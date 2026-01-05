Remo planeja mais contratações até o final da janela, afirma Braz: 'dar mais musculatura ao elenco'

O executivo do Remo, Marcos Braz, confirmou, em entrevista ao Liberal+ Esportes desta segunda-feira (5), que o Remo trabalha para reforçar o elenco ao longo da janela de transferências, que permanece aberta até o início de março. Segundo Braz, a diretoria busca elevar o nível da equipe sem comprometer o ambiente interno.

“Estamos trabalhando em posições dentro do time para aumentar o nível e a musculatura do momento do Remo. A gente ainda tá no mercado”, disse.

Apesar do tempo reduzido, o dirigente reforçou que as movimentações seguem dentro do planejamento traçado pelo clube. “Claro que corremos contra o tempo, mas o tom é positivo. A ideia é qualificar o elenco com responsabilidade”, concluiu.