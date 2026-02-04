Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/02) pelo Brasileirão

Grêmio x Botafogo disputam hoje, quarta-feira (04/02), a 2° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira rodada, o Botafogo goleou o Cruzeiro por 4 a 0 e o Grêmio perdeu para o Fluminense por 2 a 1.

Grêmio x Botafogo: prováveis escalações

Grêmio: Weverton; João Pedro (Marcos Rocha), Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Noriega, Arthur, Tetê, Monsalve (Edenilson ou Willian) e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

Botafogo: Neto; Ponte, Newton e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Santi Rodríguez, Montoro e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Botafogo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 04 de fevereiro de 2026, 21h30