Remo

Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira

Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços

O Liberal
fonte

Leão Azul busca a primeira vitória no Brasileirão (Samara Miranda / Remo)

Horas antes de entrar em campo para enfrentar o Mirassol, em jogo válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo divulgou a lista de relacionados para o duelo. A partida ocorre nesta quarta-feira (4), às 20h, no Mangueirão, e marca a estreia do time azulino em casa na competição

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A lista conta com algumas novidades, como o meia Leonel Picco, anunciado na noite da última terça-feira (3). O jogador já estava integrado ao elenco azulino, mas, por questões burocráticas, ainda não havia sido oficializado. Com isso, o argentino pode estrear com a camisa do Remo diante da equipe paulista.

Vitor Bueno e Zé Welison também foram relacionados para a partida. Os dois atletas já foram apresentados, mas ainda não fizeram suas estreias. O nome de Vitor Bueno foi regularizado no BID na última terça-feira, junto com o de Picco. Franco Catarozzi e Cufré também aparecem na lista.

Por outro lado, nomes como Pavani, Cantillo, Panagiots e Thalisson ficaram de fora dos relacionados para o duelo. Eduardo Melo, que até então havia atuado em todas as partidas do Remo na temporada, também não foi relacionado.

A partida entre Remo e Mirassol será disputada no Mangueirão, a partir das 20h. O Leão Azul busca a vitória para evitar um início ruim no Brasileirão, já que na estreia perdeu para o Vitória-BA, fora de casa.

Confira a lista

  • Marcelo Rangel
  • Ygor Vinhas
  • Alef Manga
  • Cufré
  • Franco Catarozzi
  • Hernández
  • Jaderson
  • João Lucas
  • João Pedro
  • Kayky Almeida
  • Klaus
  • Leonel Picco
  • Léo Andrade
  • Marcelinho
  • Marllon
  • Nico Ferreira
  • Patrick
  • Patrick de Paula
  • Rafael Monti
  • Vitor Bueno
  • Yago Pikachu
  • Zé Ricardo
  • Zé Welison
esportes

remo

série a
