O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e Série A saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 19h, o Fluminense jogará contra o Bahia pelo Brasileirão (Leonardo Brasil/ Fluminense FC)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (05/02), incluem partidas pelo Copa Libertadores da América, Brasileirão, Copa do Rei da Espanha e Campeonato Saudita.

Às 19h, Bahia jogará contra o Fluminense pela Série A brasileira. Já às 21h30, o Cruzeiro enfrentará o Coritiba pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Bahia x Fluminense - 19h - SporTV e Premiere
  2. Vasco x Chapecoense - 20h - Amazon Prime Video
  3. Cruzeiro x Coritiba - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Saudita

  1. Al Feiha x Al Najma - 12h30 - Sem informações
  2. Al Ahli x Al Hazm - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Akhdoud x Al Hilal - 14h30 - SporTV 3 e Youtube (Canal GOAT)

Copa Libertadores da América

  1. Juventud x Universidad Católica (EQU) - 21h30 - Paramount+

Copa del Rey

  1. Betis x Atlético Madrid - 17h - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Bahia e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Bahia x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Vasco e Chapecoense; veja o horário

O jogo entre Vasco da Gama x Chapecoense terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 20h.

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Coritiba; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Coritiba terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Real Betis e Atlético de Madrid; veja o horário

O jogo entre Betis x Atlético Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 14h30 - Al Ahli x Al Hazm - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 17h - Betis x Atlético Madrid - Copa del Rey

SporTV

  1. 14h30 - Al Akhdoud x Al Hilal - Campeonato Saudita
  2. 19h - Bahia x Fluminense - Brasileirão
  3. 21h30 - Cruzeiro x Coritiba - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 17h - Betis x Atlético Madrid - Copa del Rey

Premiere

  1. 19h - Bahia x Fluminense - Brasileirão
  2. 21h30 - Cruzeiro x Coritiba - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

  1. 21h30 - Juventud x Universidad Católica-EQU - Libertadores 

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

