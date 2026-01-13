Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

CBF divulga tabela detalhada e Remo conhece início da Série A 2026; confira jogos e horários

Das oito primeiras rodadas, o time azulino fará quatro partidas no Mangueirão, em Belém, diante de Mirassol, Internacional, Fluminense e Bahia

O Liberal

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta terça-feira (13) a tabela detalhada da 1ª à 8ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O documento oficial define datas, horários e locais das partidas da elite do futebol nacional, que terá início no dia 28 de janeiro, uma quarta-feira.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

De volta à Série A após mais de 30 anos, o Clube do Remo terá uma largada marcada por confrontos contra clubes tradicionais e uma sequência equilibrada entre jogos fora e dentro de casa. Das oito primeiras rodadas, o time azulino fará quatro partidas no Mangueirão, em Belém, diante de Mirassol, Internacional, Fluminense e Bahia.

Leo Andrade se diz pronto para estrear e aposta em trajetória fora do país para surpreender no Remo
Zagueiro canhoto afirma estar adaptado após semana de treinos e coloca experiência em ligas alternativas como diferencial para a final de domingo

Remo estuda a possibilidade para que sócios-torcedores votem na eleição do clube; saiba detalhes
Proposta será apresentada em uma assembleia geral e, se aprovada, pode gerar um avanço na fidelização do programa sócio-torcedor

Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE
Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada

A estreia será fora de casa. O Remo enfrenta o Vitória, no dia 28 de janeiro, às 19h, no Barradão, em Salvador. Na rodada seguinte, o clube paraense faz seu primeiro jogo como mandante no retorno à elite, recebendo o Mirassol, no dia 4 de fevereiro, às 20h, no Mangueirão.

Entre os principais desafios do início de campeonato estão os duelos contra Atlético-MG, fora de casa, na 3ª rodada, e contra o Flamengo, no Maracanã, pela 7ª rodada. O fechamento desse primeiro recorte da competição será novamente em Belém, diante do Bahia, no dia 22 de março.

Jogos do Remo da 1ª à 8ª rodada

1ª rodada – 28/01 (qua), 19h
Vitória x Remo – Barradão, Salvador

2ª rodada – 04/02 (qua), 20h
Remo x Mirassol – Mangueirão, Belém

3ª rodada – 11/02 (qua), 20h
Atlético-MG x Remo – Arena MRV, Belo Horizonte

4ª rodada – 25/02 (qua), 19h
Remo x Internacional – Mangueirão, Belém

5ª rodada – 12/03 (qui), 19h
Remo x Fluminense – Mangueirão, Belém

6ª rodada – 15/03 (dom), 18h30
Coritiba x Remo – Couto Pereira, Curitiba

7ª rodada – 19/03 (qui), 20h
Flamengo x Remo – Maracanã, Rio de Janeiro

8ª rodada – 22/03 (dom), 16h
Remo x Bahia – Mangueirão, Belém

