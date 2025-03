Paysandu x Capitão Poço: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/03) pelo Parazão

Paysandu x Capitão Poço disputam nesta sexta-feira (28/03) as quartas de final do Parazão 2025. O jogo está programado para as 21h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Paysandu x Capitão Poço ao vivo?

A partida ​​poderá ser assistida pela TV Cultura (PA) e pelo canal Esporte na Cultura, no Youtube, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos do Parazão, o Paysandu ficou na vice-liderança com 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 15 gols marcados e 7 gols sofridos. Nas últimas rodadas do Campeonato, a equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Capitão Poço terminou em 7° lugar na primeira fase e somou 2 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 9 gols sofridos. A única derrota da equipe ocorreu em sua estreia, quando perceu para o Papão por 4 a 1.

VEJA MAIS

Paysandu x Capitão Poço: prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Quintana, Luan Freitas, PK; Martínez, Giovani, Matheus Vargas; Rossi, Marlon e Nicolas. Técnico: Luizinho Lopes.

Capitão Poço: Daniel; Bruno, Sandro, Hyago, Samuel; Alysson, Tiago Índio, Léo Pará e Alexandre Santana; Natan e Ju Alagoano. Técnico: Rogerinho Gameleira.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Capitão Poço

Campeonato Paraense

Local: Estádio Jornalista Edgar Proença, em Belém (PA)

Data/Horário: 28 de março de 2025, 21h