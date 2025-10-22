Remo nega negociação com fornecedora de material esportivo: 'condições não favoráveis' Clube disse estar finalizando tratativas para definir o novo fornecimento de material esportivo exclusivamente para o ano de 2026. Caio Maia 22.10.25 13h49 Leão Azul poderá ter outra fornecedora de material esportivo em 2024 (Samara Miranda / Remo) O Clube do Remo esclareceu, por meio de nota oficial, publicada nesta quarta-feira (22), que não há qualquer negociação em andamento com a fornecedora de material esportivo mencionada em publicações recentes nas redes sociais. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Nesta semana, o jornalista Abner Luiz afirmou que uma nova proposta chegou à mesa do clube: a Diadora, marca italiana, ofereceu um contrato milionário, que poderia ser fechado nos próximos dias, garantindo tempo hábil para a produção da coleção de 2026. Segundo o clube, de fato houve uma proposta anterior da marca citada, mas a avaliação técnica constatou que as condições oferecidas não eram favoráveis ao Remo, ficando muito abaixo dos valores divulgados nas redes e envolvendo contrato de cinco anos — prazo considerado fora dos padrões adotados pela instituição. De acordo com a apuração do jornalista, a Diadora propõe pagar, já no primeiro mês de contrato, o aporte financeiro referente aos cinco anos do vínculo, em troca do direito de confeccionar os uniformes oficiais do Remo. Os valores giram entre R$ 5 milhões e R$ 7 milhões. A diretoria azulina informou ainda que realizou consultas com outros clubes atendidos pela empresa interessada e que as manifestações recebidas confirmaram a inviabilidade da proposta apresentada. Atualmente, o Remo disse estar finalizando tratativas para definir o novo fornecimento de material esportivo exclusivamente para o ano de 2026, levando em consideração o término do mandato da atual gestão. Desde 2021, o Remo é parceiro da Volt, quando a empresa catarinense assumiu a confecção dos uniformes após a rescisão judicial do contrato com a italiana Kappa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo fornecedora material esportivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo nega negociação com fornecedora de material esportivo: 'condições não favoráveis' Clube disse estar finalizando tratativas para definir o novo fornecimento de material esportivo exclusivamente para o ano de 2026. 22.10.25 13h49 Futebol Hélio dos Anjos elogia Guto Ferreira e aposta em acesso do Remo na Série B: 'Ele é um mestre' Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, ex-treinador do Paysandu falou sobre a amizade com Guto e elogiou a condução do elenco do Leão nesta reta final da Segundona. 22.10.25 12h30 Futebol Remo lança camisa em homenagem ao Dia da Consciência Negra Modelo adulto custa R$ 229,90, as versões em tamanhos especiais saem por R$ 249,90 e a infantil por R$ 209,99. 22.10.25 12h06 FUTEBOL Delegação do Remo visita a Basílica-Santuário de Nazaré e azulinos pedem bênçãos ao clube O grupo esteve com a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia nessa terça-feira (21). Na sexta-feira (24), o time enfrenta o Cuiabá e busca o acesso à Série A 22.10.25 8h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026 22.10.25 10h10 Futebol Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores 21.10.25 17h46 FUTEBOL Delegação do Remo visita a Basílica-Santuário de Nazaré e azulinos pedem bênçãos ao clube O grupo esteve com a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia nessa terça-feira (21). Na sexta-feira (24), o time enfrenta o Cuiabá e busca o acesso à Série A 22.10.25 8h03 SÉRIE B Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto! Leão venceu dois dos sete confrontos contra o Dourado, mas a virada de 2015, na final da Copa Verde, ainda marca o torcedor azulino 21.10.25 18h11