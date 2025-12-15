Saiba tudo sobre o Mundial de Clubes de vôlei em Belém: horários, ingressos, jogos e como assistir

Belém recebe, a partir desta terça-feira (16), o Mundial de Clubes de vôlei masculino 2025. A competição será disputada no Ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho, e reúne oito equipes de diferentes países, incluindo três representantes brasileiros. Os jogos seguem até domingo (21).

Esta é a primeira vez que a capital paraense sedia o Mundial de Clubes, organizado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), em parceria com a empresa HM7 Entretenimento. As partidas terão transmissão ao vivo pela VBTV e pela Cazé TV. Confira, a seguir, tudo sobre o campeonato.

Quando será o Mundial de Clubes de vôlei masculino?

O Mundial de Clubes de vôlei masculino acontece entre os dias 16 e 21 de dezembro, com jogos da fase de grupos de terça-feira (16) até quinta-feira (18).

As semifinais estão marcadas para sábado (20), enquanto a final e a disputa do terceiro lugar ocorrem no domingo (21). Todas as partidas serão realizadas no Mangueirinho, em Belém.

Que horas começam os jogos do Mundial?

Os jogos do Mundial de Clubes de vôlei masculino começam sempre a partir das 10h (horário de Brasília), com partidas também às 13h, 17h e 20h30, ao longo da programação diária.

O Cruzeiro, atual campeão, será o primeiro brasileiro a entrar em quadra, nesta terça-feira (16), às 10h, contra o Osaka Bluteon, do Japão.

Quais times disputam o Mundial de Clubes de vôlei?

A edição de 2025 do Mundial conta com oito equipes, divididas em dois grupos. O Brasil tem três representantes na competição:

Sada Cruzeiro – atual campeão mundial e sul-americano

– atual campeão mundial e sul-americano Praia Clube – vice-campeão sul-americano

– vice-campeão sul-americano Vôlei Renata Campinas – vice da Superliga e clube do país-sede

Também participam clubes da Itália, Japão, Catar, Polônia e Líbano.

Como é a fase de grupos do Mundial de Clubes?

Na fase de grupos, os quatro times de cada chave se enfrentam entre si até quinta-feira (18). Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as semifinais.

Grupo A: Praia Clube, Vôlei Renata Campinas, Zawiercie (Polônia) e Al-Rayyan (Catar)

Grupo B: Sada Cruzeiro, Perugia (Itália), Osaka Bluteon (Japão) e Asswehly Sports Club (Líbano)

Quais são os jogos da primeira fase?

Terça-feira (16):

10h – Cruzeiro x Osaka

13h – Perugia x Asswehly

17h – Al-Rayyan x Praia Clube

20h30 – Vôlei Renata x Zawiercie

Quarta-feira (17):

10h – Cruzeiro x Asswehly

13h – Perugia x Osaka

17h – Al-Rayyan x Zawiercie

20h30 – Vôlei Renata x Praia Clube

Quinta-feira (18):

10h – Cruzeiro x Perugia

13h – Asswehly x Osaka

17h – Praia Clube x Zawiercie

20h30 – Vôlei Renata x Al-Rayyan

Onde assistir ao Mundial de Clubes de vôlei masculino?

Quem não for ao Mangueirinho poderá acompanhar o Mundial de Clubes de vôlei masculino ao vivo pela:

CazéTV

VBTV, plataforma de streaming da FIVB

Como comprar ingressos para o Mundial de Clubes de vôlei?

Os ingressos estão disponíveis no site www.bancadoingresso.com.br. A venda está dividida em duas fases:

📌 Fase de Grupos (16, 17 e 18 de dezembro) – 4 jogos por dia

Inteira: R$ 130,00

R$ 130,00 Meia Solidária: R$ 65,00 + 1 kg de alimento não perecível

R$ 65,00 + 1 kg de alimento não perecível Experiência na Quadra (Inteira): R$ 240,00

R$ 240,00 Experiência na Quadra (Meia Solidária): R$ 120,00 + 2 kg de alimentos

⚠️ Na Fase de Grupos, o ingresso "Experiência na Quadra" não inclui open bar e open food.

📌 Semifinal e Final (20 e 21 de dezembro) – 2 jogos por dia

Inteira: R$ 240,00

R$ 240,00 Meia Solidária: R$ 120,00 + 1 kg de alimento

R$ 120,00 + 1 kg de alimento Experiência na Quadra (Inteira): R$ 1.000,00 (com open bar e open food)

R$ 1.000,00 (com open bar e open food) Experiência na Quadra (Meia Solidária): R$ 500,00 + 2 kg de alimentos

⚠️ Open bar inclui água e sucos. Open food conta com salgados, mini-hambúrgueres e bolos.

As gratuidades estarão disponíveis para retirada no dia 15 de dezembro, diretamente na bilheteria da arena. A entrega dos alimentos para quem optar pela meia solidária deve ser feita no acesso ao evento, no Mangueirinho.