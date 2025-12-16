Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026

A Fifa anunciou nesta terça-feira (16) a criação de uma nova categoria de ingressos com preços populares para a Copa do Mundo de 2026. Os bilhetes custarão US$ 60, cerca de R$ 330 na cotação atual, e serão destinados aos torcedores das seleções classificadas para o torneio.

A medida foi adotada após críticas de associações de torcedores, que denunciaram valores considerados abusivos nos primeiros lotes de ingressos divulgados pela entidade. Em alguns casos, uma vaga na final da competição poderia custar até R$ 47 mil.

Batizada de “Supporter Entry” (Categoria de Acesso para Torcedores), a nova modalidade estará disponível para os 104 jogos do Mundial, incluindo a final. Segundo a Fifa, o objetivo é garantir que os torcedores mais fiéis tenham acesso aos jogos de suas seleções.

“Esta iniciativa tem como objetivo apoiar, em primeiro lugar, os torcedores que acompanham suas seleções ao longo da competição”, informou a entidade máxima do futebol mundial em comunicado oficial.

Distribuição será feita pelas federações

Os ingressos da nova categoria terão preço fixo de US$ 60 por partida e serão distribuídos pelas federações nacionais. No caso do Brasil, o processo ficará sob responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

De acordo com a Fifa, 50% da cota destinada a cada federação será composta por ingressos da faixa mais acessível, ampliando o acesso de torcedores aos jogos do torneio.

Críticas motivaram mudança

Na semana passada, a associação Football Supporters Europe (FSE) criticou duramente a política de preços da Fifa, classificando os valores como “astronômicos”. Segundo a entidade, acompanhar uma seleção desde a estreia até a final poderia custar, no mínimo, US$ 6.900 (mais de R$ 37 mil), valor quase cinco vezes maior do que o registrado na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Após o anúncio da nova categoria, a FSE afirmou que a decisão evidencia falhas no planejamento inicial. “Isso demonstra que a política de ingressos da Fifa não era fixa e foi decidida às pressas, sem a devida consulta”, reagiu a associação.

A fase atual de vendas por sorteio segue aberta até o dia 13 de janeiro. Segundo a Fifa, mais de 20 milhões de solicitações foram registradas em menos de uma semana no site oficial da entidade, o que reforça a alta demanda por ingressos para o torneio.

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história com a participação de 48 seleções e será realizada de forma conjunta nos Estados Unidos, México e Canadá. O torneio contará com o maior número de jogos já disputados em uma edição do Mundial.