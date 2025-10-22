Cuiabá lança ingressos a partir de R$ 5 para duelo decisivo contra o Remo na Série B

O Cuiabá contará com promoção de ingressos para tentar encher a Arena Pantanal no confronto direto contra o Remo, nesta sexta-feira (24), pela 34ª rodada da Série B, às 21h35. Com 50 pontos e atualmente na oitava posição, o Dourado precisa da vitória para seguir vivo na disputa pelo acesso. A partida terá cobertura Lance a Lance no portal oliberal.com, a partir das 21 horas.

Os ingressos promocionais, com valor inicial de R$ 5, são destinados aos setores Leste Inferior e Oeste Inferior, exclusivos para a torcida mandante. Já os visitantes terão acesso ao setor Norte Superior, com bilhetes a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

A comercialização ocorre exclusivamente pelo aplicativo e site da Facepass. Os sócios do Cuiabá devem realizar check-in na mesma plataforma para confirmar presença. Dúvidas no processo podem ser solucionadas pelo suporte da Facepass, pelo número (65) 99231-0926, ou presencialmente nas lojas Dourado Store localizadas nos shoppings Estação e Pantanal.

O time mato-grossense empatou em 1 a 1 com o Botafogo-SP na última rodada e chega pressionado para aproveitar o mando de campo. O Remo, por outro lado, vem embalado pela vitória por 3 a 1 sobre o Athletic Club e soma, no momento, cinco vitórias seguidas sob o comando do técnico Guto Ferreira e ocupa a quarta colocação, com 54 pontos.

Na última partida, disputada em Belém, o Leão Azul venceu o Athletic e retornou ao G4 da Série B, posto que não ocupava desde a nona rodada. Agora, faltando cinco rodadas para o fim da competição, os times da parte superior da tabela lutam para encerrar o torneio na zona de acesso à Série A de 2026.