feira (1), pela semifinal do Campeonato Paraense 2025, no Estádio Mangueirão. O arqueiro do Lobo destacou a importância de manter o foco para o confronto e equilibrar o rendimento físico e mental da equipe na atual maratona de jogos que o Papão irá enfrentar.

“A gente vem com sequência de jogos grande, então a gente tem que recuperar quem está com cansaço um pouco acima e mentalmente se fortalecer. O rendimento técnico da equipe não pode ser prejudicado, porque vai ser determinante. Se estivermos bem concentrados e fazendo o que o Luizinho manda, tenho certeza que vamos conquistar nossas vitórias”, afirmou o goleiro.

Matheus também enfatizou que, apesar da boa fase do Paysandu, a equipe precisa olhar apenas para o próximo desafio, afastando qualquer distração que a estreia no Brasileirão, no próximo fim de semana, contra o Athletico Paranaense, pode gerar na equipe.

“Nosso principal foco hoje é o jogo contra o Águia. A gente tem que voltar os olhos todos para o Águia para conseguir nossa classificação”, explicou.

O goleiro bicolor também disse que é importante o time não se deixar levar pelo rótulo de favorito, pois os confrontos com o Águia são sempre muito disputados. Essa é a quarta vez consecutiva que os times se enfrentam nesta fase do Parazão, com duas classificações para o Paysandu e uma para o Águia, em 2023, ano em que conquistou o título.

“A gente sabe que tem que esperar sempre o que pode acontecer. O Águia é um time muito qualificado, sempre vem chegando nas competições. Ano passado, a gente se encontrou na semifinal. A diferença desse ano é que é jogo único. Não pode ter erro, concentração máxima, e a gente precisa encarar o jogo pela grandeza dele, uma semifinal”, afirmou.

Sobre o desempenho da equipe no confronto entre os times na primeira fase, o goleiro bicolor acredita que o time pode manter o bom rendimento quye garantiu o triunfo por 4 a 2.

“Lá, foi um jogo aberto, acredito que a gente possa levar nosso último terço, que foi muito bom. Fizemos quatro gols. Precisamos levar pro jogo essa definição que tivemos lá para que possamos ser efetivos e conquistar a classificação”, finalizou.