Quando é o próximo jogo do Remo na Série A? Veja data e horário da partida A disputa é contra o Internacional, no Mangueirão, em Belém do Pará Lívia Ximenes 19.02.26 20h26 O Remo está na 16ª posição na Série A (Diogo Puget/ Ascom Remo) O próximo jogo do Clube do Remo na Série A está perto. A partida da 4ª Rodada do Campeonato Brasileiro ocorre no dia 25 de fevereiro, quarta-feira, às 19h. Dessa vez, o Leão joga contra o Internacional no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém. VEJA MAIS Artilheiro do Remo em 2026, Yago Pikachu vem sendo decisivo e realizou apenas 2 jogos de titular Yago Pikachu é o grande destaque do Remo na atual temporada Remo não vence partida como visitante há quatro meses; veja números Leão bateu o Águia, nos pênaltis, para avançar à final do Parazão após empate no tempo normal. Marcelo Rangel celebra marca de 100 jogos com a camisa do Remo: 'Sonho de criança' Goleiro está em sua terceira temporada pelo Leão Azul e atingiu o número na partida contra o Águia de Marabá, pelo Parazão Os ingressos para a disputa ainda não estão disponíveis. No momento, o Remo está na 16ª posição da tabela, fora da zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Internacional está em 19º lugar, entre os times rebaixados — Vasco, Santos e Cruzeiro. Quando é o próximo jogo do Remo na Série A? O próximo jogo do Clube do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro será dia 25 de fevereiro, quarta-feira. Que horas é o próximo jogo do Remo na Série A? O próximo jogo do Clube do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro inicia às 19h. Contra quem o Remo joga na próxima partida na Série A? No próximo jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo enfrenta o Internacional. Onde vai ser o próximo jogo do Remo na Série A? O próximo jogo do Clube do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro será no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Clube do Remo próximo jogo do Remo na Série A Campeonato Brasileiro série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Artilheiro do Remo em 2026, Yago Pikachu vem sendo decisivo e realizou apenas 2 jogos de titular Yago Pikachu é o grande destaque do Remo na atual temporada 19.02.26 17h54 futebol Remo não vence partida como visitante há quatro meses; veja números Leão bateu o Águia, nos pênaltis, para avançar à final do Parazão após empate no tempo normal. 19.02.26 11h45 futebol Marcelo Rangel celebra marca de 100 jogos com a camisa do Remo: 'Sonho de criança' Goleiro está em sua terceira temporada pelo Leão Azul e atingiu o número na partida contra o Águia de Marabá, pelo Parazão 19.02.26 9h49 ENTREVISTA Osorio defende atuação do Remo contra o Águia: 'Fomos superiores' O colombiano também destacou a reação do time após o início mais intenso do adversário 18.02.26 23h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.02.26 7h00 DEU LEÃO Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades 18.02.26 22h24 FUTEBOL No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026 Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes 19.02.26 7h30 FUTEBOL Jogos das quartas de final do Parazão movimentam o interior nesta quinta-feira (19) Capitão Poço recebe o Castanhal, enquanto o Cametá encara o Santa Rosa em casa 19.02.26 8h00