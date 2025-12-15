Saiba tudo sobre o Mundial de Clubes de vôlei em Belém: horários, ingressos, jogos e como assistir Competição no Mangueirinho reúne 8 times, tem 3 brasileiros e vai até domingo (21) Hannah Franco 15.12.25 20h20 Mundial de Clubes de vôlei masculino começa nesta terça-feira (16) em Belém (Flickr/Agência i7/Sada Cruzeiro) Belém recebe, a partir desta terça-feira (16), o Mundial de Clubes de vôlei masculino 2025. A competição será disputada no Ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho, e reúne oito equipes de diferentes países, incluindo três representantes brasileiros. Os jogos seguem até domingo (21). Esta é a primeira vez que a capital paraense sedia o Mundial de Clubes, organizado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), em parceria com a empresa HM7 Entretenimento. As partidas terão transmissão ao vivo pela VBTV e pela Cazé TV. Confira, a seguir, tudo sobre o campeonato. VEJA MAIS FIVB divulga calendário do Mundial de Clubes de Vôlei 2025 em Belém; confira Principal competição do esporte acontecerá no Mangueirinho entre os dias 16 e 21 de dezembro Mundial de Clubes de Vôlei 2025: veja os craques famosos que estarão em Belém Capital paraense receberá principais clubes do vôlei mundial entre os dias 16 e 21 de dezembro, no Mangueirinho Quando será o Mundial de Clubes de vôlei masculino? O Mundial de Clubes de vôlei masculino acontece entre os dias 16 e 21 de dezembro, com jogos da fase de grupos de terça-feira (16) até quinta-feira (18). As semifinais estão marcadas para sábado (20), enquanto a final e a disputa do terceiro lugar ocorrem no domingo (21). Todas as partidas serão realizadas no Mangueirinho, em Belém. Que horas começam os jogos do Mundial? Os jogos do Mundial de Clubes de vôlei masculino começam sempre a partir das 10h (horário de Brasília), com partidas também às 13h, 17h e 20h30, ao longo da programação diária. O Cruzeiro, atual campeão, será o primeiro brasileiro a entrar em quadra, nesta terça-feira (16), às 10h, contra o Osaka Bluteon, do Japão. Quais times disputam o Mundial de Clubes de vôlei? A edição de 2025 do Mundial conta com oito equipes, divididas em dois grupos. O Brasil tem três representantes na competição: Sada Cruzeiro – atual campeão mundial e sul-americano Praia Clube – vice-campeão sul-americano Vôlei Renata Campinas – vice da Superliga e clube do país-sede Também participam clubes da Itália, Japão, Catar, Polônia e Líbano. Como é a fase de grupos do Mundial de Clubes? Na fase de grupos, os quatro times de cada chave se enfrentam entre si até quinta-feira (18). Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as semifinais. Grupo A: Praia Clube, Vôlei Renata Campinas, Zawiercie (Polônia) e Al-Rayyan (Catar) Grupo B: Sada Cruzeiro, Perugia (Itália), Osaka Bluteon (Japão) e Asswehly Sports Club (Líbano) Quais são os jogos da primeira fase? Terça-feira (16): 10h – Cruzeiro x Osaka 13h – Perugia x Asswehly 17h – Al-Rayyan x Praia Clube 20h30 – Vôlei Renata x Zawiercie Quarta-feira (17): 10h – Cruzeiro x Asswehly 13h – Perugia x Osaka 17h – Al-Rayyan x Zawiercie 20h30 – Vôlei Renata x Praia Clube Quinta-feira (18): 10h – Cruzeiro x Perugia 13h – Asswehly x Osaka 17h – Praia Clube x Zawiercie 20h30 – Vôlei Renata x Al-Rayyan Onde assistir ao Mundial de Clubes de vôlei masculino? Quem não for ao Mangueirinho poderá acompanhar o Mundial de Clubes de vôlei masculino ao vivo pela: CazéTV VBTV, plataforma de streaming da FIVB Como comprar ingressos para o Mundial de Clubes de vôlei? Os ingressos estão disponíveis no site www.bancadoingresso.com.br. A venda está dividida em duas fases: 📌 Fase de Grupos (16, 17 e 18 de dezembro) – 4 jogos por dia Inteira: R$ 130,00 Meia Solidária: R$ 65,00 + 1 kg de alimento não perecível Experiência na Quadra (Inteira): R$ 240,00 Experiência na Quadra (Meia Solidária): R$ 120,00 + 2 kg de alimentos ⚠️ Na Fase de Grupos, o ingresso "Experiência na Quadra" não inclui open bar e open food. 📌 Semifinal e Final (20 e 21 de dezembro) – 2 jogos por dia Inteira: R$ 240,00 Meia Solidária: R$ 120,00 + 1 kg de alimento Experiência na Quadra (Inteira): R$ 1.000,00 (com open bar e open food) Experiência na Quadra (Meia Solidária): R$ 500,00 + 2 kg de alimentos ⚠️ Open bar inclui água e sucos. Open food conta com salgados, mini-hambúrgueres e bolos. As gratuidades estarão disponíveis para retirada no dia 15 de dezembro, diretamente na bilheteria da arena. A entrega dos alimentos para quem optar pela meia solidária deve ser feita no acesso ao evento, no Mangueirinho. 