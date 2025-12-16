Capa Jornal Amazônia
Cruzeiro perde para o Osaka, do Japão, na abertura do Mundial de Clube de vôlei

Partida ocorreu no ginásio Mangueirinho, em Belém.

Caio Maia
Cruzeiro perde para o Osaka, no Mundial de Clubes, em Belém (Divulgação/ Sada Cruzeiro)

O Osaka Bluteon estreou com autoridade no Campeonato Mundial masculino de clubes de vôlei, em Belém. Na manhã desta terça-feira (16), no ginásio Mangueirinho, o time japonês venceu o Cruzeiro, atual campeão do torneio, na partida de abertura, por 3 sets a 0, com parciais de 25-14, 25-18 e 25-14, em partida válida pelo Grupo B da competição.

O resultado deixa o time mineiro em situação delicada na briga por uma vaga nas semifinais. Para seguir com chances de classificação, o Cruzeiro será obrigado a vencer o Perugia, da Itália, em confronto marcado para quinta-feira, às 10h (horário de Brasília).

Antes disso, a equipe brasileira volta à quadra nesta quarta-feira (17), também às 10h, contra o Swehly, da Líbia. No mesmo dia, às 13h30, o Osaka Bluteon enfrenta o Perugia, resultado que interessa diretamente ao time celeste, já que uma vitória japonesa favorece o Cruzeiro na classificação.

Domínio japonês desde o início da partida

O confronto foi marcado por amplo controle do Osaka Bluteon desde os primeiros pontos. A equipe japonesa se destacou no saque, no bloqueio e no sistema defensivo, neutralizando as principais ações ofensivas do Cruzeiro e mantendo o controle do jogo durante os três sets.

Além da consistência coletiva, o Osaka apresentou um fator surpresa no ataque. O ponteiro Tomita foi o maior pontuador da partida, com 19 pontos, superando nomes mais conhecidos da equipe, como Lopez, que marcou 13, e Nishida, com 11.

Cruzeiro sofre com o passe e baixa eficiência ofensiva

Do lado do Sada Cruzeiro, a principal dificuldade esteve na recepção. Os problemas no passe comprometeram a construção das jogadas e resultaram em baixa eficiência ofensiva dos atletas de extremidade.

Com o cenário adverso, o time demonstrou queda de rendimento ao longo da partida. No segundo set, o técnico Filipe Ferraz chegou a utilizar três ponteiros simultaneamente, com Wilian, Rodriguinho e Douglas Souza, após a saída de Oppenkoski. No terceiro set, novas mudanças foram feitas, com as entradas de Cledenilson e Wilian nos lugares de Otávio e Rodriguinho, mas sem alteração no panorama do jogo.

O maior pontuador do Cruzeiro foi Douglas Souza, com apenas sete pontos, número que evidencia a diferença de desempenho entre as equipes na estreia do Mundial.

