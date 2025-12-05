Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá Rosiane Reis / Adrenalina 05.12.25 17h40 São Miguel do Guamá vai receber a finalíssima do Campeonato Paraense de Motocross 2025. (show radical) A contagem regressiva já começou para a Super Final do Campeonato Paraense de Motocross 2025, que acontece nos dias 20 e 21 de dezembro, na tradicional Pista de Motocross Miguel Getúlio Batista, em São Miguel do Guamá (PA). A etapa será a última e mais aguardada do ano, reunindo os melhores pilotos da temporada em uma disputa decisiva que promete muita emoção, manobras ousadas e velocidade extrema. Após etapas intensas em Curionópolis e, posteriormente, Novo Repartimento, o campeonato chega ao seu ápice em solo guamaense. A cidade, que já é referência no motocross paraense, se prepara para receber competidores, equipes, apaixonados pelo esporte e famílias que costumam lotar a pista para acompanhar de perto cada bateria. A locução oficial ficará por conta de Christian Mascary, figura conhecida no cenário do motocross regional pela energia vibrante e narrações que elevam a adrenalina do público. Sua presença reforça a grandiosidade da etapa final e garante ainda mais emoção ao evento. A Super Final definirá os campeões das diversas categorias e deve reunir grandes nomes do motocross estadual, que chegam a São Miguel do Guamá determinados a conquistar os últimos e decisivos pontos da temporada. O fim de semana promete disputas acirradas, ultrapassagens arriscadas, quedas de tirar o fôlego e a consagração dos pilotos que se destacaram ao longo de 2025. Com toda a cidade mobilizada e a pista pronta para receber os atletas, a Super Final do Campeonato Paraense de Motocross 2025 tem tudo para ser um marco na história do esporte no estado. Nos dias 20 e 21 de dezembro, os motores vão rugir mais alto em São Miguel do Guamá — e só então saberemos quem serão os grandes campeões do motocross paraense. Se você é amante de esportes radicais, nos siga nas redes sociais @adrenalina.br e compartilhe sua história! Tmj Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes colunas adrenalina jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Adrenalina . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!