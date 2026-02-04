Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Santa Rosa, Castanhal e Cametá vencem na 3ª rodada e sobem na tabela do Parazão; veja os resultados

A 3ª rodada do Campeonato Paraense foi movimentada no interior do Estado

Fábio Will
fonte

Castanhal bateu o São Raimundo fora de casa (Divulgação / São Raimundo)

Além do clássico entre Tuna e Paysandu, que terminou com a vitória da Lusa, outras três partidas ocorreram pela 3ª rodada do Parazão nesta quarta-feira (4). Santa Rosa, castanhal e Cametá saíram vitoriosos de seus confrontos.

Em Ipixuna, o Santa Rosa conseguiu seus primeiros pontos no Campeonato Paraense. No “Confronto dos Santos”, o Santinha venceu o São Francisco pelo placar de 1 a 0, gol marcado por Matheus Zanela, que contou com a falha do goleiro do Leão Santareno. Com a vitória, o Santa Rosa dorme na 8ª posição com 3 pontos e entra no G-8, grupo de times que avançam para a segunda fase. Já o São Francisco permanece com 4 pontos e agora é o 6º colocado.

Outro time que venceu nesta rodada foi o Castanhal. O Japiim da Estrada voou alto na tarde desta quarta-feira e venceu o São Raimundo, fora de casa, no Estádio Municipal da cidade de Belterra (PA). O Castanhal derrotou a Pantera pelo placar de 1 a 0, gol marcado pelo jogador Daniel GTA, aos 17 minutos do segundo tempo. Com o triunfo, o Castanhal assumiu a liderança provisória do Parazão com 7 pontos. O São Raimundo se mantém na zona de rebaixamento, na 11º posição, com 1 ponto conquistado.

Fechando as partidas da quarta-feira, o Cametá recebeu o Amazônia Independente, no Parque do Bacurau, em Cametá (PA). O Mapará não perdoou e venceu a equipe santarena por 3 a 1, de virada. Maicon Marinho abriu o placar para o Amazônia, aos 8 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial o Cametá chegou ao empate com Dedé. No segundo tempo brilhou a estrela de Sampaio, que marcou dois gols, um aos 11 e outros aos 29 minutos, virando e fechando o marcador.  O Cametá agora assumiu a 4ª posição com 5 pontos, já o Amazônia está na 5ª colocação com 4 pontos.

As posições dos clubes podem sofrer alterações, já que a rodada será completada nesta quinta-feira (5), com mais duas partidas, são elas: Capitão Poço x Bragantino (Estádio Rufinão) e Remo x Águia de Marabá (Baenão).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

parazão 2026

futebol

Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

FUTEBOL

Santa Rosa, Castanhal e Cametá vencem na 3ª rodada e sobem na tabela do Parazão; veja os resultados

A 3ª rodada do Campeonato Paraense foi movimentada no interior do Estado

04.02.26 22h56

Copa Libertadores da América

2 de Mayo x Alianza Lima: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/02) pela Libertadores

2 de Maio e Alianza Lima jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

04.02.26 20h30

Campeonato Brasileiro

Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/02) pelo Brasileirão

Grêmio e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

04.02.26 18h30

Campeonato Brasileiro

Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/02) pelo Brasileirão

Palmeiras e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

04.02.26 18h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FIQUE POR DENTRO

O que é SAF? Entenda ‘novo negócio’ entre Remo e empresário que vai custar R$200 milhões

Veja o que vai mudar se a proposta do empresário carioca for aceita pelo presidente para a compra do departamento de futebol do clube

04.05.22 18h52

futebol

Paysandu e Tuna decidem o Parazão pela primeira vez em 19 anos; confira o retrospecto

Última decisão entre Bicola e Lusa foi em 2002

13.05.21 15h12

Crespo muda o jogo, São Paulo busca empate pelo Brasileirão e amplia crise no Santos

04.02.26 22h27

PAPÃO

Paysandu contrata meia que conseguiu acesso a Série A

Em 2024, jogador iniciou a temporada no Joinville e depois se transferiu para a Chapecoense para a disputa da Série B

30.12.25 18h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda