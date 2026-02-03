Remo enfrenta dois jogos em menos de 24h entre Série A e Parazão Leão Azul encara Mirassol pela Série A e Águia de Marabá pelo Estadual após CBF negar pedido de adiamento Hannah Franco 03.02.26 14h33 Remo terá maratona de jogos em sequência pelo Brasileirão e Parazão. (Cristino Martins / O Liberal) O Clube do Remo terá uma sequência intensa de compromissos nesta semana, com dois jogos decisivos em menos de 24 horas. A equipe azulina vai dividir atenções entre o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paraense em uma agenda considerada apertada pela diretoria e comissão técnica. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou por não acatar o pedido de adiamento apresentado pela diretoria do Remo para a partida contra o Mirassol. A solicitação levou em conta o curto intervalo entre os compromissos e o desgaste físico do elenco. VEJA MAIS Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel Na quarta-feira (4), o Leão entra em campo pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Mirassol, em partida marcada para as 20h, no Estádio do Mangueirão, em Belém. Sem intervalo adequado para recuperação, o time volta a jogar já na quinta-feira (5). Às 20h, no Baenão, o Remo enfrenta o Águia de Marabá pela sequência do Campeonato Paraense. O duelo ocorre em meio às comemorações do aniversário do clube, com previsão de presença da torcida no estádio histórico. Desde o início da temporada de 2026, o Remo já disputou quatro partidas oficiais. O ano é considerado simbólico para o clube azulino, que voltou à Série A do Campeonato Brasileiro após longo período fora da elite. Para a disputa da temporada, a diretoria investiu em reforços para o elenco e anunciou a contratação do técnico Juan Carlos Osorio, experiente no futebol internacional. Diante da maratona de jogos, a tendência é que a comissão técnica precise administrar o grupo para manter o rendimento nas duas competições. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo campeonato brasileiro parazão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu 03.02.26 12h48 futebol Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel 03.02.26 12h26 MMA Sport Club Maurício Ruffy desafia Conor McGregor e Paddy Pimblett após nocaute no UFC 325 03.02.26 10h40 Futebol Leão Azul e o "vestibular" do professor Osorio 03.02.26 10h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Re-Pa: Paysandu inicia venda de ingressos para sócio-torcedores; veja valores Papão encara o Paysandu no próximo domingo (8), pelo Parazão 03.02.26 10h20 futebol Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu 03.02.26 12h48 futebol Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel 03.02.26 12h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Italiano, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 03.02.26 7h00