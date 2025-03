Com mais de 30 mil ingressos vendidos, Paysandu e Capitão Poço abrem as quartas de final do Parazão

Paysandu e Capitão Poço fazem o primeiro duelo das quartas de final do Campeonato Paraense, após duas semanas de paralisação. O confronto começa às 21h desta sexta-feira, direto do Mangueirão. Por se tratar de jogo único, quem vencer avança à semi, e, caso o jogo termine empatado, a decisão será nas penalidades máximas.

Este será o primeiro jogo do Parazão após a paralisação de mais de duas semanas devido ao imbróglio judicial envolvendo o próprio Capitão Poço, Tuna, Remo e Bragantino.

Na condição de atual campeão estadual, o Papão tende a assumir o favoritismo, contando com um elenco mais encorpado e taticamente entrosado. Sem maiores desfalques, o técnico Luizinho Lopes deve entrar com força máxima, isso sem falar com as possíveis estreias dos volantes André Lima e Dudu Vieira, além do lateral-esquerdo Reverson.

O time bicolor fez a segunda melhor campanha da primeira fase e terminou empatado com o Remo, líder, e o Bragantino, terceiro colocado, com 17 pontos.

Já o Capitão Poço tenta uma classificação histórica. A equipe disputa pela primeira vez a elite do Campeonato Paraense e chegou até as quartas de final. Com isso, o CAP vai tentar surpreender o Bicola para avançar.

Mesmo sem grandes destaques, o time conseguiu fazer uma campanha estável durante a primeira fase do campeonato. Ao todo, foram duas vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Com isso, a equipe avançou para o mata-mata na sétima colocação, com 11 pontos — a mesma pontuação de clubes experientes como Tuna Luso e Águia de Marabá.

A única derrota do CAP foi justamente contra o Bicola, na primeira rodada do Parazão. Na ocasião, o Papão aplicou uma goleada de 4 a 1 sobre os Laranjas Mecânicas.

Com isso, na próxima sexta-feira (28), o time comandado pelo técnico Rogerinho Gameleira tenta fazer história diante do Bicola, mas não será uma tarefa fácil, sobretudo com os olhares de mais de 30 mil pessoas que garantiram ingresso antecipado para o primeiro jogo que começa a definir a história de mais um Campeonato Paraense.