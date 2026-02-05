Capitão Poço e Bragantino se enfrentam pelo Parazão em duelo da parte debaixo da tabela

Além do duelo entre Remo e Águia de Marabá, a terceira rodada do Campeonato Paraense será encerrada nesta quinta-feira (5) com um confronto direto na parte de baixo da tabela. Às 10h, no estádio Rufinão, em Capitão Poço, o time da casa recebe o Bragantino em uma partida que opõe duas equipes ainda em busca da primeira vitória na competição.

Capitão Poço e Bragantino chegaram à rodada ocupando, respectivamente, a 10ª e a 8ª posições, em um campeonato que teve início ainda na manhã da quarta-feira (3). Apesar de aparecer dentro da zona de classificação à próxima fase, o Tubarão do Caeté iniciou o Parazão pressionado pelos resultados: somou apenas um ponto nas duas primeiras partidas e, desde cedo, passou a dividir atenções entre a tentativa de avançar no torneio e a necessidade de se afastar da zona de rebaixamento.

A situação do Capitão Poço, no entanto, era ainda mais delicada. O CAP saiu derrotado nas duas primeiras rodadas — a mais recente diante do Paysandu, em Belém — e começou a terceira jornada como a primeira equipe fora da zona de descenso, cenário que aumentou a importância do compromisso desta quinta-feira diante de um adversário direto.

Para tentar mudar o panorama, o time da casa deposita suas esperanças no atacante Debu, velho conhecido do futebol paraense. Ex-Paysandu, o jogador foi o principal destaque ofensivo da equipe na rodada passada, criando as melhores oportunidades da Laranja Mecânica, apesar do resultado negativo.

Do outro lado, o Bragantino apresenta um elenco considerado mais experiente e com nomes de maior rodagem no estado. Edicleber, com passagens por Remo e Águia de Marabá, e Dioguinho, ex-Remo e Paysandu, são as principais referências técnicas do Tubarão do Caeté, que nesta temporada também volta a disputar a Copa do Brasil e vê no duelo em Capitão Poço uma oportunidade de ganhar confiança e fôlego na tabela do Parazão.