Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/02) pelo Brasileirão Grêmio e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 04.02.26 18h30 Na primeira rodada, o Botafogo goleou o Cruzeiro e o Grêmio perdeu para o Fluminense (Lucas Uebel/ Grêmio FBPA) Grêmio x Botafogo disputam hoje, quarta-feira (04/02), a 2° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Grêmio x Botafogo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Durante a primeira rodada, o Botafogo goleou o Cruzeiro por 4 a 0 e o Grêmio perdeu para o Fluminense por 2 a 1. Grêmio x Botafogo: prováveis escalações Grêmio: Weverton; João Pedro (Marcos Rocha), Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Noriega, Arthur, Tetê, Monsalve (Edenilson ou Willian) e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro. Botafogo: Neto; Ponte, Newton e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Santi Rodríguez, Montoro e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi. FICHA TÉCNICA Grêmio x Botafogo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 04 de fevereiro de 2026, 21h30