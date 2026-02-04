Santa Rosa, Castanhal e Cametá vencem na 3ª rodada e sobem na tabela do Parazão; veja os resultados A 3ª rodada do Campeonato Paraense foi movimentada no interior do Estado Fábio Will 04.02.26 22h56 Castanhal bateu o São Raimundo fora de casa (Divulgação / São Raimundo) Além do clássico entre Tuna e Paysandu, que terminou com a vitória da Lusa, outras três partidas ocorreram pela 3ª rodada do Parazão nesta quarta-feira (4). Santa Rosa, castanhal e Cametá saíram vitoriosos de seus confrontos. Em Ipixuna, o Santa Rosa conseguiu seus primeiros pontos no Campeonato Paraense. No “Confronto dos Santos”, o Santinha venceu o São Francisco pelo placar de 1 a 0, gol marcado por Matheus Zanela, que contou com a falha do goleiro do Leão Santareno. Com a vitória, o Santa Rosa dorme na 8ª posição com 3 pontos e entra no G-8, grupo de times que avançam para a segunda fase. Já o São Francisco permanece com 4 pontos e agora é o 6º colocado. Outro time que venceu nesta rodada foi o Castanhal. O Japiim da Estrada voou alto na tarde desta quarta-feira e venceu o São Raimundo, fora de casa, no Estádio Municipal da cidade de Belterra (PA). O Castanhal derrotou a Pantera pelo placar de 1 a 0, gol marcado pelo jogador Daniel GTA, aos 17 minutos do segundo tempo. Com o triunfo, o Castanhal assumiu a liderança provisória do Parazão com 7 pontos. O São Raimundo se mantém na zona de rebaixamento, na 11º posição, com 1 ponto conquistado. Fechando as partidas da quarta-feira, o Cametá recebeu o Amazônia Independente, no Parque do Bacurau, em Cametá (PA). O Mapará não perdoou e venceu a equipe santarena por 3 a 1, de virada. Maicon Marinho abriu o placar para o Amazônia, aos 8 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial o Cametá chegou ao empate com Dedé. No segundo tempo brilhou a estrela de Sampaio, que marcou dois gols, um aos 11 e outros aos 29 minutos, virando e fechando o marcador. O Cametá agora assumiu a 4ª posição com 5 pontos, já o Amazônia está na 5ª colocação com 4 pontos. As posições dos clubes podem sofrer alterações, já que a rodada será completada nesta quinta-feira (5), com mais duas partidas, são elas: Capitão Poço x Bragantino (Estádio Rufinão) e Remo x Águia de Marabá (Baenão). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes parazão 2026 futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Santa Rosa, Castanhal e Cametá vencem na 3ª rodada e sobem na tabela do Parazão; veja os resultados A 3ª rodada do Campeonato Paraense foi movimentada no interior do Estado 04.02.26 22h56 Copa Libertadores da América 2 de Mayo x Alianza Lima: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/02) pela Libertadores 2 de Maio e Alianza Lima jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/02) pelo Brasileirão Grêmio e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 04.02.26 18h30 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/02) pelo Brasileirão Palmeiras e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 04.02.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIQUE POR DENTRO O que é SAF? Entenda ‘novo negócio’ entre Remo e empresário que vai custar R$200 milhões Veja o que vai mudar se a proposta do empresário carioca for aceita pelo presidente para a compra do departamento de futebol do clube 04.05.22 18h52 futebol Paysandu e Tuna decidem o Parazão pela primeira vez em 19 anos; confira o retrospecto Última decisão entre Bicola e Lusa foi em 2002 13.05.21 15h12 Crespo muda o jogo, São Paulo busca empate pelo Brasileirão e amplia crise no Santos 04.02.26 22h27 PAPÃO Paysandu contrata meia que conseguiu acesso a Série A Em 2024, jogador iniciou a temporada no Joinville e depois se transferiu para a Chapecoense para a disputa da Série B 30.12.25 18h35