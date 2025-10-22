Duas empresas de materiais esportivo possuem interesse em vestir o Remo, diz site especializado Leão Azul é vestido pela Volt desde 2021 e pode mudar de fornecedor em 2026 Fábio Will 22.10.25 19h07 Clube azulino estuda propostas para a próxima temporada (Samara Miranda/Remo) Agora dentro do G4, o Remo vive um momento positivo dentro de campo. Fora dele, o clube também se movimenta em busca de avanços, desta vez, no setor de marketing e fornecimento de material esportivo. De acordo com informações do site Mkt Esportivo, duas grandes empresas multinacionais demonstraram interesse em vestir o Leão Azul a partir da próxima temporada: a Reebok e a Macron. O clube avalia as propostas e pretende escolher um acordo que seja financeiramente vantajoso, mas que também garanta qualidade e representatividade ao torcedor azulino. Segundo apuração, a diretoria azulina estuda a possibilidade de assinar um contrato de apenas um ano, já que o estatuto do clube impede compromissos de longo prazo por conta do fim do mandato do presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. A ideia é assegurar liberdade para a próxima gestão, sem abrir mão de um acordo rentável. Reebok quer ampliar presença no Brasil A Reebok, tradicional marca norte-americana, vive um processo de retomada no mercado brasileiro de futebol. A empresa já vestiu clubes como Vasco da Gama, Internacional, São Paulo e Cruzeiro, e atualmente é a fornecedora oficial do Botafogo-RJ. Com uma estratégia de expansão nacional, a marca quer aumentar o número de clubes parceiros em 2026 e já teria feito sondagens para fornecer também para o Santa Cruz-PE e o Náutico-PE. O interesse no Remo se deve ao apelo da torcida azulina e à visibilidade crescente do clube na Série B. Macron quer estrear no futebol brasileiro Outra interessada é a Macron, empresa italiana que ainda não possui clubes parceiros no Brasil, mas tem forte presença na Europa. A marca é responsável pelos uniformes de equipes como Crystal Palace e Stoke City (Inglaterra), Levante, Osasuna, Cádiz e Real Sociedad (Espanha), além do Hannover 96, da Alemanha. Volt pode deixar o clube após quatro temporadas Desde 2021, o Remo é patrocinado pela Volt Sport, empresa brasileira que substituiu a Kappa. Apesar do início promissor, a parceria com a Volt tem sido alvo de críticas de torcedores, especialmente quanto à qualidade do material e ao design das camisas. Internamente, o clube reconhece que o fornecimento não atendeu completamente às expectativas e vê a troca de marca como uma oportunidade de reposicionar a imagem do Remo no mercado esportivo. Clube nega negociação com Diadora Nos últimos dias, circularam nas redes sociais rumores sobre uma suposta negociação do Remo com a Diadora, outra empresa italiana do ramo esportivo. Em nota oficial divulgada na quarta-feira (22), o clube negou qualquer tratativa atual e esclareceu que a marca chegou a apresentar uma proposta em 2023, mas as condições não foram favoráveis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo reebok macron diadora volt COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Duas empresas de materiais esportivo possuem interesse em vestir o Remo, diz site especializado Leão Azul é vestido pela Volt desde 2021 e pode mudar de fornecedor em 2026 22.10.25 19h07 SÉRIE B Meia grego elogia ambiente no Remo e diz que ainda busca seu melhor nível físico e técnico Panagiotis Tachtsidis vive bom momento sob o comando de Guto Ferreira, mas admite que ainda pode evoluir 22.10.25 18h33 Futebol Remo pode ter calendário cheio e receita histórica em 2026 com acesso à Série A Clube projeta disputas simultâneas e ganhos acima de R$ 100 milhões caso confirme retorno após 31 anos. 22.10.25 17h31 Futebol Cuiabá lança ingressos a partir de R$ 5 para duelo decisivo contra o Remo na Série B O Dourado perdeu posições e acabou deixando o G4, grupo que o Remo agora ocupa 22.10.25 16h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Hélio dos Anjos elogia Guto Ferreira e aposta em acesso do Remo na Série B: 'Ele é um mestre' Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, ex-treinador do Paysandu falou sobre a amizade com Guto e elogiou a condução do elenco do Leão nesta reta final da Segundona. 22.10.25 12h30 Futebol Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026 22.10.25 10h10 Falta de interpretação da Fiel Roger Aguilera descarta venda do Paysandu e nega SAF em sua gestão: 'Ninguém vai vender o clube' Dirigente afirma que declarações sobre a SAF foram mal interpretadas e reforça que o assunto não será tratado na atual gestão. 22.10.25 11h45 Futebol Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores 21.10.25 17h46