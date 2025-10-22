Remo nega negociação com fornecedora de material esportivo: 'condições não favoráveis'

O Clube do Remo esclareceu, por meio de nota oficial, publicada nesta quarta-feira (22), que não há qualquer negociação em andamento com a fornecedora de material esportivo mencionada em publicações recentes nas redes sociais.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Nesta semana, o jornalista Abner Luiz afirmou que uma nova proposta chegou à mesa do clube: a Diadora, marca italiana, ofereceu um contrato milionário, que poderia ser fechado nos próximos dias, garantindo tempo hábil para a produção da coleção de 2026.

Segundo o clube, de fato houve uma proposta anterior da marca citada, mas a avaliação técnica constatou que as condições oferecidas não eram favoráveis ao Remo, ficando muito abaixo dos valores divulgados nas redes e envolvendo contrato de cinco anos — prazo considerado fora dos padrões adotados pela instituição.

De acordo com a apuração do jornalista, a Diadora propõe pagar, já no primeiro mês de contrato, o aporte financeiro referente aos cinco anos do vínculo, em troca do direito de confeccionar os uniformes oficiais do Remo. Os valores giram entre R$ 5 milhões e R$ 7 milhões.

A diretoria azulina informou ainda que realizou consultas com outros clubes atendidos pela empresa interessada e que as manifestações recebidas confirmaram a inviabilidade da proposta apresentada.

Atualmente, o Remo disse estar finalizando tratativas para definir o novo fornecimento de material esportivo exclusivamente para o ano de 2026, levando em consideração o término do mandato da atual gestão.

Desde 2021, o Remo é parceiro da Volt, quando a empresa catarinense assumiu a confecção dos uniformes após a rescisão judicial do contrato com a italiana Kappa.