The Strongest x Deportivo Táchira: onde assistir e escalações do jogo hoje (03/02) pela Libertadores

The Strongest x Deportivo Táchira disputam hoje, terça-feira (03/02), a primeira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir The Strongest x Deportivo Táchira ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, The Strongest perdeu para o Bolívar por 3 a 2, venceu o Universitario (BOL) por 1 a 0, perdeu para o Always Ready por 3 a 2, foi superado pelo Real Tomayapo por 1 a 0 e goleou o Jorge Wilstermann por 6 a 0.

Já o Deportivo Táchira registrou um empate de 1 a 1 com Carabobo, uma derrota para esse mesmo por 2 a 1, um empate sem gols com o Caracas, uma vitória de 2 a 0 sobre o Metropolitanos e outra de 3 a 1 sobre o Anzoátegui.

VEJA MAIS

The Strongest x Deportivo Táchira: prováveis escalações

The Strongest: Rodrigo Banegas, Sebastián Altamirano, Pablo Pedraza, Daniel Lino, Tobías Moriceau, Fabricio Quaglio, Jorge Lovera, Álvaro Quiroga, Jhon García, Gabriel Sotomayor, Andrés Chávez. Técnico: Juan Carlos Paz Garcia.

Deportivo Táchira: Jesús Camargo, Franco Provenzano, Juan Sánchez, Guillermo Fratta, Lautaro Lusnig, Agustín Pérez, Gustavo Lozano, Carlos Sosa, Adalberto Peñaranda, Jairo Villalpando, José Balza. Técnico: Álvaro Recoba.

FICHA TÉCNICA

The Strongest x Deportivo Táchira

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia

Data/Horário: 03 de fevereiro de 2026, 21h30