Remo lança camisa em homenagem ao Dia da Consciência Negra Modelo adulto custa R$ 229,90, as versões em tamanhos especiais saem por R$ 249,90 e a infantil por R$ 209,99. Caio Maia 22.10.25 12h06 Remo divulga camisa alusiva ao Dia da Consciência Negra (Divulgação/ Instagram Remo) O Clube do Remo lançou, nesta quarta-feira (22), a nova camisa em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A data, reconhecida nacionalmente, marca um momento de reflexão sobre a resistência, a luta e as contribuições do povo preto para a formação do Brasil. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo o clube, a iniciativa busca valorizar a história e a representatividade negra dentro e fora do futebol, reafirmando o compromisso da instituição com o respeito e a diversidade. Em nota, o Remo destacou que “ser preto é resistência, é história, é força e é luta”, reforçando que celebrar o Dia da Consciência Negra é também lembrar a trajetória e o papel da população negra na construção do país e do próprio clube. O novo manto já está disponível em todas as Lojas Oficiais do Remo, localizadas na Região Metropolitana de Belém, além do site lojadoremo.com.br . O modelo adulto custa R$ 229,90, as versões em tamanhos especiais saem por R$ 249,90 e a infantil por R$ 209,99. Tradição de homenagens Camisa alusiva ao Dia da Consciência Negra de 2024 (Divulgação / Remo) Esta não é a primeira vez que o Remo lança uniformes alusivos à data. Em 2024, o clube apresentou uma camisa predominantemente preta, com desenhos étnicos inspirados na cultura africana, dispostos em formato circular ao redor do escudo estilizado do time azulino. O uniforme trazia ainda um punho cerrado — símbolo da luta antirracista — e a frase “Clube de Todos”. Combate ao racismo no futebol O lançamento ocorre em um contexto em que o debate sobre o racismo no futebol segue em destaque. De acordo com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, os casos de racismo no esporte brasileiro aumentaram quase 40% em 2023, chegando a 136 registros — contra 98 no ano anterior. O levantamento reforça que o futebol, apesar de sua popularidade, ainda reflete desigualdades estruturais presentes na sociedade. No Brasil, o racismo é crime, com pena prevista de dois a cinco anos de reclusão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo consciência negra COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Hélio dos Anjos elogia Guto Ferreira e aposta em acesso do Remo na Série B: 'Ele é um mestre' Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, ex-treinador do Paysandu falou sobre a amizade com Guto e elogiou a condução do elenco do Leão nesta reta final da Segundona. 22.10.25 12h30 Futebol Remo lança camisa em homenagem ao Dia da Consciência Negra Modelo adulto custa R$ 229,90, as versões em tamanhos especiais saem por R$ 249,90 e a infantil por R$ 209,99. 22.10.25 12h06 FUTEBOL Delegação do Remo visita a Basílica-Santuário de Nazaré e azulinos pedem bênçãos ao clube O grupo esteve com a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia nessa terça-feira (21). Na sexta-feira (24), o time enfrenta o Cuiabá e busca o acesso à Série A 22.10.25 8h03 O SUBSTITUTO Léo Lang assume o gol do Remo e promete corresponder: 'Trabalho todos os dias por essa oportunidade' Com as lesões de Marcelo Rangel e de Ygor Vinhas, Lang será o titular do Leão nas próximas rodadas 21.10.25 19h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Delegação do Remo visita a Basílica-Santuário de Nazaré e azulinos pedem bênçãos ao clube O grupo esteve com a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia nessa terça-feira (21). Na sexta-feira (24), o time enfrenta o Cuiabá e busca o acesso à Série A 22.10.25 8h03 Futebol Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores 21.10.25 17h46 Futebol Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026 22.10.25 10h10 SÉRIE B Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto! Leão venceu dois dos sete confrontos contra o Dourado, mas a virada de 2015, na final da Copa Verde, ainda marca o torcedor azulino 21.10.25 18h11