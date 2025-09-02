Mundial de Clubes de Vôlei em Belém: veja quais times vão disputar o torneio no Mangueirinho Competição será realizada entre os dias 15 e 21 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense. Confira a lista de clubes confirmados no Mundial de Clubes de Vôlei Masculino em Belém. Hannah Franco 02.09.25 22h59 O Mundial de Clubes de Vôlei Masculino 2025 será realizado em Belém, entre os dias 15 e 21 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho). Esta será a primeira vez que a capital paraense recebe a principal competição entre clubes da modalidade no mundo. Organizado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) em parceria com a empresa HM7 Entretenimento, o torneio contará com oito equipes, sendo três brasileiras já confirmadas. VEJA MAIS Brasil vira sobre a República Dominicana e avança às quartas do Mundial de vôlei feminino Com ajustes táticos e atuações individuais de destaque, o time verde e amarelo se recuperou após perder o primeiro set Belém sediará Mundial de Clubes de Vôlei Masculino em dezembro Será a segunda edição do torneio no Brasil — a primeira aconteceu em 2024, em Uberlândia (MG) Quais times vão jogar o Mundial de Clubes de Vôlei em Belém? Lista de equipes confirmadas para o Mundial de Vôlei Masculino 2025: Sada Cruzeiro (Brasil) – atual campeão mundial e sul-americano Praia Clube (Brasil) – vice-campeão sul-americano Vôlei Renata / Campinas (Brasil) – representante do país-sede Perugia (Itália) – campeão europeu Zawierce (Polônia) – vice-campeão europeu Osaka Bluteon (Japão) – campeão asiático Al Rayyan (Catar) – vice-campeão asiático Asswehly (Líbia) – campeão africano Essas oito equipes disputarão o título em Belém, com formato de fase de grupos, semifinais e final, definido pela FIVB. A tabela oficial dos jogos e os horários serão divulgados em novembro. A capital paraense já recebeu jogos da Superliga Masculina, eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol, Pré-Olímpico de Basquete Feminino, entre outros. Times brasileiros no Mundial: quem são os representantes do Brasil? 1. Sada Cruzeiro É o atual campeão do Mundial de Clubes e do Sul-Americano. Com cinco títulos mundiais, chega a Belém como favorito. 2. Praia Clube Vice-campeão sul-americano, aposta em nomes como o central Isac, o oposto Franco e o ponteiro Paulo Vinicios, destaque da Seleção Brasileira. 3. Vôlei Renata (Campinas) Participa como representante do país-sede. O time conta com o experiente levantador Bruninho, filho do técnico Bernardinho. Quando será o Mundial de Clubes de Vôlei 2025? Data: 15 a 21 de dezembro de 2025 Local: Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), Belém – PA Tabela e ingressos: a serem divulgados em novembro Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Mundial de Clubes de Vôlei Vôlei COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Em momentos diferentes, campanha do Remo na Série B 2025 é parecida com a de 2021; veja números Remo briga na parte de cima na tabela nesta temporada 2025 e luta por acesso 02.09.25 19h53 FUTEBOL Remo fecha com lateral e meia ofensivo para o restante da Série B; veja detalhes Leão busca reforçar o elenco para a reta final da Série B do Brasileirão 02.09.25 17h54 MUDANÇA Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B 02.09.25 17h01 SÉRIE B Contraste na Série B: Paysandu tem menos vitórias que derrotas do Remo Papão venceu apenas quatro vezes, enquanto Leão Azul acumula cinco derrotas na competição 02.09.25 16h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36 FUTEBOL Remo fecha com lateral e meia ofensivo para o restante da Série B; veja detalhes Leão busca reforçar o elenco para a reta final da Série B do Brasileirão 02.09.25 17h54