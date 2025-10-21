Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B

O empate em 2 a 2 contra a Ferroviária, na última segunda-feira, pela 33ª rodada da Série B, provocou reação contrárias da torcida e de ex-biclores ilustres. Um dos nomes mais marcantes da história recente do Paysandu, o ex-volante Vanderson, campeão da Série B de 2001, da Copa Norte e da Copa dos Campeões em 2002, além de tetracampeão paraense pelo clube, criticou duramente o desempenho do time, que segue na lanterna da competição, a cinco rodadas do fim.

Ao analisar a partida, em conversa com o programa Liberal+, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo. "Meu Deus do céu. Com todo respeito à Ferroviária — que tem atletas e pais de família — mas não dá. Não dá para aceitar isso do Paysandu. Com um campo bom para jogar, o Paysandu parecia com medo. Quando fez 2 a 1, pensei: ‘agora vai, pra cima’, mas o time se retraiu o tempo todo. Para mim, o empate foi uma derrota."

Conhecido pelo estilo aguerrido, boa saída de bola e liderança visível nas conquistas históricas do início dos anos 2000, Vanderson também individualizou críticas, algo que disse evitar, mas considerou necessário diante do cenário atual.

"Não gosto de falar de jogador isoladamente, e sim do conjunto. Agora tenho que falar de dois. Me perdoem, mas... o Denner — e aquele volante Maurício, não lembro o sobrenome —, cara: o Denner não tem coragem de ir para cima, de fazer uma jogada individual; parece que está com medo. Erra passes que, pelo amor de Deus... Vou levar um jogador de Castanhal para fazer a mesma função e vocês vão ver."

Vanderson, que participou de uma das eras mais vitoriosas do Paysandu e esteve presente em campanhas históricas, como a que levou o clube a disputar a Libertadores de 2003, falou a necessidade de postura mais agressiva e comprometida na reta final do campeonato.

Apesar do empate, o Paysandu ainda não está rebaixado, mas agora depende de outros resultados. O próximo jogo será na no domingo (25), em Belém, contra o Avaí.