Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo nega negociação com fornecedora de material esportivo: 'condições não favoráveis'

Clube disse estar finalizando tratativas para definir o novo fornecimento de material esportivo exclusivamente para o ano de 2026.

Caio Maia
fonte

Leão Azul poderá ter outra fornecedora de material esportivo em 2024 (Samara Miranda / Remo)

O Clube do Remo esclareceu, por meio de nota oficial, publicada nesta quarta-feira (22), que não há qualquer negociação em andamento com a fornecedora de material esportivo mencionada em publicações recentes nas redes sociais.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Nesta semana, o jornalista Abner Luiz afirmou que uma nova proposta chegou à mesa do clube: a Diadora, marca italiana, ofereceu um contrato milionário, que poderia ser fechado nos próximos dias, garantindo tempo hábil para a produção da coleção de 2026.

Segundo o clube, de fato houve uma proposta anterior da marca citada, mas a avaliação técnica constatou que as condições oferecidas não eram favoráveis ao Remo, ficando muito abaixo dos valores divulgados nas redes e envolvendo contrato de cinco anos — prazo considerado fora dos padrões adotados pela instituição.

De acordo com a apuração do jornalista, a Diadora propõe pagar, já no primeiro mês de contrato, o aporte financeiro referente aos cinco anos do vínculo, em troca do direito de confeccionar os uniformes oficiais do Remo. Os valores giram entre R$ 5 milhões e R$ 7 milhões.

A diretoria azulina informou ainda que realizou consultas com outros clubes atendidos pela empresa interessada e que as manifestações recebidas confirmaram a inviabilidade da proposta apresentada.

Atualmente, o Remo disse estar finalizando tratativas para definir o novo fornecimento de material esportivo exclusivamente para o ano de 2026, levando em consideração o término do mandato da atual gestão.

Desde 2021, o Remo é parceiro da Volt, quando a empresa catarinense assumiu a confecção dos uniformes após a rescisão judicial do contrato com a italiana Kappa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

fornecedora material esportivo
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Remo nega negociação com fornecedora de material esportivo: 'condições não favoráveis'

Clube disse estar finalizando tratativas para definir o novo fornecimento de material esportivo exclusivamente para o ano de 2026.

22.10.25 13h49

Futebol

Hélio dos Anjos elogia Guto Ferreira e aposta em acesso do Remo na Série B: 'Ele é um mestre'

Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, ex-treinador do Paysandu falou sobre a amizade com Guto e elogiou a condução do elenco do Leão nesta reta final da Segundona.

22.10.25 12h30

Futebol

Remo lança camisa em homenagem ao Dia da Consciência Negra

Modelo adulto custa R$ 229,90, as versões em tamanhos especiais saem por R$ 249,90 e a infantil por R$ 209,99.

22.10.25 12h06

FUTEBOL

Delegação do Remo visita a Basílica-Santuário de Nazaré e azulinos pedem bênçãos ao clube

O grupo esteve com a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia nessa terça-feira (21). Na sexta-feira (24), o time enfrenta o Cuiabá e busca o acesso à Série A

22.10.25 8h03

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria

Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026

22.10.25 10h10

Futebol

Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B

Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores

21.10.25 17h46

FUTEBOL

Delegação do Remo visita a Basílica-Santuário de Nazaré e azulinos pedem bênçãos ao clube

O grupo esteve com a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia nessa terça-feira (21). Na sexta-feira (24), o time enfrenta o Cuiabá e busca o acesso à Série A

22.10.25 8h03

SÉRIE B

Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto!

Leão venceu dois dos sete confrontos contra o Dourado, mas a virada de 2015, na final da Copa Verde, ainda marca o torcedor azulino

21.10.25 18h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda