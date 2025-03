Reverson fala sobre concorrência no Paysandu: 'Vai ser uma competição boa'

A quarta-feira (26) marcou oficialmente o início da trajetória de Reverson Paiva no Paysandu. Com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o lateral-esquerdo está regularizado e já pode estrear pelo Papão. Na sua primeira entrevista como atleta bicolor, na Curuzu, o jogador falou sobre a expectativa de vestir a camisa do clube e disputar espaço no time de Luizinho Lopes.

Reverson, de 28 anos, chega para reforçar o setor defensivo e brigar por vaga principalmente com PK e Kevyn, que está afastado por lesão no joelho. Apesar da concorrência, ele se mostrou confiante e destacou sua versatilidade dentro de campo.

“Vai ser uma competição boa. Eu faço saída de três, posso atuar como ala ou lateral. Onde o professor me colocar, consigo fazer essa função pelo lado esquerdo”, afirmou o atleta.

Após seis temporadas no Grêmio Novorizontino, onde acumulou 151 partidas e marcou seis gols, Reverson chega ao Paysandu buscando um novo desafio. Em 2024, ele teve um ano sólido, com 44 jogos disputados, mas perdeu espaço na equipe paulista em 2025, entrando em campo apenas três vezes antes da mudança para Belém.

Com experiência em grandes clubes na base, como Flamengo, Coritiba e Internacional, o lateral se diz preparado para atuar no futebol paraense. Além disso, revelou que já conhecia o Paysandu e ficou animado com o projeto do clube.

“Eu gostei. Sou de Tocantins, já conhecia o Papão. Fiquei feliz com a proposta e com a conversa. O clube está se estruturando, é bem organizado, recebi com bons olhos e aceitei o desafio”, destacou.

Disponível para enfrentar o Capitão Poço, nesta sexta-feira (28), pelas quartas de final do Campeonato Paraense, o novo reforço bicolor tem grandes expectativas para a estreia e já sentiu o calor da torcida alviceleste.

“Aqui é maior. Uma torcida que coloca 30 mil num estádio, isso é muito importante. Uma torcida apaixonante, que apoia. É uma realidade diferente e estou muito feliz de estar aqui. Vai nos ajudar bastante”, concluiu o lateral.