Com homenagem a Belém, Remo divulga camisa oficial da temporada de 2026

O Remo anunciou, na manhã desta quarta-feira (4), a camisa oficial da temporada de 2026. O manto azulino é uma homenagem à cidade de Belém, que completou 410 anos neste ano.

A camisa principal é toda azul-marinho, cor tradicional do clube, com gola polo em V, em detalhes branco e azul. As mangas possuem detalhes brancos e personalizados em embossing. Além disso, contam com um selo em alusão aos 410 anos de Belém.

"Remo é Belém! Uma cidade que a gente vive e veste. Um time que é o orgulho da cidade e que leva seu nome com orgulho pra todos os cantos. Viva Belém, 410 anos!", publicou o clube nas redes sociais.