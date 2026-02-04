Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/02) pelo Brasileirão

Flamengo x Internacional disputam hoje, quarta-feira (04/02), a 2° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Internacional ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pelo Brasileirão, o Flamengo perdeu para o São Paulo por 2 a 1 e o Inter foi superado pelo Athletico-PR por 1 a 0.

Flamengo x Internacional: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Royal (Varela), Vitão (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Plata, Cebolinha (Arrascaeta) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Victor Gabriel (Félix Torres), Mercado e Bernabei; Ronaldo (Villagra), Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Internacional

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 04 de fevereiro de 2026, 19h