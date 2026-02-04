Festa no interior! Quatro jogos abrem a 3ª rodada do Parazão; confira horários e locais

A 3ª rodada do Campeonato Paraense inicia nesta quarta-feira (3) com quatro jogos. Um deles é o clássico entre Tuna Luso Brasileira x Paysandu, que duelam às 15h30, no Estádio Estrelão, na cidade de Augusto Corrêa (PA). Além do duelo entre Águia x Papão, mais três partidas agitam as cidade de Ipixuna (PA), Belterra (PA) e Cametá (PA), na festa do interior.

O Parazão inicia a 3 rodada com o Santa Rosa recebendo o São Francisco, no “Confrontos dos Santos”, às 10h, no Estádio Ipixunão, na cidade de Ipixuna. O Santinha ainda não pontuou na competição e quer sair da zona de rebaixamento. A equipe do Macaco Prego tenta se reabilitar das duas derrotas no torneio e pega o São Francisco, que está na 3ª posição com 4 pontos conquistados. O Leão Santareno empatou na última rodada em 0 a 0 com o Remo e quer manter a invencibilidade na competição.

VEJA MAIS

O rival do São Francisco, o São Raimundo, entra em campo às 16h, no Estádio Municipal de Belterra, para encara o Castanhal. A Pantera Santarena busca a primeira vitória no Parazão e ocupa atualmente a 9ª colocação, com 1 ponto conquistado, fora da zona de classificação para as quartas de finais. O Japiim, por sua vez, vem de vitória, em casa, diante do Santa Rosa e ocupa a 6ª colocação com 4 pontos. A equipe aurinegra quer manter a invencibilidade na competição.

Fechando a primeira parte da 3ª rodada o Cametá, recebe o Amazônia Independente, no Estádio Parque do Bacurau, às 20h. As duas equipes estão invictas na competição, porém, o Mapará Elétrico ainda não venceu, foram dois empates e atualmente ocupa a 7ª posição com 2 pontos. Por outro lado, o Amazônia soma 4 pontos e está na 4ª colocação da tabela e vem de um empate em 2 a 2 contra o São Raimundo, no confronto santareno.

Veja a tabela do Parazão

1ª – Águia de Marabá – 6 pontos

2º - Paysandu – 6 pontos

3º - São Francisco – 4 pontos

4º - Amazônia Independente – 4

5º - Remo – 4 pontos

6º - Castanhal – 4 pontos

7º - Cametá – 2 pontos

8º - Bragantino – 1 ponto

9º - São Francisco – 1 ponto

10º - Capitão Poço – 0

11º - Santa Rosa – 0

12º - Tuna Luso - 0