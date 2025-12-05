Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá

A contagem regressiva já começou para a Super Final do Campeonato Paraense de Motocross 2025, que acontece nos dias 20 e 21 de dezembro, na tradicional Pista de Motocross Miguel Getúlio Batista, em São Miguel do Guamá (PA). A etapa será a última e mais aguardada do ano, reunindo os melhores pilotos da temporada em uma disputa decisiva que promete muita emoção, manobras ousadas e velocidade extrema.

Após etapas intensas em Curionópolis e, posteriormente, Novo Repartimento, o campeonato chega ao seu ápice em solo guamaense. A cidade, que já é referência no motocross paraense, se prepara para receber competidores, equipes, apaixonados pelo esporte e famílias que costumam lotar a pista para acompanhar de perto cada bateria.

A locução oficial ficará por conta de Christian Mascary, figura conhecida no cenário do motocross regional pela energia vibrante e narrações que elevam a adrenalina do público. Sua presença reforça a grandiosidade da etapa final e garante ainda mais emoção ao evento.

A Super Final definirá os campeões das diversas categorias e deve reunir grandes nomes do motocross estadual, que chegam a São Miguel do Guamá determinados a conquistar os últimos e decisivos pontos da temporada. O fim de semana promete disputas acirradas, ultrapassagens arriscadas, quedas de tirar o fôlego e a consagração dos pilotos que se destacaram ao longo de 2025.

Com toda a cidade mobilizada e a pista pronta para receber os atletas, a Super Final do Campeonato Paraense de Motocross 2025 tem tudo para ser um marco na história do esporte no estado.

Nos dias 20 e 21 de dezembro, os motores vão rugir mais alto em São Miguel do Guamá — e só então saberemos quem serão os grandes campeões do motocross paraense.

