Mundial de Clubes de Vôlei 2025: veja os craques famosos que estarão em Belém

Belém foi confirmada como sede do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino 2025, que será realizado entre os dias 16 e 21 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho). Os ingressos já estão à venda. Será a primeira vez que a capital paraense recebe a principal competição de clubes da modalidade no mundo.

Organizado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) em parceria com a empresa HM7 Entretenimento, o torneio contará com oito equipes, sendo três brasileiras já confirmadas.

A FIVB deve divulgar a tabela de jogos, todos os horários e divisão de grupos até novembro de 2025. Confira, a seguir, quais craques do vôlei devem desembarcar na cidade para disputar o título.

Quais times brasileiros já estão confirmados na competição?

Três clubes brasileiros têm presença garantida na edição 2025:

Sada Cruzeiro – atual campeão mundial e sul-americano

Praia Clube – vice-campeão do último sul-americano

Vôlei Renata (Campinas) – garantiu vaga como representante do país-sede

O Sada Cruzeiro conquistou seu quinto título mundial ao vencer o Trentino (Itália) na final de 2024, igualando a marca do próprio clube italiano. O Praia Clube, por sua vez, vem investindo forte para a temporada 25/26, com contratações de destaque como Isac, Paulo e Resley.

Além dos três brasileiros, outras cinco equipes completam a lista de participantes:

Perugia (Itália) – campeão europeu

Zawierce (Polônia) – vice-campeão europeu

Osaka Bluteon (Japão) – campeão asiático

Al Rayyan (Catar) – vice-campeão asiático

Asswehly (Líbia) – campeão africano

A tabela oficial dos jogos ainda será divulgada pela FIVB, com previsão para novembro. A competição terá formato com fase de grupos, semifinais e final.

Como será o formato do torneio em Belém?

O torneio contará com oito equipes, divididas em dois grupos. Na Fase de Grupos, cada equipe enfrenta os adversários da mesma chave. Os dois primeiros de cada grupo avançam para as semifinais, que definem os finalistas do torneio.

As partidas serão realizadas entre os dias 16 e 21 de dezembro, com quatro jogos por dia na fase inicial, e dois jogos por dia nas etapas finais.

O último dia de disputas da fase classificatória contará com 4 jogos no total, sendo dois confrontos entre equipes do Grupo A e dois do Grupo B. O ingresso para esse dia dá direito a assistir todos os quatro jogos. Os horários previstos para os jogos são:

10h – Jogo 1

13h30 – Jogo 2

17h – Jogo 3

20h30 – Jogo 4

🏐 Quais craques famosos do vôlei estarão em Belém?

Confira sete nomes famosos do vôlei que devem desembarcar na capital paraense para jogar o Mundial de Clubes Masculino, no Mangueirinho:

Douglas Souza – Sada Cruzeiro Vôlei

Belém recebe craques do vôlei mundial para o Mundial de Clubes 2025. (Divulgação/Sada Cruzeiro)

O ponteiro campeão olímpico Douglas Souza chegou ao Sada Cruzeiro na temporada 2024/25 e segue no elenco em 2025/26. Em sua primeira temporada, conquistou o Mineiro 2024, a Supercopa 2024, o Mundial de Clubes 2024, o Sul-Americano de Clubes 2025 e a Superliga 2024/25.

Douglas foi eleito um dos melhores ponteiros da Superliga 2024/25.

Lucão – Sada Cruzeiro Vôlei

Belém recebe craques do vôlei mundial para o Mundial de Clubes 2025. (Divulgação/Sada Cruzeiro)

Central do Sada Cruzeiro desde 2022/23, Lucão disputa sua quarta temporada pelo time mineiro em 2025/26. No clube, já conquistou o Mundial de Clubes (2024), bronze no Mundial (2022), tricampeonato Sul-Americano (2023, 2024 e 2025), bicampeonato da Superliga (2022/23 e 2024/25) e outros títulos.

Na seleção brasileira, é ouro olímpico no Rio 2016, prata em Londres 2012, participou de Tóquio 2020 e Paris 2024. Também acumula títulos da Liga Mundial, Copa dos Campeões, Copa do Mundo, Liga das Nações e Sul-Americano.

Wallace – Sada Cruzeiro Vôlei

Belém recebe craques do vôlei mundial para o Mundial de Clubes 2025. (Dilvulgação/Sada Cruzeiro)

O oposto Wallace está em sua 12ª temporada no Sada Cruzeiro em 2025/26. Com o time, foi pentacampeão mundial de clubes, hexacampeão sul-americano, heptacampeão da Superliga, entre outros títulos. Foi eleito MVP do Mundial de Clubes 2024 e melhor oposto em várias edições.

Na seleção brasileira, foi campeão olímpico no Rio 2016, medalha de prata em Londres 2012, campeão da Liga das Nações em 2021 (MVP) e tem prêmios de melhor atacante em várias competições.

Isac Viana – Praia Clube

Belém recebe craques do vôlei mundial para o Mundial de Clubes 2025. (Reprodução/Instagram/@isacviana)

Recém-chegado ao Praia Clube para a temporada 2025/26, Isac é central e esteve em duas Olimpíadas (Tóquio 2020 e Paris 2024). Pela seleção, conquistou o Campeonato Mundial Juvenil em 2009, a Copa Pan-Americana de 2013 e foi bicampeão do Sul-Americano adulto.

No clube, é tricampeão do Campeonato Sul-Americano de Clubes e tricampeão do Mundial de Clubes.

Bruninho – Vôlei Renata / Campinas

Belém recebe craques do vôlei mundial para o Mundial de Clubes 2025. (Divulgação/Vôlei Renata)

Revelado em Campinas, Bruno Rezende retorna para comandar o Vôlei Renata em 2024/25. Campeão olímpico, tricampeão mundial e dono de inúmeros títulos pela seleção brasileira, tem no currículo conquistas como Liga Mundial (várias vezes), Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos, Sul-Americano e Liga das Nações.

Foi eleito melhor levantador e MVP em diversas competições nacionais e internacionais.

Maurício Borges – Vôlei Renata

Belém recebe craques do vôlei mundial para o Mundial de Clubes 2025. (Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

Medalhista de ouro no Rio 2016, Maurício vai para sua segunda temporada no Vôlei Renata. Já foi eleito melhor jogador da Superliga 2020/21 e acumula cinco títulos nacionais e nove com a seleção brasileira, incluindo Liga Mundial, Jogos Pan-Americanos, Mundial Sub-21 e Liga das Nações.

Judson – Vôlei Renata

Belém recebe craques do vôlei mundial para o Mundial de Clubes 2025. (Instagram/@judson_nunes11)

Conhecido por suas convocações frequentes à seleção brasileira, Judson retorna ao Vôlei Renata após ser eleito melhor central nas últimas duas edições da Superliga Masculina. Foi campeão paulista e medalhista de bronze no Sul-Americano de 2022 pelo clube, e campeão dos Jogos Pan-Americanos 2023 pela seleção.

🎟️ Como comprar ingressos e quais são os valores?

Os ingressos estão disponíveis no site www.bancadoingresso.com.br. A venda está dividida em duas fases:

📌 Fase de Grupos (16, 17 e 18 de dezembro) – 4 jogos por dia

Inteira: R$ 130,00

R$ 130,00 Meia Solidária: R$ 65,00 + 1 kg de alimento não perecível

R$ 65,00 + 1 kg de alimento não perecível Experiência na Quadra (Inteira): R$ 240,00

R$ 240,00 Experiência na Quadra (Meia Solidária): R$ 120,00 + 2 kg de alimentos

⚠️ Na Fase de Grupos, o ingresso "Experiência na Quadra" não inclui open bar e open food.

📌 Semifinal e Final (20 e 21 de dezembro) – 2 jogos por dia

Inteira: R$ 240,00

R$ 240,00 Meia Solidária: R$ 120,00 + 1 kg de alimento

R$ 120,00 + 1 kg de alimento Experiência na Quadra (Inteira): R$ 1.000,00 (com open bar e open food)

R$ 1.000,00 (com open bar e open food) Experiência na Quadra (Meia Solidária): R$ 500,00 + 2 kg de alimentos

⚠️ Open bar inclui água e sucos. Open food conta com salgados, mini-hambúrgueres e bolos.

As gratuidades estarão disponíveis para retirada no dia 15 de dezembro, diretamente na bilheteria da arena. A entrega dos alimentos para quem optar pela meia solidária deve ser feita no acesso ao evento, no Mangueirinho.