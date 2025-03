Parazão: Torcida do Paysandu esgota ingressos do lado B para o jogo contra o Capitão Poço

Os ingressos do lado B para o jogo entre Paysandu e Capitão Poço, válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense, estão esgotados. Ou seja, mais de 30 mil torcedores estão confirmados para a partida. O duelo ocorre na próxima sexta-feira (28), no estádio Mangueirão. As equipes brigam pela primeira vaga na semifinal do Parazão.

O anúncio foi feito pelo Bicola por meio das redes sociais, na manhã desta quinta-feira (27). Agora, há apenas ingressos para o setor de cadeiras do lado B, que custa R$ 120, e entradas para o lado A.

Conforme informou o clube, os bilhetes estão no valor de R$ 50 para a arquibancada. Já a cadeira, no lote promocional, está sendo vendida por R$ 100. A torcida pode adquirir os ingressos por meio do site IngressoSA ou nas lojas oficiais do clube.

Vale destacar que, para este jogo contra o CAP, o Papão manteve a promoção do Dia Internacional da Mulher e distribui ingressos gratuitos para o público feminino. A retirada deve ser feita até esta quinta-feira (27), nas lojas oficiais do clube.

Cenário

O Paysandu é o favorito para o duelo. O time bicolor fez a segunda melhor campanha da primeira fase e terminou empatado com o Remo, líder, e o Bragantino, terceiro colocado, com 17 pontos. Além disso, o Papão é o atual campeão do Parazão.

Já o Capitão Poço tenta uma classificação histórica. A equipe disputa pela primeira vez a elite do Campeonato Paraense e chegou até as quartas de final. Com isso, o CAP vai tentar surpreender o Bicola para avançar.

Este será o primeiro jogo do Parazão após a paralisação de mais de duas semanas devido ao imbróglio judicial envolvendo o próprio Capitão Poço, Tuna, Remo e Bragantino.

Agenda

Paysandu e Capitão Poço se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 21h, no Mangueirão. A partida terá cobertura e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na rádio Liberal+.