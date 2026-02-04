Remo x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/02) pelo Brasileirão Remo e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 04.02.26 18h00 A partida inicia às 20h, no Mangueirão (Samara Miranda/ Ascom Remo) Remo x Mirassol disputam hoje, quarta-feira (04/02), a 2° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Remo x Mirassol ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Leão estreou no Brasileirão com uma derrota de 2 a 0 para o Vitória. Já o Mirassol iniciou com uma vitória de 2 a 1 sobre o Vasco. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Bragantino x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/02) pelo Brasileirão RB Bragantino e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/02) pelo Brasileirão Flamengo e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Remo x Mirassol: prováveis escalações Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Leo Andrade, Cufré (Kayky Almeida); Zé Ricardo, Patrick de Paula, Vitor Bueno, Leonel Picco (Patrick); Diego Hernández (Yago Pikachu), Alef Manga e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osorio. Mirassol: Walter; Igor Formiga, Willian Machado, Luiz Otávio e Igor Cariús (Reinaldo); Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Everton Galdino, Rodrigo Rodrigues e Renato Marques. Técnico: Rafael Guanaes. FICHA TÉCNICA Remo x Mirassol Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Estádio Olímpico do Pará - Jornalista Edgar Proença, em Belém (PA) Data/Horário: 04 de fevereiro de 2026, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo mirassol jogos de hoje Brasileirão 2026 campeonato brasileiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO PROFESSOR PARDAL NÃO Osorio volta a se defender de críticas e nega improvisações: 'Não posso pensar como o torcedor' Na coletiva, Osorio falou pouco sobre o jogo no Baenão e concentrou suas respostas em justificar as trocas feitas nas últimas partidas 05.02.26 23h06 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 TUDO PRONTO Com estreia de reforço, Remo divulga escalação para duelo contra o Águia; confira Entre os nomes confirmados estão o zagueiro Klaus, os meio-campistas Cantillo, Panagiotis e Jaderson 05.02.26 19h18 Futebol Série A: Remo leva mais de 20 mil ao Mangueirão no empate com o Mirassol A presença maçiça do Fenômeno Azul ganhou destaque na imprensa nacional e colocou o Remo entre os maiores públicos deste início de competição 05.02.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta 05.02.26 23h47 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 05.02.26 7h00