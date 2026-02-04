Ao lado de ídolos paraenses, Rony é apresentado no Santos: 'É um privilégio' Atacante já estreou com a camisa do Peixe, mas foi apresentado oficialmente na última terça-feira (3) O Liberal 04.02.26 10h32 Jogador recebeu a camisa das mães dos ídolos paraenses (Divulgação / Santos FC / X) O paraense Rony, ex-Remo, estreou com a camisa alvinegra do Santos no último sábado (31), na derrota para o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, mas apenas na terça-feira (3) o atacante foi apresentado oficialmente no clube. No CT Rei Pelé, o jogador posou ao lado de grandes ídolos do Peixe, que também são conterrâneos do atleta: Giovanni e Manoel Maria. Os jogadores marcaram época no Santos em décadas passadas: Giovanni nos anos 1990 e Manoel Maria na década de 1960 e 70, período do Santos de Pelé. Na apresentação, Rony destacou o orgulho de receber a camisa santista das mãos dos ídolos e conterrâneos. "É um privilégio. Não poderia receber essa camisa de outros que não fossem os grandes craques paraenses que fizeram história no Santos. Outros jogadores passaram por aqui, como o Ganso. Esses dois ídolos fizeram história no clube, e espero ser o próximo paraense a construir história no Santos", declarou o jogador. VEJA MAIS Rony reforça desejo de jogar ao lado de Neymar no Santos: 'Se acontecer, não vou nem dormir' Remo cobra do Atlético-MG dívida de R$ 500 mil por transferência de Rony Jogador paraense foi formado no Leão Azul e contratado pelo Galo em 2025 Rony tem 30 anos e chega ao Santos após uma temporada no Atlético-MG. O atacante iniciou o ano atuando pelo Galo, mas acertou a transferência para o time da Vila e fez sua estreia contra o São Paulo no último fim de semana. Cria da base do Remo, o jogador ganhou projeção nacional após uma excelente passagem pelo Palmeiras, entre 2020 e 2024. Em 2025, com a camisa do Atlético-MG, atuou em 62 partidas, marcou 13 gols e deu cinco assistências. Agora, Rony chega ao Santos em um momento em que o clube não vive uma boa fase. Jogadores, comissão técnica e diretoria têm sido cobrados por resultados pelos torcedores. O paraense destacou que a equipe precisa “mudar a postura”. “Como o Gabriel falou, temos que mudar a postura. Cheguei há pouco tempo, mas me incluo nisso. Pela experiência que tenho, precisamos mudar a forma de competir, de lutar nas partidas. Temos que nos unir ainda mais. Acredito que cada atleta tem seu valor, tem condição de competir, e o treinador acredita em cada um. Mudando a postura e o modo de pensar, acredito que consigamos sair dessa situação. Os torcedores podem acreditar”, analisou. O Santos entra em campo nesta quarta-feira (4) para enfrentar novamente o São Paulo. Desta vez, a partida é válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre às 20h, na Vila Belmiro. 