The Strongest x Deportivo Táchira: onde assistir e escalações do jogo hoje (03/02) pela Libertadores The Strongest e Deportivo Táchira jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 03.02.26 20h30 A partida de volta entre as equipes ocorrerá às 21h30 da próxima terça-feira (10/02) (X/ @Libertadores) The Strongest x Deportivo Táchira disputam hoje, terça-feira (03/02), a primeira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir The Strongest x Deportivo Táchira ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, The Strongest perdeu para o Bolívar por 3 a 2, venceu o Universitario (BOL) por 1 a 0, perdeu para o Always Ready por 3 a 2, foi superado pelo Real Tomayapo por 1 a 0 e goleou o Jorge Wilstermann por 6 a 0. Já o Deportivo Táchira registrou um empate de 1 a 1 com Carabobo, uma derrota para esse mesmo por 2 a 1, um empate sem gols com o Caracas, uma vitória de 2 a 0 sobre o Metropolitanos e outra de 3 a 1 sobre o Anzoátegui. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Italiano, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira The Strongest x Deportivo Táchira: prováveis escalações The Strongest: Rodrigo Banegas, Sebastián Altamirano, Pablo Pedraza, Daniel Lino, Tobías Moriceau, Fabricio Quaglio, Jorge Lovera, Álvaro Quiroga, Jhon García, Gabriel Sotomayor, Andrés Chávez. Técnico: Juan Carlos Paz Garcia. Deportivo Táchira: Jesús Camargo, Franco Provenzano, Juan Sánchez, Guillermo Fratta, Lautaro Lusnig, Agustín Pérez, Gustavo Lozano, Carlos Sosa, Adalberto Peñaranda, Jairo Villalpando, José Balza. Técnico: Álvaro Recoba. FICHA TÉCNICA The Strongest x Deportivo Táchira Copa Libertadores da América Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia Data/Horário: 03 de fevereiro de 2026, 21h30