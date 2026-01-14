Remo cobra do Atlético-MG dívida de R$ 500 mil por transferência de Rony Jogador paraense foi formado no Leão Azul e contratado pelo Galo em 2025 O Liberal 14.01.26 11h00 Jogador está no Galo desde 2025 (Pedro Souza / Atlético-MG) Em preparação para a temporada de 2026, que promete ser intensa, o Remo cobra do Atlético-MG uma dívida de pouco mais de R$ 500 mil. O valor é referente à contratação do atacante Rony por parte do Galo. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo diretor jurídico do clube, Gustavo Fonseca. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conforme informou o dirigente azulino, o valor cobrado pelo Leão Azul é referente ao mecanismo de solidariedade, que garante uma porcentagem sobre transferências, nacionais e internacionais, aos clubes formadores. O Remo já entrou em contato com o Atlético-MG para cobrar a dívida, mas, até o momento, não obteve retorno. Rony foi contratado pelo Galo em 2025, após cinco temporadas no Palmeiras, onde ganhou destaque nacional. Com a equipe mineira, no último ano, disputou 62 jogos, marcou 13 gols e deu cinco assistências. VEJA MAIS CBF divulga tabela detalhada e Remo conhece início da Série A 2026; confira jogos e horários Das oito primeiras rodadas, o time azulino fará quatro partidas no Mangueirão, em Belém, diante de Mirassol, Internacional, Fluminense e Bahia Leo Andrade se diz pronto para estrear e aposta em trajetória fora do país para surpreender no Remo Zagueiro canhoto afirma estar adaptado após semana de treinos e coloca experiência em ligas alternativas como diferencial para a final de domingo Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada A contratação do atacante junto ao Palmeiras girou em torno de R$ 36 milhões. O contrato do jogador com o time mineiro vai até 2027. O atacante foi formado nas categorias de base do Remo e permaneceu no clube azulino até 2014, quando subiu para o profissional. Com a camisa azulina, disputou 11 jogos e marcou dois gols. Depois, passou por Cruzeiro, Náutico, Albirex, do Japão, Athletico-PR, até chegar ao Palmeiras. Pelo clube paulista, conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, quatro Paulistões, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil. Entenda O mecanismo de solidariedade é uma regra da FIFA e da Lei Pelé que garante ao clube formador do atleta o direito a até 5% dos valores envolvidos em transferências. Esse percentual, no entanto, é dividido entre todos os clubes pelos quais o jogador passou entre os 12 e 23 anos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 Futebol Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido. 16.01.26 11h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10