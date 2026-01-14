Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo cobra do Atlético-MG dívida de R$ 500 mil por transferência de Rony

Jogador paraense foi formado no Leão Azul e contratado pelo Galo em 2025

O Liberal
fonte

Jogador está no Galo desde 2025 (Pedro Souza / Atlético-MG)

Em preparação para a temporada de 2026, que promete ser intensa, o Remo cobra do Atlético-MG uma dívida de pouco mais de R$ 500 mil. O valor é referente à contratação do atacante Rony por parte do Galo. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo diretor jurídico do clube, Gustavo Fonseca.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Conforme informou o dirigente azulino, o valor cobrado pelo Leão Azul é referente ao mecanismo de solidariedade, que garante uma porcentagem sobre transferências, nacionais e internacionais, aos clubes formadores. O Remo já entrou em contato com o Atlético-MG para cobrar a dívida, mas, até o momento, não obteve retorno.

Rony foi contratado pelo Galo em 2025, após cinco temporadas no Palmeiras, onde ganhou destaque nacional. Com a equipe mineira, no último ano, disputou 62 jogos, marcou 13 gols e deu cinco assistências.

VEJA MAIS 

image CBF divulga tabela detalhada e Remo conhece início da Série A 2026; confira jogos e horários
Das oito primeiras rodadas, o time azulino fará quatro partidas no Mangueirão, em Belém, diante de Mirassol, Internacional, Fluminense e Bahia

image Leo Andrade se diz pronto para estrear e aposta em trajetória fora do país para surpreender no Remo
Zagueiro canhoto afirma estar adaptado após semana de treinos e coloca experiência em ligas alternativas como diferencial para a final de domingo

image Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE
Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada

A contratação do atacante junto ao Palmeiras girou em torno de R$ 36 milhões. O contrato do jogador com o time mineiro vai até 2027.

O atacante foi formado nas categorias de base do Remo e permaneceu no clube azulino até 2014, quando subiu para o profissional. Com a camisa azulina, disputou 11 jogos e marcou dois gols.

Depois, passou por Cruzeiro, Náutico, Albirex, do Japão, Athletico-PR, até chegar ao Palmeiras. Pelo clube paulista, conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, quatro Paulistões, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

Entenda

O mecanismo de solidariedade é uma regra da FIFA e da Lei Pelé que garante ao clube formador do atleta o direito a até 5% dos valores envolvidos em transferências. Esse percentual, no entanto, é dividido entre todos os clubes pelos quais o jogador passou entre os 12 e 23 anos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

futebol

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

PATRICK

Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros

Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional

16.01.26 20h36

Futebol

Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia

Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão.

16.01.26 14h39

FUTEBOL

Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul

Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A

16.01.26 12h55

Futebol

Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia

Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido.

16.01.26 11h58

MAIS LIDAS EM ESPORTES

PATRICK

Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros

Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional

16.01.26 20h36

Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores

16.01.26 23h52

Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente'

16.01.26 23h42

VAI SER ADIADO?

Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida

Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará

15.01.26 22h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda