Capitão Poço e Bragantino se enfrentam pelo Parazão em duelo da parte debaixo da tabela Partida que opõe duas equipes ainda em busca da primeira vitória na competição. Caio Maia 05.02.26 7h00 Capitão Poço entra em campo pelo Parazão. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal) Além do duelo entre Remo e Águia de Marabá, a terceira rodada do Campeonato Paraense será encerrada nesta quinta-feira (5) com um confronto direto na parte de baixo da tabela. Às 10h, no estádio Rufinão, em Capitão Poço, o time da casa recebe o Bragantino em uma partida que opõe duas equipes ainda em busca da primeira vitória na competição. Capitão Poço e Bragantino chegaram à rodada ocupando, respectivamente, a 10ª e a 8ª posições, em um campeonato que teve início ainda na manhã da quarta-feira (3). Apesar de aparecer dentro da zona de classificação à próxima fase, o Tubarão do Caeté iniciou o Parazão pressionado pelos resultados: somou apenas um ponto nas duas primeiras partidas e, desde cedo, passou a dividir atenções entre a tentativa de avançar no torneio e a necessidade de se afastar da zona de rebaixamento. A situação do Capitão Poço, no entanto, era ainda mais delicada. O CAP saiu derrotado nas duas primeiras rodadas — a mais recente diante do Paysandu, em Belém — e começou a terceira jornada como a primeira equipe fora da zona de descenso, cenário que aumentou a importância do compromisso desta quinta-feira diante de um adversário direto. Para tentar mudar o panorama, o time da casa deposita suas esperanças no atacante Debu, velho conhecido do futebol paraense. Ex-Paysandu, o jogador foi o principal destaque ofensivo da equipe na rodada passada, criando as melhores oportunidades da Laranja Mecânica, apesar do resultado negativo. Do outro lado, o Bragantino apresenta um elenco considerado mais experiente e com nomes de maior rodagem no estado. Edicleber, com passagens por Remo e Águia de Marabá, e Dioguinho, ex-Remo e Paysandu, são as principais referências técnicas do Tubarão do Caeté, que nesta temporada também volta a disputar a Copa do Brasil e vê no duelo em Capitão Poço uma oportunidade de ganhar confiança e fôlego na tabela do Parazão.