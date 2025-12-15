Mundial de Clubes de Vôlei começa nesta terça-feira no Mangueirinho; confira os jogos

Belém entra, a partir de hoje, no mapa do vôlei mundial. O Ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho, recebe pela primeira vez o Mundial de Clubes masculino da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), reunindo algumas das principais equipes do planeta e colocando a capital paraense no centro das atenções do esporte. Desde o anúncio da sede, a cidade vive clima de expectativa, com torcedores e amantes do vôlei contando as horas para o início da competição.

VEJA MAIS

O Brasil terá três representantes entre os oito clubes participantes. Atual campeão, o Cruzeiro abre a programação logo às 10h, diante do Osaka Bluteon, do Japão, pelo Grupo B. Mais tarde, às 17h, o também mineiro Praia Clube encara o Al-Rayyan, do Catar, enquanto o Vôlei Renata, de Campinas, fecha o dia às 20h30, enfrentando o Zawiercie, da Polônia. Todos os jogos terão transmissão pela VBTV, plataforma de streaming da Federação Internacional de Vôleibol (FIVB).

A realização do torneio na capital paraense marca um momento histórico para o evento, criado em 1989. Até então, a competição havia passado por cidades como São Paulo, Betim, Belo Horizonte e Uberlândia, mas nunca havia chegado à região Norte. A escolha por Belém amplia a presença da modalidade no estado e também no calendário anual de competições.

Favoritos

Dentro de quadra, o Cruzeiro desponta como um dos principais candidatos ao título. Campeão da última edição e da Superliga 2024/25, o time mineiro soma cinco conquistas do Mundial e divide o posto de maior vencedor da história do torneio com o italiano Trentino, que não participa desta edição e deixa caminho livre para a Raposa se tornar a principal detentora de títulos. No Grupo B, além do Osaka, o Cruzeiro ainda enfrentará o Perugia, campeão europeu, e o Swehly Sports Club, do Líbano, representante africano.

No Grupo A, o equilíbrio promete marcar os confrontos. Vice-campeão sul-americano, o Praia Clube divide a chave com o Vôlei Renata, que garantiu vaga por ser do país-sede, além do Zawiercie, vice-campeão europeu, e do Al-Rayyan, campeão asiático. As equipes se enfrentam em turno único na primeira fase, até quinta-feira (18), com os dois melhores de cada grupo avançando às semifinais, marcadas para sábado (20). A final e a disputa do terceiro lugar acontecem no domingo (20), todos os jogos no Manguerinho.

Primeira fase – jogos de times brasileiros (INFOGRÁFICO)

Terça-feira (16)

10h – Cruzeiro x Osaka Bluteon

17h – Al-Rayyan x Praia Clube

20h30 – Campinas x Zawiercie

Quarta (17)

10h – Cruzeiro x Swehly

20h30 – Campinas x Praia Clube

Quinta (18)

10h – Cruzeiro x Perugia

17h – Praia Clube x Zawiercie

20h30 – Campinas x Al-Rayyan