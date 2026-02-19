Quando é o próximo jogo do Remo na Série A? Veja data e horário da partida

O próximo jogo do Clube do Remo na Série A está perto. A partida da 4ª Rodada do Campeonato Brasileiro ocorre no dia 25 de fevereiro, quarta-feira, às 19h. Dessa vez, o Leão joga contra o Internacional no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém.

VEJA MAIS

Os ingressos para a disputa ainda não estão disponíveis. No momento, o Remo está na 16ª posição da tabela, fora da zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Internacional está em 19º lugar, entre os times rebaixados — Vasco, Santos e Cruzeiro.

Quando é o próximo jogo do Remo na Série A?

O próximo jogo do Clube do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro será dia 25 de fevereiro, quarta-feira.

Que horas é o próximo jogo do Remo na Série A?

O próximo jogo do Clube do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro inicia às 19h.

Contra quem o Remo joga na próxima partida na Série A?

No próximo jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo enfrenta o Internacional.

Onde vai ser o próximo jogo do Remo na Série A?

O próximo jogo do Clube do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro será no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém.