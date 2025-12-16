Cruzeiro perde para o Osaka, do Japão, na abertura do Mundial de Clube de vôlei Partida ocorreu no ginásio Mangueirinho, em Belém. Caio Maia 16.12.25 12h05 Cruzeiro perde para o Osaka, no Mundial de Clubes, em Belém (Divulgação/ Sada Cruzeiro) O Osaka Bluteon estreou com autoridade no Campeonato Mundial masculino de clubes de vôlei, em Belém. Na manhã desta terça-feira (16), no ginásio Mangueirinho, o time japonês venceu o Cruzeiro, atual campeão do torneio, na partida de abertura, por 3 sets a 0, com parciais de 25-14, 25-18 e 25-14, em partida válida pelo Grupo B da competição. O resultado deixa o time mineiro em situação delicada na briga por uma vaga nas semifinais. Para seguir com chances de classificação, o Cruzeiro será obrigado a vencer o Perugia, da Itália, em confronto marcado para quinta-feira, às 10h (horário de Brasília). Antes disso, a equipe brasileira volta à quadra nesta quarta-feira (17), também às 10h, contra o Swehly, da Líbia. No mesmo dia, às 13h30, o Osaka Bluteon enfrenta o Perugia, resultado que interessa diretamente ao time celeste, já que uma vitória japonesa favorece o Cruzeiro na classificação. Domínio japonês desde o início da partida O confronto foi marcado por amplo controle do Osaka Bluteon desde os primeiros pontos. A equipe japonesa se destacou no saque, no bloqueio e no sistema defensivo, neutralizando as principais ações ofensivas do Cruzeiro e mantendo o controle do jogo durante os três sets. Além da consistência coletiva, o Osaka apresentou um fator surpresa no ataque. O ponteiro Tomita foi o maior pontuador da partida, com 19 pontos, superando nomes mais conhecidos da equipe, como Lopez, que marcou 13, e Nishida, com 11. Cruzeiro sofre com o passe e baixa eficiência ofensiva Do lado do Sada Cruzeiro, a principal dificuldade esteve na recepção. Os problemas no passe comprometeram a construção das jogadas e resultaram em baixa eficiência ofensiva dos atletas de extremidade. Com o cenário adverso, o time demonstrou queda de rendimento ao longo da partida. No segundo set, o técnico Filipe Ferraz chegou a utilizar três ponteiros simultaneamente, com Wilian, Rodriguinho e Douglas Souza, após a saída de Oppenkoski. No terceiro set, novas mudanças foram feitas, com as entradas de Cledenilson e Wilian nos lugares de Otávio e Rodriguinho, mas sem alteração no panorama do jogo. O maior pontuador do Cruzeiro foi Douglas Souza, com apenas sete pontos, número que evidencia a diferença de desempenho entre as equipes na estreia do Mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes vôlei COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Cruzeiro perde para o Osaka, do Japão, na abertura do Mundial de Clube de vôlei Partida ocorreu no ginásio Mangueirinho, em Belém. 16.12.25 12h05 MMA Sport Club Luto no MMA, morre Gerônimo Mondragon a lenda do Mr. Cage 16.12.25 11h51 CAMPEÃO Brasil é campeão sul-americano sub-17 de basquete com protagonismo de paraense na decisão João Gluck, que é filho do presidente da FPF, marcou 16 pontos e ajudou a sustentar a vantagem brasileira ao longo de toda a partida 15.12.25 21h15 VAI COMEÇAR! Mundial de Clubes de Vôlei começa nesta terça-feira no Mangueirinho; confira os jogos Competição da FIVB reúne três clubes brasileiros e cinco estrangeiros e movimenta a capital paraense com estreia histórica do torneio na cidade 15.12.25 20h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu 11.12.25 12h33 PREÇO Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026 Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa 16.12.25 23h17 Futebol Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos' A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida 15.12.25 17h36 Mais esportes Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. 16.10.25 12h21