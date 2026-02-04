Com homenagem a Belém, Remo divulga camisa oficial da temporada de 2026 O manto azulino celebra a história do clube com a capital paraense O Liberal 04.02.26 12h01 Camisa azulina é em homenagem a Belém (Divulgação / Remo) O Remo anunciou, na manhã desta quarta-feira (4), a camisa oficial da temporada de 2026. O manto azulino é uma homenagem à cidade de Belém, que completou 410 anos neste ano. A camisa principal é toda azul-marinho, cor tradicional do clube, com gola polo em V, em detalhes branco e azul. As mangas possuem detalhes brancos e personalizados em embossing. Além disso, contam com um selo em alusão aos 410 anos de Belém. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Remo é Belém! Uma cidade que a gente vive e veste. Um time que é o orgulho da cidade e que leva seu nome com orgulho pra todos os cantos. Viva Belém, 410 anos!", publicou o clube nas redes sociais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Com homenagem a Belém, Remo divulga camisa oficial da temporada de 2026 O manto azulino celebra a história do clube com a capital paraense 04.02.26 12h01 futebol Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços 04.02.26 11h29 futebol Ao lado de ídolos paraenses, Rony é apresentado no Santos: 'É um privilégio' Atacante já estreou com a camisa do Peixe, mas foi apresentado oficialmente na última terça-feira (3) 04.02.26 10h32 É HOJE! Com possível estreia de reforços, Remo estreia no Mangueirão diante do Mirassol pelo Brasileirão Leão busca a primeira vitória na competição após derrota fora de casa e aposta na força do time principal diante da torcida azulina 04.02.26 7h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com possível estreia de reforços, Remo estreia no Mangueirão diante do Mirassol pelo Brasileirão Leão busca a primeira vitória na competição após derrota fora de casa e aposta na força do time principal diante da torcida azulina 04.02.26 7h34 Futebol Em Augusto Corrêa, Paysandu busca manter 100% contra a Tuna Luso no Parazão Em momentos opostos, Papão chega com duas vitórias, enquanto a Águia Guerreira tenta reação nesta quarta-feira (4), em Augusto Corrêa, pela 3ª rodada do Campeonato Paraense 04.02.26 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.02.26 7h00 Futebol Festa no interior! Quatro jogos abrem a 3ª rodada do Parazão; confira horários e locais O Campeonato Paraense abre a 3ª rodada nesta quarta com quatro partidas todas no interior do Estado 04.02.26 8h00