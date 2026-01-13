Capa Jornal Amazônia
Remo estuda a possibilidade para que sócios-torcedores votem na eleição do clube; saiba detalhes

Proposta será apresentada em uma assembleia geral e, se aprovada, pode gerar um avanço na fidelização do programa sócio-torcedor

Fábio Will
fonte

Torcida azulina poderá ter acesso direto à vida política do Remo (Wagner Santana / O Liberal)

O Remo ultrapassou, na última semana, a marca de cinco mil sócios-torcedores após o lançamento do novo programa. Com o clube disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, a diretoria azulina estuda uma medida inédita no futebol paraense: conceder direito a voto aos sócios-torcedores nas eleições do clube. A informação foi divulgada pelo comentarista Fred Carvalho, da Rádio Super Marajoara, e confirmada pela equipe de esportes de O Liberal.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em meio à preparação para a disputa da elite nacional, o Remo trabalha para ampliar a participação do torcedor na vida política do clube. O presidente do Conselho Deliberativo (Condel), Fábio Bentes, confirmou que a proposta será levada para assembleia geral, ainda sem data definida, onde será debatida e avaliada pelos conselheiros.

Em contato com O Liberal, Fábio Bentes detalhou a ideia e explicou os possíveis impactos positivos da medida, que implicaria na mudança do estatuto do clube.

“Acho interessante a proposta do sócio-torcedor votar, pois isso ajudaria a fidelizar o torcedor ao programa. Existe também o espírito comercial, já que estimula o associado a manter as mensalidades em dia por mais tempo e a participar da vida política do clube. Mas isso precisa estar bem amarrado, com critérios claros. Não pode ser feito de qualquer jeito”, afirmou.

image Fábio Bentes é o atual presidente do Condel (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Entre os critérios em discussão, está o tempo mínimo de adesão ao programa. Para ter direito a voto, o sócio-torcedor precisaria estar adimplente de forma ininterrupta por pelo menos dois anos, além de pertencer a categorias equivalentes aos planos “Sócio Rei”, que dá acesso ao setor de arquibancada, ou “Maior do Norte”, que permite o ingresso ao setor de cadeiras. Outras situações ainda podem ser incluídas nos critérios de votação e tudo isso está sendo estudado.

Atualmente, o Remo conta com 5.470 sócios-torcedores adimplentes. Parte deles possui acesso aos jogos como mandante, enquanto outros usufruem apenas da rede de vantagens, além de sorteios e experiências promovidas pela empresa responsável pela gestão do programa.

Na última eleição presidencial do clube, realizada em novembro de 2023, o Remo informou que 3.367 sócios, entre remidos e proprietários, estavam aptos a votar. Na ocasião, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, foi eleito presidente do Leão Azul. A próxima eleição do Remo ocorrerá no final desta temporada e Tonhão, já afirmou que não irá participar.

