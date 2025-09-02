Capa Jornal Amazônia
Mundial de Clubes de Vôlei em Belém: veja quais times vão disputar o torneio no Mangueirinho

Competição será realizada entre os dias 15 e 21 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense. Confira a lista de clubes confirmados no Mundial de Clubes de Vôlei Masculino em Belém.

Hannah Franco

O Mundial de Clubes de Vôlei Masculino 2025 será realizado em Belém, entre os dias 15 e 21 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho). Esta será a primeira vez que a capital paraense recebe a principal competição entre clubes da modalidade no mundo.

Organizado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) em parceria com a empresa HM7 Entretenimento, o torneio contará com oito equipes, sendo três brasileiras já confirmadas.

Quais times vão jogar o Mundial de Clubes de Vôlei em Belém?

Lista de equipes confirmadas para o Mundial de Vôlei Masculino 2025:

  • Sada Cruzeiro (Brasil) – atual campeão mundial e sul-americano
  • Praia Clube (Brasil) – vice-campeão sul-americano
  • Vôlei Renata / Campinas (Brasil) – representante do país-sede
  • Perugia (Itália) – campeão europeu
  • Zawierce (Polônia) – vice-campeão europeu
  • Osaka Bluteon (Japão) – campeão asiático
  • Al Rayyan (Catar) – vice-campeão asiático
  • Asswehly (Líbia) – campeão africano

Essas oito equipes disputarão o título em Belém, com formato de fase de grupos, semifinais e final, definido pela FIVB. A tabela oficial dos jogos e os horários serão divulgados em novembro.

A capital paraense já recebeu jogos da Superliga Masculina, eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol, Pré-Olímpico de Basquete Feminino, entre outros.

Times brasileiros no Mundial: quem são os representantes do Brasil?

1. Sada Cruzeiro

É o atual campeão do Mundial de Clubes e do Sul-Americano. Com cinco títulos mundiais, chega a Belém como favorito.

2. Praia Clube

Vice-campeão sul-americano, aposta em nomes como o central Isac, o oposto Franco e o ponteiro Paulo Vinicios, destaque da Seleção Brasileira.

3. Vôlei Renata (Campinas)

Participa como representante do país-sede. O time conta com o experiente levantador Bruninho, filho do técnico Bernardinho.

Quando será o Mundial de Clubes de Vôlei 2025?

Data: 15 a 21 de dezembro de 2025

Local: Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), Belém – PA

Tabela e ingressos: a serem divulgados em novembro

