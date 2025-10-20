Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros O Liberal 20.10.25 12h33 Jogador tem sido um dos destaques do time azulino nessa arrancada na reta final da Série B (Wagner Santana / O LIberal) O camisa 33 do Remo, Diego Hernández, foi um dos destaque das últimas duas partidas do time azulino na Série B. Além de marcar gols, o jogador tem tido boas performances e ajudado o Leão Azul com assistência. Com isso, o atacante voltou a chamar a atenção dos torcedores do Botafogo-RJ, que detém os direitos do atleta. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Por meio das redes sociais, alguns botafoguenses comentaram sobre o bom desempenho do uruguaio no clube azulino e pediram o retorno do atleta ao Fogão. O jogador marcou dois gols nos últimos dois jogos do Remo, incluindo o gol da vitória sobre o Paysandu. “Reforços do Fogão 2026: Diego Hernández e Matheus Nascimento”, pediu um alvinegro. “E se a gente trouxer ele de volta e mudar o nome do time para Botafogo de Futebol e Remo?”, brincou outro internauta. VEJA MAIS Pedro Rocha fala sobre fase artilheira no Remo e alerta: 'Precisamos controlar a ansiedade' Atacante marcou dois gols na vitória sobre o Athletic-MG e destacou a importância de manter o foco nas últimas rodadas da Série B. Goleiro do Remo, Marcelo Rangel realiza cirurgia no joelho e inicia processo de recuperação Procedimento foi realizado pelo médico do clube, Jean Klay, nesta segunda-feira (20), em Belém Guto Ferreira mantém 100% de aproveitamento e recoloca o Remo no G-4 da Série B Com o treinador, o time azulino voltou ao G-4 e segue vivo na briga pelo acesso Diego tem 25 anos e chegou ao Remo em julho como reforço para o segundo turno da Série B, por meio de empréstimo com o Botafogo-SP. O jogador estava no Fogão desde 2023 e fez parte da campanha da conquista do Campeonato Brasileiro da Série A e da Libertadores no ano passado. Ao todo, o uruguaio fez 24 jogos, um gol e duas assistências com a camisa alvinegra. No entanto, nesta temporada, o atacante não conseguiu espaço na equipe e foi emprestado para outros times, Club León, do México, e Everton, do Chile, antes de chegar ao Leão Azul. Inicialmente, a contratação do jogador foi questionada pela torcida, já que ele precisou de algumas semanas para recuperar o “equilíbrio muscular”. Com António Oliveira, Diego Hernández não teve grandes atuações, mas, logo na estreia de Guto Ferreira, contra o CRB-AL, conseguiu um dos quatro gols da vitória azulina por 4 a 2, em cobrança de falta. Desde então, o atacante tem tido boas performances e sido um dos principais atletas nessa arrancada do Remo na reta final da Série B. Ainda nas redes sociais, um torcedor comentou sobre a saída do uruguaio do Botafogo. Segundo ele, a torcida não teve paciência com o atleta. “A impaciência da torcida do Botafogo queima muito jogador. Nunca foi bagre, sempre precisou de sequência e confiança, e sequência ele não teria no time de 2024. Teria sido muito útil neste 2025 conturbado do Botafogo, mas fico feliz por ele estar fazendo os remistas felizes”, disse o internauta. Apesar de grande parte dos comentários levantarem a possibilidade de retorno, há também quem acredite que o jogador ainda precisa se provar mais. “Central, estava conversando com alguns amigos e parece que minha opinião com relação ao Diego é diferente da maioria. A galera acha que ele tem que voltar para o Botafogo. Eu acho que ele precisa se provar mais. Eu ofereceria mais um ano de contrato para ele, porém deixaria ele lá [no Remo]”, apontou outro torcedor. Atualmente, no Leão Azul, Hernández usa a camisa 33, que tem grande simbolismo para o clube, pois representa os 33 jogos que o time ficou sem perder para o Paysandu. Ao todo, até o momento, Diego tem 11 jogos com o Remo, três gols e uma assistência. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série b diego hernández Botafogo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros 20.10.25 12h33 Futebol Pedro Rocha fala sobre fase artilheira no Remo e alerta: 'Precisamos controlar a ansiedade' Atacante marcou dois gols na vitória sobre o Athletic-MG e destacou a importância de manter o foco nas últimas rodadas da Série B. 20.10.25 12h12 Futebol Goleiro do Remo, Marcelo Rangel realiza cirurgia no joelho e inicia processo de recuperação Procedimento foi realizado pelo médico do clube, Jean Klay, nesta segunda-feira (20), em Belém 20.10.25 11h52 Artilheiro Pedro Rocha quebra jejum de sete jogos sem marcar e coloca o Remo no G4 da Série B Atacante já soma 14 gols na competição e se firma como o terceiro maior goleador do Leão neste século 20.10.25 11h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 20.10.25 7h00 FUTEBOL Wilton Sampaio detalha expulsões de Flamengo x Palmeiras em súmula: 'Veio aqui roubar a gente' Os palmeirenses foram advertidos após o apito final 20.10.25 9h17