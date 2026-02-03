Capa Jornal Amazônia
Remo enfrenta dois jogos em menos de 24h entre Série A e Parazão

Leão Azul encara Mirassol pela Série A e Águia de Marabá pelo Estadual após CBF negar pedido de adiamento

Hannah Franco
fonte

Remo terá maratona de jogos em sequência pelo Brasileirão e Parazão. (Cristino Martins / O Liberal)

O Clube do Remo terá uma sequência intensa de compromissos nesta semana, com dois jogos decisivos em menos de 24 horas. A equipe azulina vai dividir atenções entre o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paraense em uma agenda considerada apertada pela diretoria e comissão técnica.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou por não acatar o pedido de adiamento apresentado pela diretoria do Remo para a partida contra o Mirassol. A solicitação levou em conta o curto intervalo entre os compromissos e o desgaste físico do elenco.

Na quarta-feira (4), o Leão entra em campo pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Mirassol, em partida marcada para as 20h, no Estádio do Mangueirão, em Belém.

Sem intervalo adequado para recuperação, o time volta a jogar já na quinta-feira (5). Às 20h, no Baenão, o Remo enfrenta o Águia de Marabá pela sequência do Campeonato Paraense. O duelo ocorre em meio às comemorações do aniversário do clube, com previsão de presença da torcida no estádio histórico.

Desde o início da temporada de 2026, o Remo já disputou quatro partidas oficiais. O ano é considerado simbólico para o clube azulino, que voltou à Série A do Campeonato Brasileiro após longo período fora da elite.

Para a disputa da temporada, a diretoria investiu em reforços para o elenco e anunciou a contratação do técnico Juan Carlos Osorio, experiente no futebol internacional. Diante da maratona de jogos, a tendência é que a comissão técnica precise administrar o grupo para manter o rendimento nas duas competições.

Palavras-chave

clube do remo

campeonato brasileiro

parazão
Esportes
.
