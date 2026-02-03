Capa Jornal Amazônia
Rony reforça desejo de jogar ao lado de Neymar no Santos: 'Se acontecer, não vou nem dormir'

Estadão Conteúdo

O Santos apresentou, nesta terça-feira, 3, o atacante Rony, que reforça o clube paulista na temporada de 2026. Em sua apresentação, o jogador de 30 anos falou sobre a sua expectativa em atuar ao lado de Neymar.

"Se o professor (Juan Pablo Vojvoda) me colocar para jogar com o Neymar, que honra. Que honra e privilégio em jogar ao lado dele. Um cara sensacional", disse Rony.

O reforço foi além: "Só de estar ao lado dele você consegue ter alegria para jogar. Pensar coisas que você não pensaria. A forma como conduz a bola, como ele vai te achar num passe. Se isso acontecer, eu não vou nem dormir", completou.

O atacante também exaltou a torcida santista e falou da sua ansiedade para entrar em campo pela equipe alvinegra. "Tô ansioso, não para fazer o primeiro gol, mas sim para encontrar a torcida. Eu joguei contra e vi o carinho da torcida com os seus atletas", finalizou.

Rony chegou no Santos após deixar o Atlético-MG, onde disputou 65 partidas e balançou as redes em 14 oportunidades. O contrato assinado com os paulistas é válido por três temporadas.

O atacante poderá fazer a sua estreia na Vila Belmiro já nesta quarta-feira, 4, quando o time da baixada recebe o São Paulo, às 20h (de Brasília). O clássico é válido pela segunda rodada do Brasileirão. Ele entrou no decorrer do clássico com os são-paulinos pelo Paulistão, no fim de semana.

Esportes
