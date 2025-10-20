Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo

Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros

Jogador tem sido um dos destaques do time azulino nessa arrancada na reta final da Série B (Wagner Santana / O LIberal)

O camisa 33 do Remo, Diego Hernández, foi um dos destaque das últimas duas partidas do time azulino na Série B. Além de marcar gols, o jogador tem tido boas performances e ajudado o Leão Azul com assistência. Com isso, o atacante voltou a chamar a atenção dos torcedores do Botafogo-RJ, que detém os direitos do atleta.

Por meio das redes sociais, alguns botafoguenses comentaram sobre o bom desempenho do uruguaio no clube azulino e pediram o retorno do atleta ao Fogão. O jogador marcou dois gols nos últimos dois jogos do Remo, incluindo o gol da vitória sobre o Paysandu.

“Reforços do Fogão 2026: Diego Hernández e Matheus Nascimento”, pediu um alvinegro. “E se a gente trouxer ele de volta e mudar o nome do time para Botafogo de Futebol e Remo?”, brincou outro internauta.

Diego tem 25 anos e chegou ao Remo em julho como reforço para o segundo turno da Série B, por meio de empréstimo com o Botafogo-SP. O jogador estava no Fogão desde 2023 e fez parte da campanha da conquista do Campeonato Brasileiro da Série A e da Libertadores no ano passado. Ao todo, o uruguaio fez 24 jogos, um gol e duas assistências com a camisa alvinegra. No entanto, nesta temporada, o atacante não conseguiu espaço na equipe e foi emprestado para outros times, Club León, do México, e Everton, do Chile, antes de chegar ao Leão Azul.

Inicialmente, a contratação do jogador foi questionada pela torcida, já que ele precisou de algumas semanas para recuperar o “equilíbrio muscular”. Com António Oliveira, Diego Hernández não teve grandes atuações, mas, logo na estreia de Guto Ferreira, contra o CRB-AL, conseguiu um dos quatro gols da vitória azulina por 4 a 2, em cobrança de falta.

Desde então, o atacante tem tido boas performances e sido um dos principais atletas nessa arrancada do Remo na reta final da Série B.

Ainda nas redes sociais, um torcedor comentou sobre a saída do uruguaio do Botafogo. Segundo ele, a torcida não teve paciência com o atleta.

“A impaciência da torcida do Botafogo queima muito jogador. Nunca foi bagre, sempre precisou de sequência e confiança, e sequência ele não teria no time de 2024. Teria sido muito útil neste 2025 conturbado do Botafogo, mas fico feliz por ele estar fazendo os remistas felizes”, disse o internauta.

Apesar de grande parte dos comentários levantarem a possibilidade de retorno, há também quem acredite que o jogador ainda precisa se provar mais.

“Central, estava conversando com alguns amigos e parece que minha opinião com relação ao Diego é diferente da maioria. A galera acha que ele tem que voltar para o Botafogo. Eu acho que ele precisa se provar mais. Eu ofereceria mais um ano de contrato para ele, porém deixaria ele lá [no Remo]”, apontou outro torcedor.

Atualmente, no Leão Azul, Hernández usa a camisa 33, que tem grande simbolismo para o clube, pois representa os 33 jogos que o time ficou sem perder para o Paysandu. Ao todo, até o momento, Diego tem 11 jogos com o Remo, três gols e uma assistência.

