Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira

Horas antes de entrar em campo para enfrentar o Mirassol, em jogo válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo divulgou a lista de relacionados para o duelo. A partida ocorre nesta quarta-feira (4), às 20h, no Mangueirão, e marca a estreia do time azulino em casa na competição

A lista conta com algumas novidades, como o meia Leonel Picco, anunciado na noite da última terça-feira (3). O jogador já estava integrado ao elenco azulino, mas, por questões burocráticas, ainda não havia sido oficializado. Com isso, o argentino pode estrear com a camisa do Remo diante da equipe paulista.

Vitor Bueno e Zé Welison também foram relacionados para a partida. Os dois atletas já foram apresentados, mas ainda não fizeram suas estreias. O nome de Vitor Bueno foi regularizado no BID na última terça-feira, junto com o de Picco. Franco Catarozzi e Cufré também aparecem na lista.

Por outro lado, nomes como Pavani, Cantillo, Panagiots e Thalisson ficaram de fora dos relacionados para o duelo. Eduardo Melo, que até então havia atuado em todas as partidas do Remo na temporada, também não foi relacionado.

A partida entre Remo e Mirassol será disputada no Mangueirão, a partir das 20h. O Leão Azul busca a vitória para evitar um início ruim no Brasileirão, já que na estreia perdeu para o Vitória-BA, fora de casa.

Confira a lista

Marcelo Rangel

Ygor Vinhas

Alef Manga

Cufré

Franco Catarozzi

Hernández

Jaderson

João Lucas

João Pedro

Kayky Almeida

Klaus

Leonel Picco

Léo Andrade

Marcelinho

Marllon

Nico Ferreira

Patrick

Patrick de Paula

Rafael Monti

Vitor Bueno

Yago Pikachu

Zé Ricardo

Zé Welison