F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar

Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força

Estadão Conteúdo

Andrea Kimi Antonelli agradeceu o apoio de Max Verstappen e de outros colegas da Fórmula 1 após sofrer uma onda de ataques nas redes sociais, até ameaças de morte, pelo erro cometido na penúltima volta do GP do Catar que permitiu a ultrapassagem de Lando Norris.

"Eu estava disputando o terceiro lugar, forçando o ritmo e tentando entrar no DRS do Sainz. Depois de tantas voltas no ar sujo, pressionando no limite, o erro acabou acontecendo. Ver aquele tipo de mensagem depois da corrida realmente me machucou. Não posso repetir exatamente o que o Max disse porque tinha alguns palavrões. Mas, em resumo, ele me disse para não ligar para esse tipo de gente, porque eles não têm cérebro", disse o piloto.

Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força. Com isso, a Red Bull precisou desmentir os boatos. "As imagens mostram Antonelli perdendo momentaneamente o controle do carro", afirmou a equipe.

No entanto, declarações iniciais de integrantes da RBR, que sugeriram conduta deliberada do piloto da Mercedes, fizeram com que a tensão aumentasse.

Helmut Marko, conselheiro da escuderia austríaca, chegou a dizer que o novato abriu caminho para Norris na reta final. No entanto, o austríaco voltou atrás e se desculpou ao dizer que, após analisar melhor as imagens, tratou-se apenas de um erro de pilotagem. Por causa da quantidade de mensagens abusivas, a Mercedes decidiu levar o caso à FIA.

O último compromisso de Antonelli, Verstappen e dos demais pilotos nesta temporada da Fórmula 1 será neste fim de semana, no Grande Prêmio de Abu Dabi, com três pilotos com chances de título. Norris está na liderança do campeonato, com 408 pontos, Verstappen é o segundo colocado, com 396, enquanto Oscar Piastri é o terceiro, com 392.

fórmula 1

Antonelli

Verstappen
Esportes
