Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores O Liberal 21.10.25 17h46 Vanderson é um dos protagonistas da era de 'ouro' do Paysandu. (Marcelo Seabra / Arquivo OLiberal) O empate em 2 a 2 contra a Ferroviária, na última segunda-feira, pela 33ª rodada da Série B, provocou reação contrárias da torcida e de ex-biclores ilustres. Um dos nomes mais marcantes da história recente do Paysandu, o ex-volante Vanderson, campeão da Série B de 2001, da Copa Norte e da Copa dos Campeões em 2002, além de tetracampeão paraense pelo clube, criticou duramente o desempenho do time, que segue na lanterna da competição, a cinco rodadas do fim. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Ao analisar a partida, em conversa com o programa Liberal+, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo. "Meu Deus do céu. Com todo respeito à Ferroviária — que tem atletas e pais de família — mas não dá. Não dá para aceitar isso do Paysandu. Com um campo bom para jogar, o Paysandu parecia com medo. Quando fez 2 a 1, pensei: ‘agora vai, pra cima’, mas o time se retraiu o tempo todo. Para mim, o empate foi uma derrota." Conhecido pelo estilo aguerrido, boa saída de bola e liderança visível nas conquistas históricas do início dos anos 2000, Vanderson também individualizou críticas, algo que disse evitar, mas considerou necessário diante do cenário atual. "Não gosto de falar de jogador isoladamente, e sim do conjunto. Agora tenho que falar de dois. Me perdoem, mas... o Denner — e aquele volante Maurício, não lembro o sobrenome —, cara: o Denner não tem coragem de ir para cima, de fazer uma jogada individual; parece que está com medo. Erra passes que, pelo amor de Deus... Vou levar um jogador de Castanhal para fazer a mesma função e vocês vão ver." VEJA MAIS Em cinco jogos, Guto Ferreira já tem o mesmo número de vitórias que o Paysandu na Série B Azulinos vivem a melhor fase do campeonato, enquanto bicolores seguem afundados na lanterna Após ano dramático, presidente quer que Paysandu se torne SAF: 'modelo de gestão não dá mais certo' Roger Aguilera revelou que a SAF do clube foi estimada em R$ 300 milhões e destacou que o modelo prevê participação de investidores Destaque do Paysandu, Garcez deve ficar de fora do jogo contra o Avaí-SC; entenda Jogador está no Bicola por meio de empréstimo do Leão da Ilha Vanderson, que participou de uma das eras mais vitoriosas do Paysandu e esteve presente em campanhas históricas, como a que levou o clube a disputar a Libertadores de 2003, falou a necessidade de postura mais agressiva e comprometida na reta final do campeonato. Apesar do empate, o Paysandu ainda não está rebaixado, mas agora depende de outros resultados. O próximo jogo será na no domingo (25), em Belém, contra o Avaí. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 paysandu wanderson jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Após ano dramático, presidente quer que Paysandu se torne SAF: 'modelo de gestão não dá mais certo' Roger Aguilera revelou que a SAF do clube foi estimada em R$ 300 milhões e destacou que o modelo prevê participação de investidores 21.10.25 12h34 Futebol Destaque do Paysandu, Garcez deve ficar de fora do jogo contra o Avaí-SC; entenda Jogador está no Bicola por meio de empréstimo do Leão da Ilha 21.10.25 11h45 Futebol Com empate, Paysandu completa 30 rodadas no Z-4 e fica mais próximo do rebaixamento Time bicolor soma apenas 27 pontos e permanece em último lugar na tabela de classificação da Série B 21.10.25 10h18 Alô Série C UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. 21.10.25 10h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00 Alô Série C UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. 21.10.25 10h11 PAYSANDU Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020 21.10.25 0h05 Futebol Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros 20.10.25 12h33