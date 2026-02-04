Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/02) pelo Brasileirão

Palmeiras x Vitória disputam hoje, quarta-feira (04/02), a 2° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Vitória ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira rodada, o Palmeiras empatou com o Atlético MG por 2 a 2 e o Vitória venceu o Remo por 2 a 0.

VEJA MAIS

Palmeiras x Vitória: prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Vitória: Gabriel; Riccieli, Camutanga e Zé Marcos; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Matheuzinho (Erick), Aitor e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Vitória

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Data/Horário: 04 de fevereiro de 2026, 21h30