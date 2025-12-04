Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances Estadão Conteúdo 04.12.25 22h08 O Botafogo mostrou ter a paciência necessária para buscar o empate nos acréscimos diante do Cruzeiro para manter viva a esperança de ir diretamente para a fase de grupos da Libertadores de 2026. Em jogo isolado nesta quinta-feira, que marcou o encerramento da 37ª e penúltima rodada do Brasileirão, o time de Davide Ancelotti perdia por 2 a 1 até aos 49 minutos do segundo tempo, quando Alex Telles converteu a penalidade e decretou o empate por 2 a 2 no Mineirão. O resultado garantiu o vice-campeonato para o Palmeiras. Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances, tanto que abriu 2 a 0 com praticamente dois chutes a gol de Christian e Matheus Pereira. O Botafogo reagiu rápido com Marçal e não se deu por vencido, pressionando toda a reta final, até sem contemplado com um pênalti, assinalado por Alex Telles, já nos acréscimos. Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 70 pontos, três a menos que o Palmeiras, mas não ultrapassará o time paulista na última rodada devido o critério de vitórias (22 a 19) e agora vira a chave para a Copa do Brasil, onde na próxima semana encara o Corinthians pelo jogo de ida das semifinais. Já o empate foi importante para o Botafogo manter as chances matemáticas de ir à fase de grupos da Libertadores. Com 60 pontos, aparece em sétimo lugar, empatado com o Bahia, porém atrás no número de vitórias (17 a 16) e um a menos que o Fluminense, quinto colocado, e na zona da classificação direta. No domingo, Fluminense e Bahia medem forças no Maracanã e o Botafogo terá que torcer por um empate, além de vencer o duelo contra o Fortaleza, para evitar a fase prévia da competição continental. O duelo começou equilibrado, com ambos os times ofensivos e aproveitando as subidas ao ataque. O Botafogo explorava bem o pivô de Arthur Cabral, abrindo as jogadas para as laterais. O atacante serviu Barrera, que carimbou a trave de Cássio. No rebote, o próprio Cabral mandou por cima do gol. Enquanto isso, o Cruzeiro subia as linhas e chegava com bastante jogadores na área e foi efetivo na sua primeira chance. Com bela troca de passes, Sinisterra cruzou para Christian cabecear e abrir o marcador aos 15 minutos. Depois do gol, o jogo ficou truncado, com muita disputa no meio de campo e as defesas se sobressaindo nos desarmes. Na reta final, o time carioca armou um bom contra-ataque após lançamento de Marçal para Artur, que invadiu a área e parou em grande defesa de Cássio, garantindo a vitória parcial mineira. O Cruzeiro voltou ligado do intervalo e aproveitou o descuido do adversário para ampliar. Kaio Jorge recebeu na diagonal e bateu cruzado. O goleiro Raul deu rebote e Matheus Pereira só teve o trabalho de empurrar para as redes, aos cinco. Logo depois, Matheus Pereira saiu errado, David Ricardo aproveitou e cruzou para Marçal diminuir de cabeça, aos 12, e recolocar o Botafogo na partida. Novamente os gols deram uma esfriada na partida, concentrada no meio de campo e muitas trocas de passes. Com o passar do tempo, o Botafogo se lançou ao ataque na reta final e passou a empilhar chances. Arthur Cabral arriscou de longe e obrigou Cássio a fazer boa intervenção. Quando a vitória do Cruzeiro parecia encaminhada, Marçal foi derrubado na área por Kaiki e, após revisão no VAR, o pênalti foi assinado. Alex Telles converteu e garantiu o empate aos 49. Ainda deu tempo de David Ricardo ser expulso e complicou o Botafogo na última rodada diante do Fortaleza. Na última rodada, tanto Cruzeiro, quanto o Botafogo encaram times que lutam contra o rebaixamento. No domingo, às 16h, o time mineiro visita o Santos na Vila Belmiro, em Santos (SP), enquanto os cariocas recebem o Fortaleza, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). FICHA TÉCNICA CRUZEIRO 2 X 2 BOTAFOGO CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace), Christian (Matheus Henrique) e Matheus Pereira (Bolasie); Sinisterra (Eduardo) e Kaio Jorge (Arroyo). Técnico: Leonardo Jardim. BOTAFOGO - Raul; Vitinho (Kauan Toledo), David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Allan (Newton), Marlon Freitas e Artur; Barrera (Kadir), Arthur Cabral e Cuiabano (Montoro). Técnico: Davide Ancelotti. GOLS - Christian, aos 15 minutos do primeiro tempo. Matheus Pereira, aos cinco, Marçal, aos 12. Alex Telles, aos 49 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS). CARTÕES AMARELOS - Lucas Silva, Cássio, Allan e Barrera. CARTÃO VERMELHO - David Ricardo. RENDA - R$ 1.038.832,50. PÚBLICO - 34.649 torcedores. LOCAL - Arena Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Cruzeiro Botafogo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 MMA Sport Club Strike Fight Combat MMA realiza a sua segunda edição dia 13 de dezembro 05.12.25 10h40 Futebol Braz pode tornar-se o "Ceni" do Leão Azul 05.12.25 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Sorteio da Copa do Mundo de 2026 ocorre nesta sexta-feira (5); veja detalhes Cerimônia ocorre em Washington, nos Estados Unidos, a partir das 14h 05.12.25 9h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Espanhol e Liga Portugal movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.12.25 7h00 Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12