Remo lança camisa em homenagem ao Dia da Consciência Negra

O Clube do Remo lançou, nesta quarta-feira (22), a nova camisa em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A data, reconhecida nacionalmente, marca um momento de reflexão sobre a resistência, a luta e as contribuições do povo preto para a formação do Brasil.

Segundo o clube, a iniciativa busca valorizar a história e a representatividade negra dentro e fora do futebol, reafirmando o compromisso da instituição com o respeito e a diversidade. Em nota, o Remo destacou que “ser preto é resistência, é história, é força e é luta”, reforçando que celebrar o Dia da Consciência Negra é também lembrar a trajetória e o papel da população negra na construção do país e do próprio clube.

O novo manto já está disponível em todas as Lojas Oficiais do Remo, localizadas na Região Metropolitana de Belém, além do site lojadoremo.com.br

. O modelo adulto custa R$ 229,90, as versões em tamanhos especiais saem por R$ 249,90 e a infantil por R$ 209,99.

Tradição de homenagens

Camisa alusiva ao Dia da Consciência Negra de 2024 (Divulgação / Remo)

Esta não é a primeira vez que o Remo lança uniformes alusivos à data. Em 2024, o clube apresentou uma camisa predominantemente preta, com desenhos étnicos inspirados na cultura africana, dispostos em formato circular ao redor do escudo estilizado do time azulino. O uniforme trazia ainda um punho cerrado — símbolo da luta antirracista — e a frase “Clube de Todos”.

Combate ao racismo no futebol

O lançamento ocorre em um contexto em que o debate sobre o racismo no futebol segue em destaque. De acordo com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, os casos de racismo no esporte brasileiro aumentaram quase 40% em 2023, chegando a 136 registros — contra 98 no ano anterior.

O levantamento reforça que o futebol, apesar de sua popularidade, ainda reflete desigualdades estruturais presentes na sociedade. No Brasil, o racismo é crime, com pena prevista de dois a cinco anos de reclusão.