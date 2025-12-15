Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Mundial de Clubes de Vôlei começa nesta terça-feira no Mangueirinho; confira os jogos

Competição da FIVB reúne três clubes brasileiros e cinco estrangeiros e movimenta a capital paraense com estreia histórica do torneio na cidade

O Liberal
fonte

Mangueirinho já recebeu jogos da Super Liga de Vôlei e agora vai sediar o mundial de clubes (SEEL)

Belém entra, a partir de hoje, no mapa do vôlei mundial. O Ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho, recebe pela primeira vez o Mundial de Clubes masculino da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), reunindo algumas das principais equipes do planeta e colocando a capital paraense no centro das atenções do esporte. Desde o anúncio da sede, a cidade vive clima de expectativa, com torcedores e amantes do vôlei contando as horas para o início da competição.

VEJA MAIS

image Saiba tudo sobre o Mundial de Clubes de vôlei em Belém: horários, ingressos, jogos e como assistir
Competição no Mangueirinho reúne 8 times, tem 3 brasileiros e vai até domingo (21)

image Com atuação segura, Apade bate o Araucária-PR por 3 a 0 pela Superliga B
Resultado mantém a equipe paraense entre as cinco primeiras da competição

O Brasil terá três representantes entre os oito clubes participantes. Atual campeão, o Cruzeiro abre a programação logo às 10h, diante do Osaka Bluteon, do Japão, pelo Grupo B. Mais tarde, às 17h, o também mineiro Praia Clube encara o Al-Rayyan, do Catar, enquanto o Vôlei Renata, de Campinas, fecha o dia às 20h30, enfrentando o Zawiercie, da Polônia. Todos os jogos terão transmissão pela VBTV, plataforma de streaming da Federação Internacional de Vôleibol (FIVB).

A realização do torneio na capital paraense marca um momento histórico para o evento, criado em 1989. Até então, a competição havia passado por cidades como São Paulo, Betim, Belo Horizonte e Uberlândia, mas nunca havia chegado à região Norte. A escolha por Belém amplia a presença da modalidade no estado e também no calendário anual de competições.

Favoritos

Dentro de quadra, o Cruzeiro desponta como um dos principais candidatos ao título. Campeão da última edição e da Superliga 2024/25, o time mineiro soma cinco conquistas do Mundial e divide o posto de maior vencedor da história do torneio com o italiano Trentino, que não participa desta edição e deixa caminho livre para a Raposa se tornar a principal detentora de títulos. No Grupo B, além do Osaka, o Cruzeiro ainda enfrentará o Perugia, campeão europeu, e o Swehly Sports Club, do Líbano, representante africano.

No Grupo A, o equilíbrio promete marcar os confrontos. Vice-campeão sul-americano, o Praia Clube divide a chave com o Vôlei Renata, que garantiu vaga por ser do país-sede, além do Zawiercie, vice-campeão europeu, e do Al-Rayyan, campeão asiático. As equipes se enfrentam em turno único na primeira fase, até quinta-feira (18), com os dois melhores de cada grupo avançando às semifinais, marcadas para sábado (20). A final e a disputa do terceiro lugar acontecem no domingo (20), todos os jogos no Manguerinho.

 

Primeira fase – jogos de times brasileiros (INFOGRÁFICO)

Terça-feira (16)

10h – Cruzeiro x Osaka Bluteon

17h – Al-Rayyan x Praia Clube

20h30 – Campinas x Zawiercie

Quarta (17)

10h – Cruzeiro x Swehly

20h30 – Campinas x Praia Clube

Quinta (18)

10h – Cruzeiro x Perugia

17h – Praia Clube x Zawiercie

20h30 – Campinas x Al-Rayyan

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

CAMPEÃO

Brasil é campeão sul-americano sub-17 de basquete com protagonismo de paraense na decisão

João Gluck, que é filho do presidente da FPF, marcou 16 pontos e ajudou a sustentar a vantagem brasileira ao longo de toda a partida

15.12.25 21h15

VAI COMEÇAR!

Mundial de Clubes de Vôlei começa nesta terça-feira no Mangueirinho; confira os jogos

Competição da FIVB reúne três clubes brasileiros e cinco estrangeiros e movimenta a capital paraense com estreia histórica do torneio na cidade

15.12.25 20h25

FUTEBOL

UFC: Lutador paraense se emociona após nome de sua cidade ter sido falado por Bruce Buffer

Melk Costa, de 29 anos, é natural de Porto de Moz (PA), mas treina e lutava em Bauru (SP)

15.12.25 14h18

MAIS ESPORTES

Em busca da 5ª vitória seguida, paraense Melk Costa enfrenta francês no UFC: 'Vou finalizar ele'

Esta será a quarta luta do ano do atleta e marca o último evento do ano da organização

13.12.25 9h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Série A 2026

CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo

O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro

16.12.25 0h30

Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas

16.12.25 0h27

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

futebol

Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém'

O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense

15.12.25 23h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda