Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Festa no interior! Quatro jogos abrem a 3ª rodada do Parazão; confira horários e locais

O Campeonato Paraense abre a 3ª rodada nesta quarta com quatro partidas todas no interior do Estado

Fábio Will
fonte

Metade da primeira fase do Parazão será concluída nesta rodada (Divulgação / Instagram @castanhalec)

A 3ª rodada do Campeonato Paraense inicia nesta quarta-feira (3) com quatro jogos. Um deles é o clássico entre Tuna Luso Brasileira x Paysandu, que duelam às 15h30, no Estádio Estrelão, na cidade de Augusto Corrêa (PA). Além do duelo entre Águia x Papão, mais três partidas agitam as cidade de Ipixuna (PA), Belterra (PA) e Cametá (PA), na festa do interior.

O Parazão inicia a 3 rodada com o Santa Rosa recebendo o São Francisco, no “Confrontos dos Santos”, às 10h, no Estádio Ipixunão, na cidade de Ipixuna. O Santinha ainda não pontuou na competição e quer sair da zona de rebaixamento. A equipe do Macaco Prego tenta se reabilitar das duas derrotas no torneio e pega o São Francisco, que está na 3ª posição com 4 pontos conquistados. O Leão Santareno empatou na última rodada em 0 a 0 com o Remo e quer manter a invencibilidade na competição.

VEJA MAIS

image Remo doa assentos do Baenão ao Bragantino para uso no estádio Diogão
Material que estava sem utilização será reaproveitado pelo clube do nordeste paraense para melhorar a estrutura de seu estádio

image Nos últimos 20 anos, Paysandu perdeu apenas duas vezes para a Tuna Luso; confira
Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Parazão na próxima quarta-feira (4)

image Remo enfrenta dois jogos em menos de 24h entre Série A e Parazão
Leão Azul encara Mirassol pela Série A e Águia de Marabá pelo Estadual após CBF negar pedido de adiamento

O rival do São Francisco, o São Raimundo, entra em campo às 16h, no Estádio Municipal de Belterra, para encara o Castanhal. A Pantera Santarena busca a primeira vitória no Parazão e ocupa atualmente a 9ª colocação, com 1 ponto conquistado, fora da zona de classificação para as quartas de finais. O Japiim, por sua vez, vem de vitória, em casa, diante do Santa Rosa e ocupa a 6ª colocação com 4 pontos. A equipe aurinegra quer manter a invencibilidade na competição.

Fechando a primeira parte da 3ª rodada o Cametá, recebe o Amazônia Independente, no Estádio Parque do Bacurau, às 20h. As duas equipes estão invictas na competição, porém, o Mapará Elétrico ainda não venceu, foram dois empates e atualmente ocupa a 7ª posição com 2 pontos. Por outro lado, o Amazônia soma 4 pontos e está na 4ª colocação da tabela e vem de um empate em 2 a 2 contra o São Raimundo, no confronto santareno.

Veja a tabela do Parazão

1ª – Águia de Marabá – 6 pontos

2º - Paysandu – 6 pontos

3º - São Francisco – 4 pontos

4º - Amazônia Independente – 4

5º - Remo – 4 pontos

6º - Castanhal – 4 pontos

7º - Cametá – 2 pontos

8º - Bragantino – 1 ponto

9º - São Francisco – 1 ponto

10º - Capitão Poço – 0

11º - Santa Rosa – 0

12º - Tuna Luso - 0

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão

Cruzeiro e Coritiba jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

05.02.26 20h30

Paulistão

Corinthians x Capivariano: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/02) pelo Campeonato Paulista

Corinthians e Capivariano jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

05.02.26 19h30

Campeonato Brasileiro

Vasco x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão

Vasco da Gama e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

05.02.26 19h00

Campeonato Brasileiro

Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão

Bahia e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

05.02.26 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta

05.02.26 23h47

VEJA OS VALORES

Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda

Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino.

05.02.26 15h02

SÓ PINTURA!

Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão

Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão

05.02.26 21h59

É HOJE

Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão

A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual

05.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda