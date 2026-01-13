CBF divulga tabela detalhada e Remo conhece início da Série A 2026; confira jogos e horários Das oito primeiras rodadas, o time azulino fará quatro partidas no Mangueirão, em Belém, diante de Mirassol, Internacional, Fluminense e Bahia O Liberal 13.01.26 19h30 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta terça-feira (13) a tabela detalhada da 1ª à 8ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O documento oficial define datas, horários e locais das partidas da elite do futebol nacional, que terá início no dia 28 de janeiro, uma quarta-feira. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De volta à Série A após mais de 30 anos, o Clube do Remo terá uma largada marcada por confrontos contra clubes tradicionais e uma sequência equilibrada entre jogos fora e dentro de casa. Das oito primeiras rodadas, o time azulino fará quatro partidas no Mangueirão, em Belém, diante de Mirassol, Internacional, Fluminense e Bahia. VEJA MAIS Leo Andrade se diz pronto para estrear e aposta em trajetória fora do país para surpreender no Remo Zagueiro canhoto afirma estar adaptado após semana de treinos e coloca experiência em ligas alternativas como diferencial para a final de domingo Remo estuda a possibilidade para que sócios-torcedores votem na eleição do clube; saiba detalhes Proposta será apresentada em uma assembleia geral e, se aprovada, pode gerar um avanço na fidelização do programa sócio-torcedor Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada A estreia será fora de casa. O Remo enfrenta o Vitória, no dia 28 de janeiro, às 19h, no Barradão, em Salvador. Na rodada seguinte, o clube paraense faz seu primeiro jogo como mandante no retorno à elite, recebendo o Mirassol, no dia 4 de fevereiro, às 20h, no Mangueirão. Entre os principais desafios do início de campeonato estão os duelos contra Atlético-MG, fora de casa, na 3ª rodada, e contra o Flamengo, no Maracanã, pela 7ª rodada. O fechamento desse primeiro recorte da competição será novamente em Belém, diante do Bahia, no dia 22 de março. Jogos do Remo da 1ª à 8ª rodada 1ª rodada – 28/01 (qua), 19h Vitória x Remo – Barradão, Salvador 2ª rodada – 04/02 (qua), 20h Remo x Mirassol – Mangueirão, Belém 3ª rodada – 11/02 (qua), 20h Atlético-MG x Remo – Arena MRV, Belo Horizonte 4ª rodada – 25/02 (qua), 19h Remo x Internacional – Mangueirão, Belém 5ª rodada – 12/03 (qui), 19h Remo x Fluminense – Mangueirão, Belém 6ª rodada – 15/03 (dom), 18h30 Coritiba x Remo – Couto Pereira, Curitiba 7ª rodada – 19/03 (qui), 20h Flamengo x Remo – Maracanã, Rio de Janeiro 8ª rodada – 22/03 (dom), 16h Remo x Bahia – Mangueirão, Belém 