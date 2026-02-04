Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços O Liberal 04.02.26 11h29 Leão Azul busca a primeira vitória no Brasileirão (Samara Miranda / Remo) Horas antes de entrar em campo para enfrentar o Mirassol, em jogo válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo divulgou a lista de relacionados para o duelo. A partida ocorre nesta quarta-feira (4), às 20h, no Mangueirão, e marca a estreia do time azulino em casa na competição WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A lista conta com algumas novidades, como o meia Leonel Picco, anunciado na noite da última terça-feira (3). O jogador já estava integrado ao elenco azulino, mas, por questões burocráticas, ainda não havia sido oficializado. Com isso, o argentino pode estrear com a camisa do Remo diante da equipe paulista. Vitor Bueno e Zé Welison também foram relacionados para a partida. Os dois atletas já foram apresentados, mas ainda não fizeram suas estreias. O nome de Vitor Bueno foi regularizado no BID na última terça-feira, junto com o de Picco. Franco Catarozzi e Cufré também aparecem na lista. Por outro lado, nomes como Pavani, Cantillo, Panagiots e Thalisson ficaram de fora dos relacionados para o duelo. Eduardo Melo, que até então havia atuado em todas as partidas do Remo na temporada, também não foi relacionado. A partida entre Remo e Mirassol será disputada no Mangueirão, a partir das 20h. O Leão Azul busca a vitória para evitar um início ruim no Brasileirão, já que na estreia perdeu para o Vitória-BA, fora de casa. Confira a lista Marcelo Rangel Ygor Vinhas Alef Manga Cufré Franco Catarozzi Hernández Jaderson João Lucas João Pedro Kayky Almeida Klaus Leonel Picco Léo Andrade Marcelinho Marllon Nico Ferreira Patrick Patrick de Paula Rafael Monti Vitor Bueno Yago Pikachu Zé Ricardo Zé Welison 