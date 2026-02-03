Rony reforça desejo de jogar ao lado de Neymar no Santos: 'Se acontecer, não vou nem dormir' Estadão Conteúdo 03.02.26 18h12 O Santos apresentou, nesta terça-feira, 3, o atacante Rony, que reforça o clube paulista na temporada de 2026. Em sua apresentação, o jogador de 30 anos falou sobre a sua expectativa em atuar ao lado de Neymar. "Se o professor (Juan Pablo Vojvoda) me colocar para jogar com o Neymar, que honra. Que honra e privilégio em jogar ao lado dele. Um cara sensacional", disse Rony. O reforço foi além: "Só de estar ao lado dele você consegue ter alegria para jogar. Pensar coisas que você não pensaria. A forma como conduz a bola, como ele vai te achar num passe. Se isso acontecer, eu não vou nem dormir", completou. O atacante também exaltou a torcida santista e falou da sua ansiedade para entrar em campo pela equipe alvinegra. "Tô ansioso, não para fazer o primeiro gol, mas sim para encontrar a torcida. Eu joguei contra e vi o carinho da torcida com os seus atletas", finalizou. Rony chegou no Santos após deixar o Atlético-MG, onde disputou 65 partidas e balançou as redes em 14 oportunidades. O contrato assinado com os paulistas é válido por três temporadas. O atacante poderá fazer a sua estreia na Vila Belmiro já nesta quarta-feira, 4, quando o time da baixada recebe o São Paulo, às 20h (de Brasília). O clássico é válido pela segunda rodada do Brasileirão. Ele entrou no decorrer do clássico com os são-paulinos pelo Paulistão, no fim de semana. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão SAntos FC Rony COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL De ollho no Parazão e Copa do Brasil, Castanhal possui 4 jogadores estrangeiros; veja a lista Japiim da Estrada possui atletas da Colômbia, Chile e Norte-americano 03.02.26 17h36 futebol Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu 03.02.26 12h48 futebol Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel 03.02.26 12h26 MMA Sport Club Maurício Ruffy desafia Conor McGregor e Paddy Pimblett após nocaute no UFC 325 03.02.26 10h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Re-Pa: Paysandu inicia venda de ingressos para sócio-torcedores; veja valores Papão encara o Paysandu no próximo domingo (8), pelo Parazão 03.02.26 10h20 futebol Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel 03.02.26 12h26 futebol Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu 03.02.26 12h48 Futebol Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários 02.02.26 13h50