Meia grego elogia ambiente no Remo e diz que ainda busca seu melhor nível físico e técnico Panagiotis Tachtsidis vive bom momento sob o comando de Guto Ferreira, mas admite que ainda pode evoluir Iury Costa 22.10.25 18h33 O meia grego vem sendo um dos destaques do time azulino. (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo) A fase positiva do Clube do Remo tem contagiado todo o elenco azulino. Um dos jogadores que mais se destacaram nas últimas rodadas, o meia Panagiotis Tachtsidis concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (23) e falou sobre o processo de adaptação ao futebol brasileiro, o bom momento do time e a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O grego, de 33 anos, chegou ao Remo há pouco mais de dois meses e vem ganhando espaço na equipe de Guto Ferreira, que soma cinco vitórias seguidas na competição. Apesar das boas atuações, Tachtsidis afirmou que ainda não atingiu o nível ideal de performance. “Eu venho de um período em que não joguei por muito tempo. Então, preciso trabalhar mais duro para chegar ao meu nível, porque ainda não estou no meu melhor. Fisicamente estou bem, mas posso melhorar mais. Graças a Deus, tenho um grupo muito bom aqui, jogadores que me ajudam e me fazem sentir em casa. É como uma família, e isso torna tudo mais fácil”, destacou. O meio-campista também explicou por que costuma ser substituído na segunda etapa das partidas, o que tem gerado curiosidade entre os torcedores. “Eu me sinto muito bem. Mas quando você força por 70 minutos, pressionando o tempo todo, alguém precisa entrar para manter o ritmo. É uma questão tática, não física. O importante é o time continuar pressionando até o fim”, explicou. Conhecido por sua qualidade no passe e leitura de jogo, Tachtsidis disse que tem buscado mudar um pouco seu estilo dentro de campo, passando a arriscar mais finalizações de média e longa distância. “Sempre gostei mais de dar assistências, esse foi o meu ‘problema’ durante a carreira. Gosto de deixar meus companheiros em boa posição para marcar. Mas agora tenho tentado mais chutar de longe, porque já fiz muitos gols assim antes”, contou o jogador, sorrindo. VEJA MAIS Remo pode ter calendário cheio e receita histórica em 2026 com acesso à Série A Clube projeta disputas simultâneas e ganhos acima de R$ 100 milhões caso confirme retorno após 31 anos. Remo nega negociação com fornecedora de material esportivo: 'condições não favoráveis' Clube disse estar finalizando tratativas para definir o novo fornecimento de material esportivo exclusivamente para o ano de 2026. Na reta final da Série B, o Remo tem pela frente confrontos diretos contra equipes que também lutam pelo acesso, como Cuiabá, Novorizontino e Goiás. Para o grego, o segredo é manter a concentração e pensar partida a partida. “É muito importante vencer esses jogos, claro. Mas precisamos pensar apenas no próximo. Se começarmos a calcular demais, podemos nos complicar. Agora o foco é o Cuiabá, e depois veremos o que acontece. Temos que manter a mesma linha que tivemos nos últimos cinco jogos”, afirmou. Com 54 pontos e embalado por cinco vitórias seguidas, o Leão Azul entra na 34ª rodada da Série B dentro do G-4, firme na briga pelo acesso à elite do futebol nacional. O próximo compromisso será nesta sexta-feira (24), contra o Cuiabá, às 21h35, na Arena Pantanal. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e narração ao vivo pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Duas empresas de materiais esportivo possuem interesse em vestir o Remo, diz site especializado Leão Azul é vestido pela Volt desde 2021 e pode mudar de fornecedor em 2026 22.10.25 19h07 SÉRIE B Meia grego elogia ambiente no Remo e diz que ainda busca seu melhor nível físico e técnico Panagiotis Tachtsidis vive bom momento sob o comando de Guto Ferreira, mas admite que ainda pode evoluir 22.10.25 18h33 Futebol Remo pode ter calendário cheio e receita histórica em 2026 com acesso à Série A Clube projeta disputas simultâneas e ganhos acima de R$ 100 milhões caso confirme retorno após 31 anos. 22.10.25 17h31 Futebol Cuiabá lança ingressos a partir de R$ 5 para duelo decisivo contra o Remo na Série B O Dourado perdeu posições e acabou deixando o G4, grupo que o Remo agora ocupa 22.10.25 16h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Hélio dos Anjos elogia Guto Ferreira e aposta em acesso do Remo na Série B: 'Ele é um mestre' Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, ex-treinador do Paysandu falou sobre a amizade com Guto e elogiou a condução do elenco do Leão nesta reta final da Segundona. 22.10.25 12h30 Futebol Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026 22.10.25 10h10 Falta de interpretação da Fiel Roger Aguilera descarta venda do Paysandu e nega SAF em sua gestão: 'Ninguém vai vender o clube' Dirigente afirma que declarações sobre a SAF foram mal interpretadas e reforça que o assunto não será tratado na atual gestão. 22.10.25 11h45 Futebol Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores 21.10.25 17h46