Novo sócio-torcedor do Remo ultrapassa 5 mil adimplentes em uma semana; veja valores Programa de sócio-torcedor passou por mudanças e adesão ultrapassou mais de 5.300 torcedores em uma semana Fábio Will 07.01.26 11h35 Leão Azul vai jogar a Série A em 2026 (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo iniciou as novas adesões ao programa sócio-torcedor para a temporada 2026, ano em que o clube terá um calendário cheio com cinco competições, incluindo o Campeonato Brasileiro da Série A, a elite do futebol nacional. Mesmo após críticas de parte da torcida em relação ao reajuste nos valores dos planos, o Leão Azul já ultrapassou a marca de 5 mil sócios-torcedores. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com dados divulgados no site oficial do programa, o clube conta atualmente com 5.304 sócios adimplentes, aptos a acompanhar a equipe neste início de temporada. Os planos do programa variam entre R$ 100 e R$ 350 mensais, com opções que garantem acesso aos jogos do Remo como mandante. Há também o plano “Embaixador Azulino” no valor de R$50, que não inclui ingresso para as partidas, mas oferece uma série de benefícios, como acesso à rede de vantagens em estabelecimentos parceiros, 10% de desconto nas Lojas do Remo (física e online), convites para ações promocionais e acúmulo de pontos para troca por recompensas. Mais de 5 mil torcedores estão aptos para acompanhar o Leão Azul (Reprodução / www.fenomenoazul.com.br) Mesmo com o aumento nos valores, a adesão dos torcedores segue em ritmo positivo. O clube também disponibiliza planos voltados ao público infantil: o “Ferinha” e o “Ferinha Plus”. O plano Ferinha é destinado a crianças de 3 a 12 anos, custa R$ 100 e garante acesso ao setor de arquibancada. Já o Ferinha Plus permite a entrada tanto na arquibancada quanto no setor de cadeiras, mediante check-in obrigatório realizado pelo responsável. VEJA MAIS Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira Remo planeja mais contratações até o final da janela, afirma Braz: 'dar mais musculatura ao elenco' Diretoria busca elevar o nível da equipe sem comprometer o ambiente interno. Remo: técnico fala com atletas e diz que será uma ‘pessoa honesta e transparente’ com o elenco O técnico colombiano Juan Carlos Osorio teve seu primeiro contato com elenco azulino Entre os planos tradicionais, o “Sócio Rei” custa R$ 180 mensais e dá direito ao acesso aos jogos do Remo como mandante no setor de arquibancada. Já o “Sócio Maior do Norte”, no valor de R$ 350 mensais, garante presença no setor de cadeiras. Em todos os planos com acesso ao estádio, é obrigatória a realização de check-in para cada partida. O torcedor azulino que deseja aderir ao programa sócio-torcedor em 2026 pode realizar a inscrição presencialmente na Sede social do Remo, localizada na Avenida Nazaré, ou de forma online, por meio do site www.fenomenoazul.com.br 