Santa Rosa, Castanhal e Cametá vencem na 3ª rodada e sobem na tabela do Parazão; veja os resultados

Além do clássico entre Tuna e Paysandu, que terminou com a vitória da Lusa, outras três partidas ocorreram pela 3ª rodada do Parazão nesta quarta-feira (4). Santa Rosa, castanhal e Cametá saíram vitoriosos de seus confrontos.

Em Ipixuna, o Santa Rosa conseguiu seus primeiros pontos no Campeonato Paraense. No “Confronto dos Santos”, o Santinha venceu o São Francisco pelo placar de 1 a 0, gol marcado por Matheus Zanela, que contou com a falha do goleiro do Leão Santareno. Com a vitória, o Santa Rosa dorme na 8ª posição com 3 pontos e entra no G-8, grupo de times que avançam para a segunda fase. Já o São Francisco permanece com 4 pontos e agora é o 6º colocado.

Outro time que venceu nesta rodada foi o Castanhal. O Japiim da Estrada voou alto na tarde desta quarta-feira e venceu o São Raimundo, fora de casa, no Estádio Municipal da cidade de Belterra (PA). O Castanhal derrotou a Pantera pelo placar de 1 a 0, gol marcado pelo jogador Daniel GTA, aos 17 minutos do segundo tempo. Com o triunfo, o Castanhal assumiu a liderança provisória do Parazão com 7 pontos. O São Raimundo se mantém na zona de rebaixamento, na 11º posição, com 1 ponto conquistado.

Fechando as partidas da quarta-feira, o Cametá recebeu o Amazônia Independente, no Parque do Bacurau, em Cametá (PA). O Mapará não perdoou e venceu a equipe santarena por 3 a 1, de virada. Maicon Marinho abriu o placar para o Amazônia, aos 8 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial o Cametá chegou ao empate com Dedé. No segundo tempo brilhou a estrela de Sampaio, que marcou dois gols, um aos 11 e outros aos 29 minutos, virando e fechando o marcador. O Cametá agora assumiu a 4ª posição com 5 pontos, já o Amazônia está na 5ª colocação com 4 pontos.

As posições dos clubes podem sofrer alterações, já que a rodada será completada nesta quinta-feira (5), com mais duas partidas, são elas: Capitão Poço x Bragantino (Estádio Rufinão) e Remo x Águia de Marabá (Baenão).