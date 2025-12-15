Mundial de Clubes de Vôlei começa nesta terça-feira no Mangueirinho; confira os jogos Competição da FIVB reúne três clubes brasileiros e cinco estrangeiros e movimenta a capital paraense com estreia histórica do torneio na cidade O Liberal 15.12.25 20h25 Mangueirinho já recebeu jogos da Super Liga de Vôlei e agora vai sediar o mundial de clubes (SEEL) Belém entra, a partir de hoje, no mapa do vôlei mundial. O Ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho, recebe pela primeira vez o Mundial de Clubes masculino da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), reunindo algumas das principais equipes do planeta e colocando a capital paraense no centro das atenções do esporte. Desde o anúncio da sede, a cidade vive clima de expectativa, com torcedores e amantes do vôlei contando as horas para o início da competição. VEJA MAIS Saiba tudo sobre o Mundial de Clubes de vôlei em Belém: horários, ingressos, jogos e como assistir Competição no Mangueirinho reúne 8 times, tem 3 brasileiros e vai até domingo (21) Com atuação segura, Apade bate o Araucária-PR por 3 a 0 pela Superliga B Resultado mantém a equipe paraense entre as cinco primeiras da competição O Brasil terá três representantes entre os oito clubes participantes. Atual campeão, o Cruzeiro abre a programação logo às 10h, diante do Osaka Bluteon, do Japão, pelo Grupo B. Mais tarde, às 17h, o também mineiro Praia Clube encara o Al-Rayyan, do Catar, enquanto o Vôlei Renata, de Campinas, fecha o dia às 20h30, enfrentando o Zawiercie, da Polônia. Todos os jogos terão transmissão pela VBTV, plataforma de streaming da Federação Internacional de Vôleibol (FIVB). A realização do torneio na capital paraense marca um momento histórico para o evento, criado em 1989. Até então, a competição havia passado por cidades como São Paulo, Betim, Belo Horizonte e Uberlândia, mas nunca havia chegado à região Norte. A escolha por Belém amplia a presença da modalidade no estado e também no calendário anual de competições. Favoritos Dentro de quadra, o Cruzeiro desponta como um dos principais candidatos ao título. Campeão da última edição e da Superliga 2024/25, o time mineiro soma cinco conquistas do Mundial e divide o posto de maior vencedor da história do torneio com o italiano Trentino, que não participa desta edição e deixa caminho livre para a Raposa se tornar a principal detentora de títulos. No Grupo B, além do Osaka, o Cruzeiro ainda enfrentará o Perugia, campeão europeu, e o Swehly Sports Club, do Líbano, representante africano. No Grupo A, o equilíbrio promete marcar os confrontos. Vice-campeão sul-americano, o Praia Clube divide a chave com o Vôlei Renata, que garantiu vaga por ser do país-sede, além do Zawiercie, vice-campeão europeu, e do Al-Rayyan, campeão asiático. As equipes se enfrentam em turno único na primeira fase, até quinta-feira (18), com os dois melhores de cada grupo avançando às semifinais, marcadas para sábado (20). A final e a disputa do terceiro lugar acontecem no domingo (20), todos os jogos no Manguerinho. Primeira fase – jogos de times brasileiros (INFOGRÁFICO) Terça-feira (16) 10h – Cruzeiro x Osaka Bluteon 17h – Al-Rayyan x Praia Clube 20h30 – Campinas x Zawiercie Quarta (17) 10h – Cruzeiro x Swehly 20h30 – Campinas x Praia Clube Quinta (18) 10h – Cruzeiro x Perugia 17h – Praia Clube x Zawiercie 20h30 – Campinas x Al-Rayyan 