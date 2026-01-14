Remo cobra do Atlético-MG dívida de R$ 500 mil por transferência de Rony

Em preparação para a temporada de 2026, que promete ser intensa, o Remo cobra do Atlético-MG uma dívida de pouco mais de R$ 500 mil. O valor é referente à contratação do atacante Rony por parte do Galo. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo diretor jurídico do clube, Gustavo Fonseca.

Conforme informou o dirigente azulino, o valor cobrado pelo Leão Azul é referente ao mecanismo de solidariedade, que garante uma porcentagem sobre transferências, nacionais e internacionais, aos clubes formadores. O Remo já entrou em contato com o Atlético-MG para cobrar a dívida, mas, até o momento, não obteve retorno.

Rony foi contratado pelo Galo em 2025, após cinco temporadas no Palmeiras, onde ganhou destaque nacional. Com a equipe mineira, no último ano, disputou 62 jogos, marcou 13 gols e deu cinco assistências.

VEJA MAIS

A contratação do atacante junto ao Palmeiras girou em torno de R$ 36 milhões. O contrato do jogador com o time mineiro vai até 2027.

O atacante foi formado nas categorias de base do Remo e permaneceu no clube azulino até 2014, quando subiu para o profissional. Com a camisa azulina, disputou 11 jogos e marcou dois gols.

Depois, passou por Cruzeiro, Náutico, Albirex, do Japão, Athletico-PR, até chegar ao Palmeiras. Pelo clube paulista, conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, quatro Paulistões, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

Entenda

O mecanismo de solidariedade é uma regra da FIFA e da Lei Pelé que garante ao clube formador do atleta o direito a até 5% dos valores envolvidos em transferências. Esse percentual, no entanto, é dividido entre todos os clubes pelos quais o jogador passou entre os 12 e 23 anos.