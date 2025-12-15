Capa Jornal Amazônia
Saiba tudo sobre o Mundial de Clubes de vôlei em Belém: horários, ingressos, jogos e como assistir

Competição no Mangueirinho reúne 8 times, tem 3 brasileiros e vai até domingo (21)

Hannah Franco
fonte

Mundial de Clubes de vôlei masculino começa nesta terça-feira (16) em Belém (Flickr/Agência i7/Sada Cruzeiro)

Belém recebe, a partir desta terça-feira (16), o Mundial de Clubes de vôlei masculino 2025. A competição será disputada no Ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho, e reúne oito equipes de diferentes países, incluindo três representantes brasileiros. Os jogos seguem até domingo (21).

Esta é a primeira vez que a capital paraense sedia o Mundial de Clubes, organizado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), em parceria com a empresa HM7 Entretenimento. As partidas terão transmissão ao vivo pela VBTV e pela Cazé TV. Confira, a seguir, tudo sobre o campeonato.

Quando será o Mundial de Clubes de vôlei masculino?

O Mundial de Clubes de vôlei masculino acontece entre os dias 16 e 21 de dezembro, com jogos da fase de grupos de terça-feira (16) até quinta-feira (18).

As semifinais estão marcadas para sábado (20), enquanto a final e a disputa do terceiro lugar ocorrem no domingo (21). Todas as partidas serão realizadas no Mangueirinho, em Belém.

Que horas começam os jogos do Mundial?

Os jogos do Mundial de Clubes de vôlei masculino começam sempre a partir das 10h (horário de Brasília), com partidas também às 13h, 17h e 20h30, ao longo da programação diária.

O Cruzeiro, atual campeão, será o primeiro brasileiro a entrar em quadra, nesta terça-feira (16), às 10h, contra o Osaka Bluteon, do Japão.

Quais times disputam o Mundial de Clubes de vôlei?

A edição de 2025 do Mundial conta com oito equipes, divididas em dois grupos. O Brasil tem três representantes na competição:

  • Sada Cruzeiro – atual campeão mundial e sul-americano
  • Praia Clube – vice-campeão sul-americano
  • Vôlei Renata Campinas – vice da Superliga e clube do país-sede

Também participam clubes da Itália, Japão, Catar, Polônia e Líbano.

Como é a fase de grupos do Mundial de Clubes?

Na fase de grupos, os quatro times de cada chave se enfrentam entre si até quinta-feira (18). Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as semifinais.

Grupo A: Praia Clube, Vôlei Renata Campinas, Zawiercie (Polônia) e Al-Rayyan (Catar)

Grupo B: Sada Cruzeiro, Perugia (Itália), Osaka Bluteon (Japão) e Asswehly Sports Club (Líbano)

Quais são os jogos da primeira fase?

Terça-feira (16):

  • 10h – Cruzeiro x Osaka
  • 13h – Perugia x Asswehly
  • 17h – Al-Rayyan x Praia Clube
  • 20h30 – Vôlei Renata x Zawiercie

Quarta-feira (17):

  • 10h – Cruzeiro x Asswehly
  • 13h – Perugia x Osaka
  • 17h – Al-Rayyan x Zawiercie
  • 20h30 – Vôlei Renata x Praia Clube

Quinta-feira (18):

  • 10h – Cruzeiro x Perugia
  • 13h – Asswehly x Osaka
  • 17h – Praia Clube x Zawiercie
  • 20h30 – Vôlei Renata x Al-Rayyan

Onde assistir ao Mundial de Clubes de vôlei masculino?

Quem não for ao Mangueirinho poderá acompanhar o Mundial de Clubes de vôlei masculino ao vivo pela:

  • CazéTV
  • VBTV, plataforma de streaming da FIVB

Como comprar ingressos para o Mundial de Clubes de vôlei?

Os ingressos estão disponíveis no site www.bancadoingresso.com.br. A venda está dividida em duas fases:

📌 Fase de Grupos (16, 17 e 18 de dezembro) – 4 jogos por dia

  • Inteira: R$ 130,00
  • Meia Solidária: R$ 65,00 + 1 kg de alimento não perecível
  • Experiência na Quadra (Inteira): R$ 240,00
  • Experiência na Quadra (Meia Solidária): R$ 120,00 + 2 kg de alimentos

⚠️ Na Fase de Grupos, o ingresso "Experiência na Quadra" não inclui open bar e open food.

📌 Semifinal e Final (20 e 21 de dezembro) – 2 jogos por dia

  • Inteira: R$ 240,00
  • Meia Solidária: R$ 120,00 + 1 kg de alimento
  • Experiência na Quadra (Inteira): R$ 1.000,00 (com open bar e open food)
  • Experiência na Quadra (Meia Solidária): R$ 500,00 + 2 kg de alimentos

⚠️ Open bar inclui água e sucos. Open food conta com salgados, mini-hambúrgueres e bolos.

As gratuidades estarão disponíveis para retirada no dia 15 de dezembro, diretamente na bilheteria da arena. A entrega dos alimentos para quem optar pela meia solidária deve ser feita no acesso ao evento, no Mangueirinho.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

mundial de clubes

mangueirinho

vôlei

Esportes
