Médico do Paysandu detalha preparação para maratona de jogos que o time irá enfrentar em abril

O Paysandu, único time paraense presente em quatro competições simultâneas — Campeonato Paraense, Copa Verde, Brasileirão Série B e Copa do Brasil — enfrentará uma intensa maratona de jogos em abril. Caso o time se classifique na sexta-feira (28), contra o Capitão Poço, a sequência começará com a semifinal do Parazão na terça-feira (1º), seguida por oito partidas em 30 dias.

A programação inclui jogos importantes: a estreia na Série B contra o Athletico-PR no dia 4 de abril e a final da Copa Verde contra o Goiás-GO nos dias 9 e 23 de abril. Para entender como o time se preparará para essa carga intensa de jogos, o médico do Paysandu, Edilson Andrade, foi entrevistado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. Ele relatou que o clube vem se preparando desde a pré-temporada para enfrentar a maratona, enfatizando que os trabalhos foram baseados nos perfis individuais de cada atleta e explicou que é essencial entender o tempo de readaptação e os limites de cada jogador.

“Na pré-temporada, realizamos uma avaliação pré-participação completa, além de avaliações cardiológica e ortopédica, para traçar os perfis individuais e do grupo. Identificamos fatores de risco para lesões e, então, elaboramos um trabalho preventivo específico para cada atleta. Nos primeiros meses da temporada, temos que controlar a carga constantemente devido ao período de readaptação, e é quando podemos avaliar os limites de cada jogador”, disse o médico.

Dr. Edilson Andrade, médico do Paysandu (Foto: Vitor Castelo/Ascom Paysandu)

VEJA MAIS

Edilson detalhou como os monitoramentos da parte física de cada atleta são realizados, destacando a importância do controle individual para preservar e recuperar os jogadores. "Para minimizar o risco de lesões, realizamos um monitoramento constante e rigoroso das capacidades físicas e possíveis fadigas musculares, utilizando dados de GPS e questionários específicos. Com essas informações, fazemos o controle individual da carga de volume e intensidade dos estímulos", explicou.

GPS e Questionários

A tecnologia de monitoramento, como a utilização de GPS e sensores vestíveis, exerce um papel crucial nesse processo, fornecendo dados precisos sobre a desempenho dos atletas, incluindo velocidade, aceleração e distância percorrida. O uso de questionários específicos ajuda a avaliar a percepção dos atletas sobre sua própria condição física, permitindo uma gestão mais eficaz da carga de treinamento e minimizando o risco de lesões

Medidas técnicas

De acordo com Edilson, existem medidas técnicas cruciais para a recuperação dos atletas, especialmente aqueles em alto risco. "A Intensificação do recovery — medidas de recuperação após treinos e jogos — é fundamental para garantir que os jogadores estejam prontos para as próximas competições", destacou ele.

O profissional enfatizou a importância da colaboração entre o Centro de Treinamento (CT) e o elenco, compartilhando dados e conhecimentos para otimizar o desempenho e a saúde dos atletas.

"Compartilhamos conhecimentos e informações no sentido de educar e orientar sobre medidas preventivas fora do clube, como sono, alimentação, controle do estresse e lazer", explicou Edilson.

O médico bicolor mencionou os protocolos específicos do departamento de saúde para viagens, que incluem a consideração de fatores como horário e tempo de voo, clima do destino, contatos de médicos locais e hospitais de referência para emergências. "Além disso, realizamos uma reunião prévia com o representante local responsável pelo preparo dos alimentos para alinhar a dieta dos atletas", complementou.

Trabalho conjunto

O médico do Papão encerrou destacando que todos os processos só são possíveis e efetivos quando todos os departamentos — fisiologistas, fisioterapeutas, nutricionistas, preparadores físicos, comissão técnica e atletas — trabalham em conjunto.

"Esse processo só surte efeito porque há um contato direto e constante entre todas as partes do clube. É essa integração que realmente faz a diferença na execução e na adesão ao trabalho", afirmou.