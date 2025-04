Presidente do Vila Nova promete 'festa' contra o Paysandu na Série B: 'Dupla glória'

O presidente do Vila Nova-GO, Hugo Jorge Bravo, prometeu ingressos solidários para o jogo contra o Paysandu na Série B, que marcará a estreia do time em casa na competição. O duelo está marcado para o dia 12 de abril. Com a ação, o dirigente espera lotar o estádio Serra Dourada contra o Papão e fazer a maior arrecadação de alimentos de um time de futebol.

“Para vocês verem como as coisas são engraçadas, o nosso primeiro jogo em casa na Série B é contra o Paysandu. Esse jogo vai ser no Serra Dourada. No lugar da nossa vergonha, haverá dupla honra", afirmou Hugo Jorge Bravo em coletiva após o título do Tigre no Campeonato Goiano.

"E eu quero que venha esse tanto de gente aqui, porque vamos cobrar 1kg de alimento não perecível. Será um jogo solidário. Vamos fazer uma festa para o torcedor vilanovense. A festa será aqui [estádio Serra Dourada], Vila e Paysandu, quero ver 38.412 torcedores. Vai ser a maior arrecadação de um clube de futebol no Brasil. Vamos fazer uma festa digna para o torcedor vilanovense", destacou o presidente do Vila Nova.

Até hoje, o Vila Nova não esqueceu as goleadas que sofreu para o Paysandu na Copa Verde. Na decisão do ano passado, o Tigre perdeu o título ao ser derrotado pelo Bicola por um placar agregado de 10 a 0, sendo 6 a 0 no jogo de ida e 4 a 0 na volta.

Com isso, a ação, além de solidária, pode ser uma forma de chamar o torcedor para o estádio para empurrar a equipe diante do Bicola.

A estreia do Tigre da Vila na Série B será contra o Coritiba, no próximo sábado (5), no Couto Pereira. A equipe está embalada com a conquista do Campeonato Goiano, após 20 anos de jejum. O time superou o Anápolis na grande decisão.