Festa no interior! Quatro jogos abrem a 3ª rodada do Parazão; confira horários e locais O Campeonato Paraense abre a 3ª rodada nesta quarta com quatro partidas todas no interior do Estado Fábio Will 04.02.26 8h00 Metade da primeira fase do Parazão será concluída nesta rodada (Divulgação / Instagram @castanhalec) A 3ª rodada do Campeonato Paraense inicia nesta quarta-feira (3) com quatro jogos. Um deles é o clássico entre Tuna Luso Brasileira x Paysandu, que duelam às 15h30, no Estádio Estrelão, na cidade de Augusto Corrêa (PA). Além do duelo entre Águia x Papão, mais três partidas agitam as cidade de Ipixuna (PA), Belterra (PA) e Cametá (PA), na festa do interior. O Parazão inicia a 3 rodada com o Santa Rosa recebendo o São Francisco, no “Confrontos dos Santos”, às 10h, no Estádio Ipixunão, na cidade de Ipixuna. O Santinha ainda não pontuou na competição e quer sair da zona de rebaixamento. A equipe do Macaco Prego tenta se reabilitar das duas derrotas no torneio e pega o São Francisco, que está na 3ª posição com 4 pontos conquistados. O Leão Santareno empatou na última rodada em 0 a 0 com o Remo e quer manter a invencibilidade na competição. VEJA MAIS Remo doa assentos do Baenão ao Bragantino para uso no estádio Diogão Material que estava sem utilização será reaproveitado pelo clube do nordeste paraense para melhorar a estrutura de seu estádio Nos últimos 20 anos, Paysandu perdeu apenas duas vezes para a Tuna Luso; confira Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Parazão na próxima quarta-feira (4) Remo enfrenta dois jogos em menos de 24h entre Série A e Parazão Leão Azul encara Mirassol pela Série A e Águia de Marabá pelo Estadual após CBF negar pedido de adiamento O rival do São Francisco, o São Raimundo, entra em campo às 16h, no Estádio Municipal de Belterra, para encara o Castanhal. A Pantera Santarena busca a primeira vitória no Parazão e ocupa atualmente a 9ª colocação, com 1 ponto conquistado, fora da zona de classificação para as quartas de finais. O Japiim, por sua vez, vem de vitória, em casa, diante do Santa Rosa e ocupa a 6ª colocação com 4 pontos. A equipe aurinegra quer manter a invencibilidade na competição. Fechando a primeira parte da 3ª rodada o Cametá, recebe o Amazônia Independente, no Estádio Parque do Bacurau, às 20h. As duas equipes estão invictas na competição, porém, o Mapará Elétrico ainda não venceu, foram dois empates e atualmente ocupa a 7ª posição com 2 pontos. Por outro lado, o Amazônia soma 4 pontos e está na 4ª colocação da tabela e vem de um empate em 2 a 2 contra o São Raimundo, no confronto santareno. Veja a tabela do Parazão 1ª – Águia de Marabá – 6 pontos 2º - Paysandu – 6 pontos 3º - São Francisco – 4 pontos 4º - Amazônia Independente – 4 5º - Remo – 4 pontos 6º - Castanhal – 4 pontos 7º - Cametá – 2 pontos 8º - Bragantino – 1 ponto 9º - São Francisco – 1 ponto 10º - Capitão Poço – 0 11º - Santa Rosa – 0 12º - Tuna Luso - 0 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 