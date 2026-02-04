Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/02) pelo Brasileirão

Remo e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

A partida inicia às 20h, no Mangueirão (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Remo x Mirassol disputam hoje, quarta-feira (04/02), a 2° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Remo x Mirassol ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Leão estreou no Brasileirão com uma derrota de 2 a 0 para o Vitória. Já o Mirassol iniciou com uma vitória de 2 a 1 sobre o Vasco.

Remo x Mirassol: prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Leo Andrade, Cufré (Kayky Almeida); Zé Ricardo, Patrick de Paula, Vitor Bueno, Leonel Picco (Patrick); Diego Hernández (Yago Pikachu), Alef Manga e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Mirassol: Walter; Igor Formiga, Willian Machado, Luiz Otávio e Igor Cariús (Reinaldo); Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Everton Galdino, Rodrigo Rodrigues e Renato Marques. Técnico: Rafael Guanaes.

FICHA TÉCNICA
Remo x Mirassol
Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026
Local: Estádio Olímpico do Pará - Jornalista Edgar Proença, em Belém (PA)
Data/Horário: 04 de fevereiro de 2026, 20h

Remo
